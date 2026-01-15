Šikovné mladé pirátky, smál se Babiš. A přišla smršť od Richterové i dalších

16.01.2026 11:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Vláda Andreje Babiše získala ve čtvrtek večer důvěru 108 koaličních poslanců. Ale než se tak stalo, premiér se opakovaně pouštěl do křížku s Piráty. V jednu chvíli zmínil „šikovné mladé pirátky“ a možná vůbec nečekal, co tím rozpoutá. Nastala totiž slovní smršť, ve které došlo i na „štěnice“ a navíc to neskončilo ani poté, co se v jednacím sále sněmovny zhaslo. Toto následovalo.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Vláda Andreje Babiše má důvěru sněmovní koalice ANO, SPD a Motoristů. Důvěru 108 poslanců. 91 zákonodárců opozice bylo proti. Jedna opoziční poslankyně na hlasování o vyjádření důvěry vládě scházela.

Ale než došlo na hlasování, poslanci tři dny rozmlouvali. Projev střídal projev. Opoziční politici nešetřili ani premiéra Andreje Babiše, ani předsedu sněmovny Tomia Okamuru, ani Motoristy a jejich čestného prezidenta Filipa Turka.

Poslanci vládní koalice stejně tvrdě kritizovali předchozí vládu Petra Fialy (OD). Babiš poslancům ODS sdělil, že je k ničemu nepotřebuje a bude-li chtít opozice jako celek něco prosadit, bude se muset ke koalici chovat odpovídajícím způsobem. V jednu chvíli Babiš zmínil i „šikovné mladé pirátky“. A nastala mela.

Vy tam máte šikovné mladé pirátky, já je rád pozvu na úřad vlády, můžeme se bavit. Tam máme nový odbor duševního zdraví. A všechno to, co jsme dělali, můžeme dělat společně. A vysvětlíme vám i to bydlení. Máme tam X projektů,“ upozornil Babiš.

V tu chvíli možná netušil, co tím rozpoutá.

Expředsedu Pirátů Ivana Bartoše tím totiž pořádně naštval.

„Prosím vás, neslintejte nám na pirátky, já vám taky neslintám na paní Peštovou. Já si myslím, že to je vysoce nedůstojný. Já být manžel některých z mých kolegyň a kamarádek, tak si vás normálně vytáhnu za flígr. Protože to je nehorázný,“ vystartoval Bartoš na Babiše.

Jenže tím to zdaleka neskončilo.

Po chvíli se k řečnickému pultíku postavil Andrej Babiš a jal se odpovídat. V prvé řadě zdůraznil, že nikoho neuráží a obratem doplnil, že je připraven s lidmi diskutovat. „Já si tady budu říkat, co já chci. Buďte rádi, že tady vůbec jsme. Fiala sem vůbec nechodil,“ rozčílil se Babiš.

„Nikoho jsem neurážel. Pokud vás uráží, že na vás mluvím, tak mi to řekněte. Ale já si tady budu říkat všechno, co já budu chtít,“ zdůraznil znovu.

Obrátil se na piráty, konkrétně na pirátku Olgu Richterovou a pokračoval ve slovní palbě.

„Tak nám řekněte, proč vy jste ve vládě neprosadili tu valorizaci?“ ptal se Babiš. „My budeme plnit náš program, se kterým jsme vyhráli volby,“ hřímal od řečnického pultíku premiér s tím, že se nenechá od Pirátů zkoušet. „Vy jen oblbujete vaše voliče a snažíte se lidem namluvit, že my už jsme tady měli něco plnit. I když byste spíš měli říct lidem, co jste pro ně udělali, když jste byli ve vládě. Asi moc ne, když jste prohráli volby. Prohráli jste je, i když jste měli obrovskou podporu těch provládních médií. Vždyť ty Seznam zprávy a Novinky, vždyť ty lžou téměř každý den. A Aktuálně. A vy chcete nezávislost České televize. No, my známe ty pořady, které jsou nezávislé. A i tak jste prohráli. I tak. … Já se divím, že vás ještě někdo volí, po těch letech, kdy jste vlastně vždy podvedli ty vaše voliče,“ nešetřil Babiš ostrými slovy na adresu Pirátů.

Po Babišovi přišla k pultíku i poslankyně ANO Jana Pastuchová, která také uhodila na Piráty. Kroutila hlavou nad tím, že se jim nelíbí, když někdo řekne ženě, že je mladá a krásná.

