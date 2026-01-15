Šikovné mladé pirátky, smál se Babiš. A přišla smršť od Richterové i dalších

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Ale než došlo na hlasování, poslanci tři dny rozmlouvali. Projev střídal projev. Opoziční politici nešetřili ani premiéra Andreje Babiše, ani předsedu sněmovny Tomia Okamuru, ani Motoristy a jejich čestného prezidenta Filipa Turka.
Poslanci vládní koalice stejně tvrdě kritizovali předchozí vládu Petra Fialy (OD). Babiš poslancům ODS sdělil, že je k ničemu nepotřebuje a bude-li chtít opozice jako celek něco prosadit, bude se muset ke koalici chovat odpovídajícím způsobem. V jednu chvíli Babiš zmínil i „šikovné mladé pirátky“. A nastala mela.
„Vy tam máte šikovné mladé pirátky, já je rád pozvu na úřad vlády, můžeme se bavit. Tam máme nový odbor duševního zdraví. A všechno to, co jsme dělali, můžeme dělat společně. A vysvětlíme vám i to bydlení. Máme tam X projektů,“ upozornil Babiš.
Ing. Andrej Babiš
V tu chvíli možná netušil, co tím rozpoutá.
Expředsedu Pirátů Ivana Bartoše tím totiž pořádně naštval.
„Prosím vás, neslintejte nám na pirátky, já vám taky neslintám na paní Peštovou. Já si myslím, že to je vysoce nedůstojný. Já být manžel některých z mých kolegyň a kamarádek, tak si vás normálně vytáhnu za flígr. Protože to je nehorázný,“ vystartoval Bartoš na Babiše.
Jenže tím to zdaleka neskončilo.
Po chvíli se k řečnickému pultíku postavil Andrej Babiš a jal se odpovídat. V prvé řadě zdůraznil, že nikoho neuráží a obratem doplnil, že je připraven s lidmi diskutovat. „Já si tady budu říkat, co já chci. Buďte rádi, že tady vůbec jsme. Fiala sem vůbec nechodil,“ rozčílil se Babiš.
„Nikoho jsem neurážel. Pokud vás uráží, že na vás mluvím, tak mi to řekněte. Ale já si tady budu říkat všechno, co já budu chtít,“ zdůraznil znovu.
Obrátil se na piráty, konkrétně na pirátku Olgu Richterovou a pokračoval ve slovní palbě.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Po Babišovi přišla k pultíku i poslankyně ANO Jana Pastuchová, která také uhodila na Piráty. Kroutila hlavou nad tím, že se jim nelíbí, když někdo řekne ženě, že je mladá a krásná.
„Víte, co je to štěnice? To je takové zvířátko, které prostě nedá a nedá pokoj. Pan premiér vám tady po 19 dnech vládnutí odpověděl, že během čtyř let splníme náš volební program. … Ale vy si tady sbíráte body na tom, že chcete slyšet nějaké konkrétní datum. … A já mám radost, když někdo řekne, že žena je krásná, ale vidím, že Piráti chtějí asi říkat, že ono je krásné,“ kroutila hlavou Pastuchová.
A pustily sestřih poslankyň ANO vstupujících na obranu Andreje Babiše. Premiéra se zastala šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, již zmíněná Jana Pastuchová nebo exministryně spravedlnosti Helena Válková. „Také nejsem mladá, ale nikdy by mě nenapadlo, že se někoho může dotknout označení mladá a krásná. Ale možná, že doba se změnila a v určitých souvislostech to někoho urazit může. Já bych byla strašně ráda, kdyby pan premiér řekl, že jsem mladá a krásná, ale musela bych ho opravit, že nejsem. Bohužel,“ pronesla u řečnického pultíku k tématu Válková a pirátky ji proto zařadily do „armády“ Babišových žen.
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Mgr. Ing. Taťána Malá
Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili současně vzala Babiše za slovo.
„Ráda pozvání na ÚV (Úřad vlády, pozn. red.) k tématu duševního zdraví přijmu, téma je to klíčové, statistiky se každý půlrok zhoršují a já doufám, že se mu vláda bude náležitě věnovat – například ukotvením psychoterapie v zákoně či větším zapojením péče o duševní zdraví do výuky na druhém stupni základních škol. Očekávám od pana premiéra tedy konkrétní termín, čas a agendu jednání,“ uvedla Demetrashvili pro CNN Prima News.
Katerina Demetrashvili
Do šéfa hnutí ANO si však také rýpla.
„Na naprosto konstruktivně a věcně položené dotazy Olgy Richterové ohledně valorizace rodičovského příspěvku reagoval útoky na mladé pirátské poslankyně, znevažoval naše postavení a vážnost funkce. Opravdu bych byla ráda, kdyby Česko nemělo premiéra, který se chová jako vilný stařec znevažující ženy a mladé lidi, ale naopak člověka, na kterého může být naše republika hrdá,“ dodala poslankyně.
Na konkrétní datum a čas konání schůzky k duševnímu zdraví čeká i místopředsedkyně pirátského poslaneckého klubu Kateřina Stojanová. „Doufám, že to bude brzo. Dostupnost péče o duševní zdraví je tristní a nelze ztrácet dále čas. Věřím tedy, že v této důležité problematice nešlo ze strany pana premiéra jen o planá slova,“ uvedla na dotaz CNN Prima News.
„V české politice se stále nedaří pochopit, jak problematické je posuzovat političky podle věku a vzhledu místo jejich práce, názorů a odbornosti. Tento způsob komunikace neoslabuje jen konkrétní ženy, ale celou veřejnou debatu, protože odvádí pozornost od skutečných témat, která by měla být v centru pozornosti,“ reagovala na Babišovo vystoupení další poslankyně Pirátů Barbora Pipášová.
Piráti a pirátky dávali už před začátkem schůze najevo, že s Babišovou vládou se Česko vrací do minulosti. Na znamení onoho couvání chodili piráti ve sněmovně zásadně pozpátku. Přicházeli tak k řečnickému pultíku i na tiskovou konferenci.
Olga Richterová ve sněmovně dokonce prohlásila, že Babišova vláda může být horší než rakovinotvorný azbest.
„Tato vláda znamená zpětný chod pro Českou republiku, přinese zakrývání korupce a lhaní, a může být dokonce horší než azbest,“ prohlásila poslankyně Richterová.
