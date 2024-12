Ševčík: Ať Pavel rozpočet nepodepisuje. Vždyť i jeho poradci varují

Rozpočet považuje Ševčík za špatný a připomíná i stanovisko poradce prezidenta republiky Davida Marka, ekonoma ze společnosti Deloitte. Ač jde podle Ševčíka o reprezentanta nadnárodní firmy, která by mohla být ráda, protože by mohla dosáhnout na státní zakázky, i David Marek kritizoval podobu rozpočtu, a to jak podhodnocení výdajů, tak nadhodnocení příjmů. Marek veřejně doporučil prezidentu Pavlovi, aby tento návrh rozpočtu nepodepsal. Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 1% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1026 lidí

Miroslav Ševčík se obává, že prezident Petr Pavel na svého poradce nedá. „Uvidíme, co se stane, bohužel si myslím, že pan prezident opět podlehne slibům předsedy vlády a dalším napovídačům a státní rozpočet v konečné instanci podepíše.“

Návrh nového rozpočtu je podle Ševčíka špatný proto, že je tzv. „vyžírkový“. Tím má Miroslav Ševčík na mysli skutečnost, že rychle rostou kapitoly, které se věnují mzdám úřadu vlády, Poslanecké sněmovny a dalších. Podle Ševčíka to naprosto neodpovídá současné ekonomické situaci Česka. Připomněl to, že vláda počítá s meziročním růstem HDP o 2,7 % a zároveň s relativně nízkou mírou inflace ve výši 2,3 %. „Víme, že tahle míra je teď už reálně překročena,“ uvedl to na pravou míru Ševčík.

Zmínil ale i vážnější problém: „Víme také, že nezaměstnanost asi poroste. Vy, kteří sledujete vývoj v průmyslových podnicích, tak asi víte, že tyto podniky mají díky špatné politice vlády problémy v oblasti energetické, a především v oblasti naplňování nesmyslů typu Green Dealu.“ Ševčík očekává, že průmyslové podniky kvůli tomu budou v příštích měsících nuceny propouštět, což výhledu nepřidá.

„Nutno podotknout, že v destrukci našich veřejných rozpočtů bylo započato v období covidismu. Dnes už se ví, že ta opatření byla chybná, přicházejí na to i významné instituce,“ vrátil se Ševčík ke kořenům současných problémů. Zmínil německý Institut Roberta Kocha (RKI) a jím prosazovaná pandemická doporučení. Podle Ševčíka se v době covidu různá omezení velmi negativně odrazila i na školském systému a na psychice dětí.

Ševčík připomněl, že deficity rozpočtů v předcovidových letech 2015–2019 byly průměrně 6,56 miliardy korun ročně. Na příští rok to má být zhruba 37x více. „V roce, kdy se neočekává covid, neočekávají se další nešťastné události,“ dodal ekonom. Již dnes podle něj jsme svědky bezprecedentního poklesu průmyslové výroby a dá se tak očekávat pokles výkonu ekonomiky.

„Tato nešťastná vláda zvýšila naše zadlužení již na více než 3 biliony 334 miliard korun,“ uvedl Ševčík. Než se Fialův kabinet ujal vlády, státní dluh byl skoro o jeden bilion nižší. „Myslím si, že by pro nás bylo výborné, kdyby tato vláda odstoupila, tak jak se to událo v Německu, případně ve Francii,“ navrhl. I když se na DPH vybralo o 113 miliard korun víc než v roce 2021, tyto miliardy podle Ševčíka „letí pryč“ a vláda s vybranými prostředky od občanů neumí hospodařit.

Na závěr videa se Miroslav Ševčík otočil k bustě doktora Aloise Rašína, který byl jedním z mužů 28. října a prvním československým ministrem financí. „Ten by věděl, jak spravit naše veřejné finance,“ uvedl. Rašín byl v roce 1923 zavražděn rukou radikálního anarchokomunisty.

S diváky se Miroslav Ševčík rozloučil již tradičně s lahví Kofoly v ruce.