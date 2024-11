Šílený Fiala, mám o něj strach. Babiš zvedl koalici mandle, Pekarová i Pavel Novotný nadskočili

Babiš na pátečním jednání sněmovny požádal o zařazení nového bodu k jednání, kterým by mělo být duševní zdraví premiéra Fialy. „Naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. Pan premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví. Proto si myslím, že bychom měli mít jediný bod, a to je duševní zdraví premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany. Pan premiér vystupuje každý den a my se nestačíme divit, co nám to vlastně vykládá,“ prohlásil Babiš.

„To, co tu zaznělo z ústa pana premiéra za poslední dny, je skutečně neuvěřitelné. Myslím, že by si měl odpočinout a přestat vykládat nesmysly,“ dodal Babiš, který následně vyprávěl, že bylo nedávno otevřeno nové duševní centrum, kam by mohl Fiala zamířit. „Mají tam víno vlastní produkce, dostatek denního světla, divadelní představení pro bezmála 300 pacientů,“ pokračoval Babiš zatímco se ze sálu ozývalo nesouhlasné bušení do lavic a výkřiky „fuj“.

Babiš ale pokračoval v invektivách směrem k Fialovi a ministři po proudu urážek na protest odešli do předsálí. „My je nepotřebujeme. Já mluvím na lidi,“ reagoval Babiš. Místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO) ale musel schůzi zastavit, protože nebyl dodržen jednací řád, kdy se musí účastnit alespoň jeden ministr.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) následně na mimořádné tiskové konferenci svůj krok vysvětloval. „Nebývale urážel premiéra způsobem, kdy útočil na jeho duševní zdraví. Sněmovna se stala kolbištěm, kde je vyhrocená atmosféra bez elementární slušnosti. Ministři jsou schopni se vrátit až v okamžiku, kdy Babiš ustoupí od svého dosavadního způsobu projevu – nekonečného a bezbřehého urážení. Nemůžeme sedět v sále v okamžiku, kdy místo politické diskuse zaznívá jen proud urážek,“ doplnil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na sociálních sítích se následně politici čtyřkoalice pustili do Babiše s tím, že spíš on by se měl nechat vyšetřit. „Andrej Babiš dnes útočil a lhal s ještě větší kadencí než obvykle. Několika soudy uznaný lhář hledal své nové dno… Asi si potřeboval vynahradit svou absenci při projednávání důchodové reformy, kdy místo práce nakupoval v Miláně,“ kontrovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Andrej Babiš dnes útočil a lhal s ještě větší kadencí než obvykle. Několika soudy uznaný lhář hledal své nové dno…



Asi si potřeboval vynahradit svou absenci při projednávání důchodové reformy, kdy místo práce nakupoval v Miláně. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 22, 2024

Senátor Tomáš Czernin (TOP 09) prohlásil, že každý slušný člověk musí z logiky věci být Antibabiš. „Vyčítají nám, že jsme Antibabiš. Ale každý, kdo je slušný, přemýšlivý, pracovitý a není hulvát, musí být Antibabiš. Dnešní sněmovna je toho důkazem. Babiš dál bude lhát, nám o něm stačí říkat pravdu. Na šílený chaos během pandemie a promarněnou šanci Česka v růstu nezapomeneme,“ uvedl Czernin.

Vyčítají nám, že jsme Antibabiš. Ale každý, kdo je slušný, přemýšlivý, pracovitý a není hulvát, musí být Antibabiš.



Dnešní sněmovna je toho důkazem. Babiš dál bude lhát, nám o něm stačí říkat pravdu. Na šílený chaos během pandemie a promarněnou šanci Česka v růstu nezapomeneme. — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) November 22, 2024

Bývalý senátor Herbert Pavera (TOP 09) Babišovi vzkázal, že on sám by se měl nechat vyšetřit. „A. Babiš je ten, který by se měl nechat vyšetřit u psychiatra. Každého uráží, zneužívá svého postavení poslance i miliardáře, a voliči mu ještě tleskají. Měli by na něho vzít bič a hnát co nejdále od našich hranic. Voličům slibuje hory, doly, a zaměstnancům dává téměř min. mzdu,“ prohlásil Pavera.

A. Babiš je ten, který by se měl nechat vyšetřit u psychiatra. Každého uráží, zneužívá svého postavení poslance i miliardáře, a voliči mu ještě tleskají. Měli by na něho vzít bič a hnát co nejdále od našich hranic. Voličům slibuje hory, doly, a zaměstnancům dává téměř min. mzdu. — Herbert Pavera (@HerbertPavera) November 22, 2024

Mgr. Renáta Zajíčková ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle poslankyně ODS Renáty Zajíčkové Babiš šíří slovenský styl politických konfrontací. „Sněmovna není cirkus. Pokud chce Babiš hrát divadlo a šířit slovenský styl politických konfrontací, měl by si vzít hadr na hlavu a vyfouknout ventil. Tady řešíme reálné problémy, ne marketingové komedie pro jeho voliče,“ uvedla Zajíčková.

