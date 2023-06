Šílené. Přesně jak jsme čekali. Z Ruska o tom, co někteří k Prigožinovi „nakecali“

VÁLEČNÝ MONITORING Stále není jasné, co stálo za Prigožinovou jednodenní „vzpourou“ a pochodem na Moskvu, který byl odvolán po oznámení dohody s běloruským prezidentem Lukašenkem. Svůj pohled nabídli i analytici z kanálu Russians with Attitude. Věnovali se například sestřelenému letectvu, ale také tomu, co se v mezičase odehrávalo na Západě. „Bylo to na jednu stranu úplně šílené, ale na druhou přesně to, co jsem čekal,“ ohodnotil západní experty a vládní představitele jeden z analytiků.

Také si povšimli, že wagnerovci během jejich jednodenní jízdy dokázali zničit více ruského letectva než Ukrajinci za celou jejich protiofenzivu. Zvláště vrtulníky Ka-52, které podle videí způsobují těžké ztráty na obrněncích, nesestřelili ani jeden.

Přesto podle nich bylo povstání vyřešeno mnohem lépe, než předpokládali. Tedy ne bez krve, ale ti, kdo nesnášejí Rusko, si mysleli, že v Rusku bude celé roky zuřit občanská válka a fronta na Ukrajině se rozpadne. Na stranu wagnerovců se na chvíli přidali oligarchové v exilu jako Chodorkovskij, „šílení ruští liberálové“ a některé západní servery začaly o wagnerovcích psát dokonce jako o „bojovnících za svobodu“. „Je celkem jasné, že obyčejný člen wagnerovců nechtěl, aby Rusko hořelo. Proto byly tyto události relativně bez krve a pochod byl odvolán,“ vyjádřil se jeden z analytiků.

Krátce také zhodnotili možnost, že by Prigožinův kousek někdo zopakoval. „O nikom takovém jsem neslyšel.“ „Nemyslím, že někdo jiný má takové možnosti něco takového provést,“ shodli se. Přišel také komentář ke komentářům ze Západu, které jeden z analytiků ani nesledoval, když se povstání dělo: „Pak jsem se na to podíval. A bylo to na jednu stranu úplně šílené, ale na druhou přesně to, co jsem čekal. Experti, lidé s doktoráty, vládní činitelé, natěšení na to, že se Rusko hned rozpadne, Putina zlynčují a vypukne občanská válka. Prohlašovali to s naprostou jistotou, jako by se to už stalo. Jako vždycky.“ Zvláště hloupé jim přišlo tvrzení, že pochod wagnerovců znamená, že Rusko může projet jakákoliv armáda.

Naopak doufají, že se nejednalo jen o cvičení, jak by bezpečnostní složky reagovaly. Zajímavé jim přišlo, že zřejmě byl vydán příkaz na wagnerovce nestřílet a jediné útoky byly vedeny ruským letectvem. A i ty byly sporadické. „Vím, že policie měla rozkazy je prostě pustit dál a nepouštět se do konfliktu. Rosgvardia (národní garda) se skutečně připravovala a byli připravení, ale nikdo neví, co by se stalo, kdyby boje skutečně propukly,“ uvedl jeden z analytiků a dodal, že útvar Achmat kadyrovců skutečně dorazil do Rostova na Donu a pár členů bylo wagnerovci zadrženo, odzbrojeno a propuštěno. Zbytek dorazil ke kontrolnímu bodu, který byl podle všeho obsazen jednak wagnerovci, ale také branci z ruské armády, kteří teoreticky měli wagnerovce zastavit, ale v praxi s nimi byli spřáteleni a nic proti nim nedělali. „V Achmatu se na to podívali a pak to otočili a odjeli.“

Co bylo cílem? To analytici neví. Ale do moskevské oblasti se podle nich wagnerovci nedostali, i přes zprávy, že tomu tak bylo. Putinovu pověst pak dle jejich názoru celá epizoda nepoškodila. Jednak všichni gubernátoři museli natočit prohlášení, že stojí za Putinem. Dále, hněv wagnerovců byl směřován na ministra obrany Šojgua, podle starého mustru, že car pořádně neví, co se děje, protože mu bojaři lžou. „Putin je v podstatě v pohodě,“ zhodnotil jeden z nich a druhý dodal, že Putin je de facto jediný opravdový politik v Rusku a je v podstatě až posvátnou figurou a nikdo, kdo je jakkoliv mocensky významný, si na něj nedovolí útočit. Lukašenko se pak ukázal jako nepostradatelný diplomat. „Alespoň pro diváky, možná to tak není,“ doplnil pak jeden z analytiků.

Otázky, zda si wagnerovci nezkazili vztahy s letectvem, pokládají za bezpředmětné, protože Wagner přestane v Rusku existovat, Prigožin je mimo hru a wagnerovci stejně měli svoje letectvo. U Prigožina ještě komentovali nalezené pasy, dolary, zlato a zřejmě drogy, které byly zabaveny v jedné z Prigožinových kanceláří. „Proč ne? Já bych měl takovou zásobu taky, kdybych byl bohatý. Kdo ne? Nikdy nejsi dost připraven.“ Konec Wagnera si podle všeho přálo i ruské ministerstvo obrany, aby jeho vojáci byli začleněni do regulérní armády, Prigožin prý jen vrazil poslední hřebík do rakve. Co si skutečně přál, je taktéž nejasné, známy jsou pouze veřejné požadavky, tedy konec Šojgua a Gerasimova. Stejně tak jako co dostal, kromě pardonu pro sebe a své bojovníky.

Co se týče teorií, že by se jednalo jen o tzv. vlivovou operaci, považují analytici za „blbost“, například že by se jednalo o pokus vylákat všechny, kdo stojí proti Putinovu režimu. Při té příležitosti hovořili o těch, kteří všechny negativní události v Rusku vnímají jako součást plánu nebo vlivovou operaci. „To je dost hloupý pohled na věc,“ zhodnotil jeden z analytiků. Další za vlasy přitažená teorie je, že Šojgu a Gerasimov chtěli zahájit vzpouru proti Putinovi a Prigožin dělal „kontravzpouru“.

Také se spekuluje, že tažení proti wagnerovcům nebylo Putinem posvěceno a byla to Šojguova soukromá iniciativa, se kterou Putin nesouhlasil, takže je momentálně na ministra rozzloben stejně jako na Prigožina. „I kdyby byli Šojgu nebo Gerasimov nebo oba odvoláni, asi se to nestane hned. Protože to by vypadalo jako slabost a že Putin ustupuje Prigožinovi,“ komentoval jeden z analytiků, který si myslí, že Gerasimov a Šojgu by měli být odvoláni, přičemž Gerasimov není tak hrozný jako Šojgu. „Ale pořád to není ten správný člověk na správném místě.“ Spekuluje se, že by na Šojguovo místo mohl nastoupit Alexej Djumin, gubernátor Tulské oblasti, dříve vysoce postavený armádní velitel, měl údajně na starost například anexi Krymu nebo evakuaci Janukovyče z Ukrajiny. U náčelníka štábu se mluví o generálu Surovikinovi. Jako indicii berou analytici i to, že ani Šojgu, ani Gerasimov veřejně nevystoupili.

