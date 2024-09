Šílenost od ministra teologa, která má platit už příští rok. Veleba mluví o likvidaci českého zemědělství

Situace v českém zemědělství začíná pěkně bublat pod pokličkou povodní století na mnoha částech území Čech, Moravy a Slezska. Agrární komora jako by byla jenom jakýsi salonní úřad, který si dovolí jenom jemně a s pečlivě vybranými neselskými obraty, aby se náhodou nedotkla ministra Výborného, nesouhlasit s jeho přístupem k neřešení rozsáhlých škod po povodni. Další výtečný člen Agrární komory, Zemědělský svaz, který nyní jako by ani nebyl jejím členem, a jeho předseda Martin Pýcha, který nyní jako by ani nebyl jedním z viceprezidentů Agrární komory, bere řešení povodní do svých rukou a velmi zle vyčiňuje teologovi, toho času ministru zemědělství Výbornému.

Co se skrývá za vzletnými frázemi o ekologickém zemědělství?

Tak si dejme věci do souvislostí a zkusme si rozklíčit, co se za vzletnými a líbivými frázemi o ekologickém a čistém zemědělství skrývá a co lidi ještě víc rozdělí, aby různí nýmandové, teologové, špatní sociologové a úslužní představitelé zkoušené střední Evropy, pardon České republiky, mohli dovládnout. Tož pojďme na to a podívejme se na dnešní naši dobu očima skutečného zemědělce praktika a sdělme zde našim občanům, co se na ně pod vzletnými frázemi valí a o čem by měli vědět dopředu. A kdo jim tyto informace dá a koho reprezentuje. Moje jméno znáte a v současné době jsem s hercem Ivanem Vyskočilem zakladatelem a hybatelem neziskové organizace KLUB 2019, která se schází v měsíčních intervalech pět let a jeho trvalým místem jednání je hotel Rabbit stejnojmenné firmy v Trhovém Štěpánově. Šéfem firmy je známý zemědělský odborník Zdeněk Jandejsek. Tolik pro osvěžení paměti.

A teď pojďme k faktům, co se na Českou republiku od 1. července 2025 bez zpracování dopadové studie chystá. DZES znamená „dobrý zemědělský enviromentální stav půdy“ a Ministerstvo zemědělství vydalo 5. září 2024 na 34 stránkách metodickou příručku, podle níž by měli čeští zemědělci hospodařit od 1. července 2025. Pro člověka, který celý aktivní život hospodařil a měl na paměti nepsaný zákon o vyrovnané zemědělské soustavě, kdy na hektar zemědělské půdy automaticky připadalo v průměru 0,5 velké dobytčí jednotky (VDJ). VDJ byla jedna kráva starší dvou let, nebo sedm ovcí či koz. U nás v ČR jsme to dopracovali tak, že máme slabé 0,4 VDJ na hektar zemědělské půdy, kdežto západní a severní sousedé, Rakousko a Německo, mají zatížení tří- až čtyřnásobné! Velké Polsko má 2,5násobek a jediné malé Slovensko je na tom hůř, má zatížení 0,3 VDJ, ale má také Fica, který ví, o co jde, a bude se snažit postavit slovenské zemědělce na nohy.

Země živitelka a současná vláda…

Jako problém hraničící s počínající likvidací České republiky a její změnu na závislou kolonii vidím dnešní zemědělskou politiku této vlády včetně chování prezidenta republiky, kdy přijede na Zemi živitelku do Budějovic hodinu po slavnostním zahájení. Tedy po zahájení v Pivovarské zahradě, což se stalo, co já pamatuji, poprvé. Ať byl na postu prezidenta levicový Miloš Zeman nebo pravicový, leč český Václav Klaus, tak vždy to s námi zahajovali a vždy vzdali českému zemědělství hold a lidem, kteří v něm pracovali, úctu, dostali dožínkové věnce, promluvili do mikrofonu a projeli se za našeho doprovodu po výstavišti bryčkou taženou koňmi a lidi se na ně těšili a my, hlavní agrárníci, s nimi. Letos to bylo holt jinak … Čest praporu zachraňoval teolog, pardon, ministr, toho času zemědělství, Mgr. Marek Výborný, sám.

Fotogalerie: - Zahájení agrosalonu Země živitelka

Kdo omezí v EU svoji zemědělskou produkci? Maďaři, Poláci se nedají…

Tož pojďme k věci. Po vystoupení Velké Británie 31. ledna 2020 z EU, která byla dovozcem zemědělských komodit, nastal problém, kdo omezí v EU svoji zemědělskou produkci. Tak, a nyní si prosím zapamatujte, jak to v dnešní EU je. Nelze, aby snížili svoji výrobu ti noví, východní a nejchudší – Bulharsko a Rumunsko. Stejně tak nelze u dalších nových zemích EU – Poláků, Maďarů a Slováků. Proč? No, protože mají svoji národní hrdost a nedají se.

No a pak je tu vláda Petra Fialy, který plní i skrytá přání EU bez okolků a aktivně. Premiér, ministři Výborný a Hladík najisto vědí, co jejich boj proti erozi způsobí – rostoucí nespokojenost obyvatel ČR – ale EU omezení české zemědělské výroby chce a oni jim to pod záminkou svatého boje proti erozi jako vlajková loď dodají! A skuteční čeští zemědělci, kteří vidí smysl svého života v udržování úrodné půdy a výrobě kvalitních domácích potravin, se ptají, proč by nedodali, když to jsou záležitosti pro ně jako osoby výhodné a budou za ně z centra EU jenom pochváleni.

ČR 0,38 VDJ na hektar zemědělské půdx, Německo 1,5, Polsko 1, Nizozemsko 3…

Abychom byli pochopeni, kam směřujeme, vezměme si aktuální čísla nejdůležitějšího základního ukazatele celé agrární soustavy, celého zemědělství. Jsou jimi velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy (VDJ/ha z.p.). Jsou nyní následující:

Česká republika 0,38 Polsko 1

Rakousko 1,2 Slovensko 0,3

Německo 1,5 Nizozemsko 3

Jak si čtenář jistě všiml, uvádím srovnání České republiky a jejích sousedů plus absolutní špičku Evropy, kterou je Nizozemsko. A toto číslo nás určuje do kategorie těžce dovozových zemí, kde hotové zemědělské produkty dovážíme a budeme dovážet z Německa, Polska, Rakouska, o dalších západních zemích nemluvě, a my si tady u nás budeme honit triko na DZES neboli „dobrém zemědělském environmentálním stavu půdy“. Eroze půdy a boj proti erozi je v našich očích jen naoko pokračováním Green Dealu, z čehož EU nic nemá, ale v podstatě jde o omezení zemědělské výroby u těch zemí, které se nechají. A tou je momentálně Česká republika se svou vládou a ministrem zemědělství. Ať to stojí, co to stojí, ať jdeme dál dolů s výrobou nejkvalitnějších domácích českých potravin! Jsem si jist, že tento proces je třeba zastavit a že hlavně není už čas čekat.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019