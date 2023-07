Šílený příběh Prigožina. Miliony, drogy, nevkus. Moskva se snaží zničit pověst pučisty

Kreml prý neví a ani nechce vědět, co je se zakladatelem wagnerovců Jevgenijem Prigožinem. Běloruský diktátor Lukašenko oznámil, že v Bělorusku Prigožin není. Podle CNN to ukazuje, že Prigožin ještě v ruské federaci nadělá řadu problémů. Pro BBC Lukašenko popsal, kdo z této vzpoury vzešel jako hrdina. Mezitím pokračuje ukrajinská protiofenziva, ale obě strany se snaží snížit napětí kolem Záporožské jaderné elektrárny.

reklama

Kde přesně je Jevgenij Prigožin? To je otázka, která vyvstala poté, co běloruský diktátor Alexandr Lukašenko oznámil, že zakladatel soukromé ruské armády wagnerovců Prigožin nepobývá v Bělorusku. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) tak Prigožin nedodržuje svou část dohody, kterou po ukončené vzpouře a zastavení tažení na Moskvu uzavřel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podrobnosti této dohody nejsou známy, ale fakticky šlo o to, že bude staženo obvinění z velezrady visící nad Prigožinem, a Prigožin odejde s částí svých wagnerovců do Běloruska.

Dohodu zprostředkoval běloruský diktátor Alexandr Lukašenko.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na to konto oznámil, že Ruská federace nemůže a ani nechce Prigožina sledovat, což je podle ISW prohlášení absurdní, vzhledem k možnostem FSB, ruské tajné služby.

„Prigožinova možnost volně působit v Rusku naznačuje, že Prigožina stále chrání určité bezpečnostní záruky a/nebo že Kreml nadále upřednostňuje podkopávání jeho pověsti v Rusku před fyzickým nebo právním postihem. Lukašenko poznamenal, že ani on, ani ruský prezident Vladimir Putin nechtějí Prigožina zavraždit, a odmítl náznaky, že by se Putin mohl v budoucnu pokusit Prigožina zabít,“ napsal ISW.

Podle českého ekonoma Lukáše Kovandy má hrozba Prigožinova návratu dopady i na vývoj kursu rublu, který prudce oslabuje.

Rubl prudce oslabuje, nyní je nejslabší od loňského března. Devizové obchodníky děsí Prigožinův návrat do Ruska. Vnímají jej jako znak slábnutí Putinovy moci, jež může vyústit v nebývalý otřes ruské politiky, a i tedy ekonomiky. pic.twitter.com/hu9VmuFUcz — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 6, 2023

V ruských státních médiích podle institutu kolují informace o Prigožinově rozsáhlém majetku. Jenže část proválečných blogerů za tyto snahy ruská státní média kritizuje, protože v Prigožinovi vidí muže, který se odhodlal poukazovat na chyby ruského ministerstva obrany při vedení invaze na Ukrajině.

„Což naznačuje, že snaha Kremlu odcizit ultranacionalistickou komunitu Prigožinovi se nedaří. Telegramový kanál spřízněný s Wagnerem obvinil ruské ministerstvo vnitra, že záměrně vypouští do médií záběry z razií FSB, aby Prigožina vykreslili jako zrádce, který se zajímá pouze o okázalý životní styl. Jiný telegramový kanál spřízněný s Wagnerem se pokusil vyvrátit domněnku televize Rossija 1, že FSB mohla v Prigožinově sídle najít drogy,“ uvedl institut.

Podle CNN zmatky kolem Prigožina ukazují, že šéf wagnerovců ještě nadělá mnoha Rusům vrásky na čele.

„Bizarní příběh Jevgenije Prigožina, bývalého kamaráda ruského prezidenta Vladimira Putina, který se stal jeho muklem, se právě stal ještě podivnějším. Tento vulgární bývalý šéf soukromé vojenské společnosti wagnerovců – který řídil podnikatelské impérium zahrnující trollí farmu, mnohamilionovou cateringovou společnost a mediální skupinu – měl tu drzost, že 23. června zahájil vzpouru proti Putinovým nejvyšším vojenským představitelům. Vzpoura byla potlačena ‚dohodou‘, kterou údajně zprostředkoval další Putinův přítel (někteří mu říkají ‚vazal‘), běloruský silák Alexandr Lukašenko. Podle ní musel Prigožin opustit Rusko a přestěhovat se do Běloruska. Jeho muži měli tři možnosti: následovat Prigožina do Běloruska, vstoupit do řadové ruské armády, nebo přestat bojovat a vrátit se domů,“ uvedla k tématu CNN.

Přes Lukašenka uzavřená dohoda však zatím nebyla realizována, což podle CNN naznačuje, že v Rusku ještě mohou být s Prigožinem problémy.

Sám Lukašenko v rozhovoru pro BBC uvedl, že vzpoura proti Kremlu z konce června nevyzvedla nikoho jako hrdinu. „Myslím, že z té situace nikdo nevyšel jako hrdina,“ prohlásil Lukašenko. „Ani Prigožin, ani Putin, ani Lukašenko. Nebyli žádní hrdinové. A poučení z toho? Pokud vytvoříme ozbrojené skupiny jako je tato, musíme je hlídat a věnovat jim vážnou pozornost.“

Mezitím Ukrajinci pokračují v protiofenzivě. Podle ISW ve třech směrech – u Bachmutu, v Záporožské oblasti a na pomezí Doněcké a Záporožské oblasti.

Institut také upozornil, že obě válčící strany postupně deeskalují napětí kolem Záporožské jaderné elektrárny, největší jaderné elektrárny v Evropě. Podle ruské strany elektrárna normálně funguje.

Psali jsme: 100 milionů dolarů a zbraně. Prigožin prý přijel do Ruska NATO: Nekritizujte Ukrajince, že jdou vpřed pomalu Strom od stromu. CNN vysvětlila, proč Ukrajinci postupují pomalu Z USA: Putin stojí před volbou, koho podpořit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.