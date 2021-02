Šílenství. Babiš se děsí otevření obchodů a má pro lidi vzkaz

Premiér Andrej Babiš (ANO) odletěl do polského Krakova na setkání premiérů zemí Visegrádské čtyřky. Před odletem ale ještě promluvil k novinářům. A vzal to od podlahy. „Uvolňovat např. obchody je absolutní šílenství,“ postavil se proti plánu ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karla Havlíčka. Obchody by podle Babiše šlo otevřít jen tehdy, pokud by většina lidí skutečně dodržovala stávající proticovidová nařízení. Poté opět udeřil na Ústavní soud ČR.

Andrej Babiš odletěl do Krakova na setkání premiérů zemí V4, u kterého bude přítomen i předseda Evropské rady Charles Michael a on-line také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Politici spolu proberou covid, globální oteplování i migraci.

Pokud jde o covid, premiér oznámil, že úterní jednání s opozicí o řešení koronavirové krize byla velmi konstruktivní a vláda zapracovala do chystaného pandemického zákona většinu připomínek opozice. „V podstatě jsme připraveni opozici vyhovět. Je tam podstatně větší kontrola Sněmovny. Jediný problém, kde se lišíme, je odškodnění, protože my si z hlediska rozpočtu nemůžeme dovolit dávat náhrady ušlého zisku a podobně. Ale jinak jsem rád, že jsme takhle pokročili,“ řekl Babiš novinářům.

Na jeho slova upozornila např. CNN Prima News

Babiš odmítá dávat podnikatelům bianco šek na ušlý zisk. Rozpočet si to podle něj nemůže dovolit.

Z pohledu zdravotnictví na tom Česko není dobře, protože jen za úterý přibylo téměř 12 500 nových covid pozitivních osob, v nemocnicích leží přes 6 tisíc lidí a na jednotkách intenzivní péče dochází lůžka.

„Uvolňovat např. obchody je absolutní šílenství, protože tady máme podle průzkumů 50 procent občanů, kteří ta opatření nedodržují. Otázka je jestli při přísných protiepidemických opatřeních by byli občané ochotni jít na takovou nějakou celospolečenskou dohodu, kde by se řeklo - tak pojďte to všichni dodržovat a my ty obchody teda rozvolníme. A teď říkám, že ta debata musí proběhnout na vládě a musí proběhnout i s opozicí,“ oznámil Babiš.

„Kritizovat ta opatření a zároveň je nedodržovat, není řešení,“ dodal premiér. Na pátek proto svolal zasedání vlády, kde se rozhodne, jak dál.

„Chystá se také testování žáků na školách a plán na očkování učitelů. Taky bude debata o tom, jestli právě na tohle nevyčlenit tu AstruZenecu,“ vysvětloval premiér.

Očkovat občany by měli i praktičtí lékaři, kteří budou své naočkované pacienty zapisovat do systému. Očkovat občany by mohli také zubaři tak, aby se Česko ve druhém čtvrtletí dostalo na 100 až 150 tisíc očkovaných lidí denně.

Poté ještě jednou požádal občany, aby dodržovali opatření. Svou žádost znovu krátce zdůvodnil. „Ta jipkové lůžka jsou velice omezená,“ prohlásil.

Za důležité považuje také testování lidí ve firmách.

Došlo i na změnu volebního systému.

„Já respektuju rozhodnutí Ústavního soudu ČR, ale jsem přesvědčen, že to rozhodnutí bylo účelové, že si tady někdo vzpomněl, že ten bonus (pro vítěze) nemá být. Ten stejný člověk, který to předložil v tom roce 2000, tak si po dvaceti letech uvědomí, že je to špatně. Takže já si myslím, že každý soudný občan to pochopí, že to rozhodnutí takhle krátce před volbami, když to tam tři a půl roku leželo, soudci měli 5 až 6 dnů na rozhodnutí, velice nestandardní postup, ale my to respektujeme,“ konstatoval Babiš.

