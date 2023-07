Síkela se smál Schillerové: Odborná veřejnost, mezi kterou vás neřadím...

reklama

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pří úvodním představení předlohy zdůraznil, že vláda se snažila o to, aby navrhovaná opatření nezasáhla příliš silně žádnou skupinu obyvatel. Míní, že se to povedlo. Ministr také upozornil, že vláda nezasahuje do systému sociálních dávek.

Andrej Babiš na Stanjurův projev reagoval doporučením, aby se raději věnoval čerpání evropských fondů, daně by se podle jeho slov neměly navyšovat. „Balíček je úplně zbytečný, nesmyslný, nic nepřinese, daně se nemají navyšovat. Vláda dělá opatření proti lidem,“ uvedl s tím, že z krize je potřeba se proinvestovat. Stanjuroví pak vzkázal: „Šikovně jste se nás snažil přesvědčit, jak to funguje ohledně toho dluhu, ale spletl jste se. Rozumím, já se taky občas pletu, chápu to,“ řekl s tím, že naše země má finance v dobré kondici.

Do Babiše se poté opřel předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Děkuji poslancům ANO, že vystupují lépe než jejich šéf. Ten už nemá žádné zábrany,“ pravil.

Podle Karla Havlíčka (ANO) nelze dosáhnout restartu ekonomiky zvyšováním daní. „Ohrožujete budoucí růst hrubého domácího produktu,“ upozornil vládní koalici. Vláda jde ohledně daní podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka proti svým předvolebním a dokonce i nedávným slibům a vzhledem k tomu, že se skládá z pěti stran s různými pohledy, nemá jasnou a ucelenou vizi.

Babiš a Havlíček vládě vytkli také to, že podle nich žádá po lidech šetření, ale sama nejde příkladem. Havlíček rozezlil Stanjuru, když odsoudil zvyšování daní, které je obsahem konsolidačního balíčku: „Je to jako z dílny ČSSD nebo komunistů,“ řekl Havlíček, který doporučil obnovit EET.

Havlíček se opřel do ODS za to, že obhajuje zvyšování daní a porušuje tím své sliby, žádal, aby se za to ODS lidem veřejně omluvila. „To je jako ze špatného filmu. Pod váš balíček se nikdy nepodepíšu, protože žádný restart neuděláte zvyšováním daní,“ zdůraznil.

Šéf SPD Tomio Okamura během sněmovní debaty prohlásil, že konsolidační balíček zdraží životy všem obyvatelům a všem firmám prodraží podnikání. „Vládou navrhovaná opatření jsou zmatečná, vláda nasekává astronomické dluhy,“ burcoval na plénu.

Následně Okamura podal již v prvním čtení jménem SPD návrh na zamítnutí konsolidačního balíčku. „Budeme proti tomu bojovat všemi silami. V případě, že by návrh na zamítnutí neprošel, tak podávám návrh k přepracování,“ uvedl Tomio Okamura.

Ve svém projevu také kritizoval vládu za postoj k válce na Ukrajině. Uvedl, že většina zemí se odvrátila od Spojených států, jen česká vláda nadále činí kroky v zájmu zbrojařů. „Pro Fialovu pětikoalici je Ukrajina na prvním místě. Válku s Ruskem ale nelze vyhrát,“ zdůraznil Okamura.

Sněmovní rozprava se vyostřila poté, co Babiš obvinil ze lží předsedu sněmovního zemědělského výboru Michala Kučeru (TOP 09) kvůli jeho vyjádřením o dotacích holdingu Agrofert, který šéf ANO vložil do svěřenského fondu. Kučera reagoval, že ho Babišův „emotivní výstup“ mrzí a z veřejných zdrojů vyjmenovával případy, v nichž podle něj lhal Babiš. Vulgární výraz pak Babiš použil, když hodnotil rozhodnutí vlády o úhradě poplatku společnosti Michelin za zařazení do gastronomického průvodce. Situaci klidnil předseda poslanců ODS Marek Benda, podle kterého by na sebe poslanci neměli křičet, kdo lže a kdo je lhář. „Člověk se může mýlit, může mít jiný názor, ale zbytečně hrotíme atmosféru,“ protestoval.

„Zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem,“ uvedla ve svém projevu místopředsedkyně ANO a šéfka klubu poslanců Alena Schillerová (ANO). „Apeluji na vládu, aby se při rozhodování o konsolidačním balíčku vrátila ke svému programovému prohlášení. Úspory by vláda měla hledat na výdajové stránce,“ řekla. Změny podle ní budou „mimořádně bolestivé“ pro rodiny s dětmi. Domácností pak silně pocítí omezení školkovného, ukončení slev na studenty, zvýšení vodného a stočného a cen dálničních známek.

Pře se ve Sněmovně rozhořela o protiinflačních dluhopisech, které hájila bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO), kterou naopak kritizoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), a to i kvůli vysoké inflaci a tím i úroku. „Odborná veřejnost, mezi niž vás neřadím, a to vy dobře víte, se shoduje na tom, že inflační spirálu a základy jádrové inflace způsobilo vaše hospodaření,“ řekl na adresu Schillerové. Babiš reagoval, že Síkela je jako vždy arogantní. „Odleťte už do toho Bruselu, to bude nejlepší. Už to nechte být, už jste napáchal tolik škod tady, a ty kecy, které tady máte," prohlásil. Schillerová Síkelu na oplátku označila za jednotku arogance. „Takový člověk nemůže urazit někoho takového, jako jsem já,“ podotkla.

Babiš také zamířil na Síkelu, že by se měl naučit být jemný na ženy. „Na ženy musíte být jemný. Konečně se to naučte. Chovejte se slušně k paní Schillerové a neurážejte ji, protože jinak bych se fakt utrhl ze řetězu,“ poučoval ministra.

Síkela tvrdil, že tyto dluhopisy určitě nekupovali drobní střadatelé. Odvolal se na čísla, která má k dispozici, a podle nichž činila průměrná úložka 500.000 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že kdyby takto financoval státní dluh, zaplatil by jen letos za úroky 450 miliard korun.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na přestřelku reagoval slovy, že pokud se řečníci navzájem urážejí, znamená to, že jejich argumenty jsou chabé, protože chabost nahrazují surovostí svého vyjádření. „To je obecná psychologická teorie, zkuste si ji přečíst v učebnici pro střední školy,“ vzkázal znesvářeným stranám.

„Vy jste si vzali na mušku ty nejslabší ze společnosti,“ vyčetla vládě ohledně balíčku místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO). Připomněla, že i hnutí ANO mělo svůj plán konsolidace veřejných financí z roku 2021, kde počítalo se snižováním strukturálního deficitu o půl procenta ročně. Upozornila na to, že byl namířen hlavně na výdajovou stranu a neměl za cíl zvyšovat daně. „Pro mě je ten balíček, tak jak je připravený, zcela nepřijatelný,“ shrnula své vystoupení.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), který jednání řídil, upozornil, že v předsálí jednacího sálu se našla stokoruna, ke které se zatím nikdo nehlásí. „Což si myslím, že je při projednávání konsolidačního balíčku skvělá zpráva,“ komentoval to. Doplnil, že pokud se k ní nikdo nepřihlásí, předá ji ministru financí na snížení státního dluhu.

Poslanci jednají o konsolidačním balíčku už přes sedm hodin. Do rozpravy se stále hlásí pět desítek poslanců. Sněmovna dnes může debatovat až do půlnoci.

