Šílenci! Zbláznili se! napsal český spisovatel po návštěvě Německa. Musíme si prý uvědomit...

Mediálním tématem číslo jedna v Německu už není podle Cermana migrační krize, ale klimatická krize. „Nejnovějším heslem už není ‚Willkommenskultur‘, ale výraz ‚klimaneutral‘. Města i spolkové země přijímají údernické závazky o šíleně krátkých lhůtách, dokdy se stanou ‚klimaneutral‘. Začátkem července 2019 přijal Mnichov závazek, že se stane prvním milionovým městem, které bude ‚klimaneutral‘, koncem července už bavorský ministerský předseda Markus Söder (CSU) přijal závazek, že ‚klimaneutral‘ bude celé Bavorsko a zároveň navrhl, aby se Klimaschutz zakotvil do bavorské ústavy i do federálního německého Grundgesetzu,“ hovořil Cerman. A všímá si i demonstrací středoškolské mládeže.

Nejkomičtější jsou podle jeho slov osobní závazky, jež jednotliví Němci přijímají. Někteří se například zavazují k tomu, že přestanou jezdit autem, létat letadlem, budou žít skromně či že přestanou jíst maso. „Jistě, když bude každý žít poustevnicky a nebude pracovat, budou to splnitelná předsevzetí. Po jistou dobu. Ale jak pomůže klimatu, když někdo v Německu přestane jíst maso? To mi v danou chvíli nebylo jasné...“ uvedl Cerman a dodal, že si všiml toho, jak by moderátorka vše zakázala.

„Vzhledem k propagandistické úloze středoškolské mládeže, jíž se zároveň vymývá mozek, je zřejmé, že mezi plánované zákazy se neřadí rozšířené užívání elektrických zařízení, nutných pro život na sociálních sítích, esemeskování, mobilování atd. Je také komické, že se nenávistná kampaň zaměřuje pouze na masovou leteckou dopravu a ne na soukromé lety, i když je zřejmé, že skromný cestovatel masové dopravy, který se mačká v narvaném letadle, šetří přírodu mnohem více než pasažér soukromého letu, který se ve svém stroji roztahuje sám,“ dodal Cerman.

Dodal, že rozsáhlé zákazy, které plánuje demagogická levice, by měly katastrofální finanční a hospodářské důsledky, kdy by například došlo ke zdražení energie i dalšího zboží a služeb. Následně hovořil o dle jeho slov „úpadkovém ezoterickém náboženství“, jež má podle jeho slov své „věrozvěsty“. „To jsou slavná švédská podvodnice Greta Thunberg, ‚vědecký novinář‘ Harald Lesch a politikové Strany zelených. Všichni mají z šíření paniky slušný byznys,“ míní Cerman.

„Musíme si předem uvědomit, že cílem tohoto hnutí není pomoci řešení reálného problému. Stejně jako v případě ‚migrační krize‘ jde i nyní o to vzbudit dojem, že jsme v tak krajní krizové situaci, v takovém stavu nouze, že musíme odstavit běžné demokratické metody rozhodování, musíme odstavit i kritické myšlení a odevzdat rozhodování o zásadních věcech do rukou morálních odborníků. Vypadá snad nepřirozeně infantilní 16letá Greta Thunberg jako někdo, komu byste svěřili řešení opravdu krizové situace? Její heslo je ‚Ich will, dass Ihr in Panik geratet‘ – ‚Chci, abyste propadli panice‘,“ zmínil Cerman. Podle jeho slov v panice nejste schopní racionálního uvažování, což je stav, kterého chtějí dosáhnout.

„A dále, kdybyste měli doma havárii, zavoláte si k jejímu řešení instalatéra, který jen hysterčí a vyvolává paniku? Kdybyste čelili skutečně vážné celospolečenské krizi, svěřili byste její řešení extremistickým politikům, kteří mají z krize prospěch? Lidem, kteří mají moc a kontrolu nad společností jen tehdy, pokud problém trvá, ale ztratí ji, pokud se vyřeší? Asi ne,“ dodal Cerman.

Závěrem se pak vyjádřil k tomu, že přemýšlel nad tím, proč bychom neměli jíst maso. „Probíral jsem to i v Německu s několika lidmi, kteří většinou jen hádali. Je to kvůli té dopravě a další mašinérii v pozadí? Nebo je to kvůli zdraví? Až pak mi jeden člověk, který v Německu žil, nabídl jiné vysvětlení: jde o kraví prdění. Teď jste se asi pohoršili, ale ukázalo se, že měl pravdu. Šlo skutečně o kraví prdy. Dle Němců způsobily klimatickou krizi, a vzniklo kolem toho tolik seriózně se tvářících výzkumů, že by tomu člověk nevěřil,“ uzavřel Cerman.