„Víte, co je to štěnice? To je takové zvířátko, které prostě nedá a nedá pokoj. Pan premiér vám tady po 19 dnech vládnutí odpověděl, že během čtyř let splníme náš volební program. … Ale vy si tady sbíráte body na tom, že chcete slyšet nějaké konkrétní datum. … A já mám radost, když někdo řekne, že žena je krásná, ale vidím, že Piráti chtějí asi říkat, že ono je krásné,“ kroutila hlavou Pastuchová.

Čas plynul a slovní kanonáda ve sněmovně definitivně utichla poté, co Babišova vláda dostala důvěru, ale pirátské političky si řekly, že toto téma nenechají spát a natočili video, kde si z Babiše tak trochu tropily žerty a zároveň dávaly jasně najevo, co si myslí. „Když vás někdo obviní, že jste sexista, tak je důležité mít za sebou armádu žen, které řeknou, že jím nejste,“ padlo mimo jiné na videu.

A pustily sestřih poslankyň ANO vstupujících na obranu Andreje Babiše. Premiéra se zastala šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, již zmíněná Jana Pastuchová nebo exministryně spravedlnosti Helena Válková. „Také nejsem mladá, ale nikdy by mě nenapadlo, že se někoho může dotknout označení mladá a krásná. Ale možná, že doba se změnila a v určitých souvislostech to někoho urazit může. Já bych byla strašně ráda, kdyby pan premiér řekl, že jsem mladá a krásná, ale musela bych ho opravit, že nejsem. Bohužel,“ pronesla u řečnického pultíku k tématu Válková a pirátky ji proto zařadily do „armády“ Babišových žen.

Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili současně vzala Babiše za slovo.

„Ráda pozvání na ÚV (Úřad vlády, pozn. red.) k tématu duševního zdraví přijmu, téma je to klíčové, statistiky se každý půlrok zhoršují a já doufám, že se mu vláda bude náležitě věnovat – například ukotvením psychoterapie v zákoně či větším zapojením péče o duševní zdraví do výuky na druhém stupni základních škol. Očekávám od pana premiéra tedy konkrétní termín, čas a agendu jednání,“ uvedla Demetrashvili pro CNN Prima News.

Do šéfa hnutí ANO si však také rýpla.

„Na naprosto konstruktivně a věcně položené dotazy Olgy Richterové ohledně valorizace rodičovského příspěvku reagoval útoky na mladé pirátské poslankyně, znevažoval naše postavení a vážnost funkce. Opravdu bych byla ráda, kdyby Česko nemělo premiéra, který se chová jako vilný stařec znevažující ženy a mladé lidi, ale naopak člověka, na kterého může být naše republika hrdá,“ dodala poslankyně.

Na konkrétní datum a čas konání schůzky k duševnímu zdraví čeká i místopředsedkyně pirátského poslaneckého klubu Kateřina Stojanová. „Doufám, že to bude brzo. Dostupnost péče o duševní zdraví je tristní a nelze ztrácet dále čas. Věřím tedy, že v této důležité problematice nešlo ze strany pana premiéra jen o planá slova,“ uvedla na dotaz CNN Prima News.

„V české politice se stále nedaří pochopit, jak problematické je posuzovat političky podle věku a vzhledu místo jejich práce, názorů a odbornosti. Tento způsob komunikace neoslabuje jen konkrétní ženy, ale celou veřejnou debatu, protože odvádí pozornost od skutečných témat, která by měla být v centru pozornosti,“ reagovala na Babišovo vystoupení další poslankyně Pirátů Barbora Pipášová.

Piráti a pirátky dávali už před začátkem schůze najevo, že s Babišovou vládou se Česko vrací do minulosti. Na znamení onoho couvání chodili piráti ve sněmovně zásadně pozpátku. Přicházeli tak k řečnickému pultíku i na tiskovou konferenci.

Olga Richterová ve sněmovně dokonce prohlásila, že Babišova vláda může být horší než rakovinotvorný azbest.

„Tato vláda znamená zpětný chod pro Českou republiku, přinese zakrývání korupce a lhaní, a může být dokonce horší než azbest,“ prohlásila poslankyně Richterová.

Konec Václava Moravce? „Chodil po ČT a vykřikoval.“
Letos bude Turkův rok, avizuje Macinka. Pavlovo kádrování na tom prý nic nezmění
„Dělám výjimku.“ Babiš byl nebývale ostrý. Jde o Piráty
Vláda Andreje Babiše získala důvěru Sněmovny

 

https://cnn.iprima.cz/vilny-starec-ale-ocekavam-termin-reaguje-piratka-demetrashvili-na-babisovo-lakani-na-urad-vlady-501519

https://www.psp.cz/eknih/2025ps/stenprot/005schuz/5-3.html