Sněmovna není cirkus. Pokud chce Babiš hrát divadlo a šířit slovenský styl politických konfrontací, měl by si vzít hadr na hlavu a vyfouknout ventil. Tady řešíme reálné problémy, ne marketingové komedie pro jeho voliče. pic.twitter.com/hsWaIkpNTo — Renáta Zajíčková ???????????? (@RenataZajickova) November 22, 2024

Po svém okomentoval Babišovo počínání starosta Řeporyj Pavel Novotný (ODS). „Zkurvený slovenský estébácký šmejd, co tu osm let rozkrádal pomocí státního aparátu stát, bude urážet Petra Fialu. Ten nekrade a umí se chovat, ty zmrde!“ vzkázal Babišovi.

Zkurvený slovenský estébácký šmejd, co tu osm let rozkrádal pomocí státního aparátu stát, bude urážet Petra Fialu. Ten nekrade a umí se chovat, ty zmrde! — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) November 22, 2024

Na Babišovy výroky na síti zareagoval i samotný Fiala, který se ovšem v posledních dnech zasekl na obhajování svého cíle s německými platy. „Andrej Babiš na mne zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství,“ uvedl Fiala.

Andrej Babiš na mne zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství. ?? — Petr Fiala (@P_Fiala) November 22, 2024

Šéf ANO si to nenechal líbit a pokračoval ve své dopolední rétorice. „Pane premiére, já o vás mám skutečně strach, tohle nevypadá dobře,“ reagoval Babiš.

Pane premiére, já o vás mám skutečně strach, tohle nevypadá dobře ?? https://t.co/60S6GYwIVV — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 22, 2024

Své si řekl také Marian Jurečka, který připomněl Babišovy výstupy s kohoutem Silverem. „Někdo, kdo mluví s kohoutem a prasetem a sdílí takové hovory na sociální sítě má ambici hovořit o duševním zdraví jiných lidí? Projev A. Babiše byl dnes ve sněmovně naprosto za hranou!“ napsal Jurečka.

Někdo, kdo mluví s kohoutem a prasetem a sdílí takové hovory na sociální sítě má ambici hovořit o duševním zdraví jiných lidí?



Projev A. Babiše byl dnes ve sněmovně naprosto za hranou! pic.twitter.com/YdIhpKKFPv — Marian Jurečka (@MJureka) November 22, 2024

Novinář Deníku N Ján Simkanič zkritizoval jiný úsek Babišovy řeči, a to slova o tom, že on jediný reálně pomohl ukrajinským uprchlíkům, když se osobně vypravil na ukrajinské hranice a předal jim peníze.

„Tak nám řekněte, kolik vy jste dal Ukrajincům ze svých peněz – řekněte nám – nebo KDU-ČSL. Kdo pomáhal Ukrajincům? Hnutí ANO dalo 10 milionů korun. My jsme poslali kamiony humanitární pomoci do Veľkých Kapušan, kde jsem já jako jediný český politik šel na hranici slovensko-ukrajinskou. Já osobně jsem zaplatil ze svých 62 000 euro v keši pro řidiče ukrajinské, kteří se báli jet do Žitomiru, kde padaly bomby,“ prohlásil Babiš.

To je podle Simkaniče úplně absurdní, když na jedné straně Babiš nadává vládě, že se stará jen o Ukrajince a kašle na české občany a na druhé tvrdí, že on jediný Ukrajincům pomohl. „Babišovo chlubení, jak on jediný pomohl Ukrajincům, je tak neuvěřitelné chucpe! On si jejich urážením, zesměšňováním a pomlouváním, systematicky honí politické body. On zneužívá jejich neštěstí pro útoky na vládu za to, že se ‚dost nestará o naše lidi‘. Ale jediný pomáhá!“ nechápe Babišovo uvažování.

Babišovo chlubení, jak on jediný pomohl Ukrajincům, je tak neuvěřitelné chucpe!



On si jejich urážením, zesměšňováním a pomlouváním, systematicky honí politické body.



On zneužívá jejich neštěstí pro útoky na vládu za to, že se "dost nestará o naše lidi."



Ale jediný pomáhá! — Ján Simkanič (@Simindr) November 22, 2024

Psali jsme: „Nesebevědomí pochybovači.“ Fiala sekl ekonomy. Za německými platy pro Čechy si stojí Babiš se smál Fialovi v televizi: Dali mu mou bílou košili. Dělají z něho Babiše „Lídr, vizionář,“ pochválil Fialu za „německé platy“ senátor Neuniklo pozornosti. Fiala chtěl dát přes Agrofert „facku“ Babišovi, sám naletěl