Šichtařová: Senát není konec, skutečný boj teprve začíná

„Sama za sebe mohu říci, že se mi značně usnadní život. Víte, do politiky vysloveně touží vstoupit jenom psychopaté,“ uvedla Šichtařová ve svém komentáři , kde zdůraznila, že pro ni osobně senátorský post nepředstavoval vrchol kariéry, ale spíše oběť pro vyšší princip. „Pokud normální člověk chce do politiky, pak proto, že to považuje v nějakém ohledu za správné. Prožívá to jako své sebeobětování.“