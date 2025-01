Šimečkovy zelené nebinárky, Bolku. „To vám přeju“. A co říká Okamura a Konečná?

Demonstrace slovenské opozice proti premiéru Robertu Ficovi otevřeně podporuje část českých umělců a rovněž někteří novináři. Několik herců, například Ivan Trojan nebo Bolek Polívka, se dokonce demonstrací v roli řečníků zúčastnili a pronesli bouřlivé proslovy na Ficovu adresu.

Bolek Polívka slovenské protivládní demonstranty burcoval, aby si nenechali vzít svobodu a demokracii, citoval známý slogan Václava Havla z předlistopadových časů, že „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Ivan Trojan se do Roberta Fica pustil kvůli jeho cestě do Moskvy, kde slovenský premiér vyjednával o dodávkách plynu pro svou zemi. Trojan ujišťoval demonstranty, že se na Čechy mohou spolehnout.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, zda takový přístup nelze hodnotit jako vměšování do vnitřních záležitostí jiné země, anebo je to naopak v pořádku. Názory se různí.

Senátor ODS Tomáš Jirsa nemá na věc vyhraněný názor. „Nevím. Já bych tam nejel. Já mám Slováky (a hlavně Slovenky) rád!“ uvedl senátor.

„Jak jsem pochopil, tak tam mají kamarády, které přijeli podpořit. Proti tomu se nedá nic říct. Nejsou v žádné veřejné funkci. Tak proč ne. Mají své důvody a názory. Já třeba vím hned o několika hercích a autorech, jejichž tvorbu mám moc rád a vždy budou mít můj obdiv, ale politicky se shodnout nemůžeme,“ míní místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček.

Svůj pohled sdělil i předseda SPD Tomio Okamura. „Puče, lidově řečeno majdany proti vládám vzpurným Bruselu a Washingtonu se přece tradičně organizují ze zahraničí, takže přítomnost nejen českých aktivistů nebo Gruzínců v Bratislavě by neměla překvapovat a ani to, že se k tomu využívají tzv. užiteční idioti, kteří si možná myslí, že vyvoláváním násilí a popíráním demokracie podporují dobro a demokracii. Je právo každého říkat, co chce a kde chce, na druhou stranu pokud někdo usiluje o převrat ve prospěch cizí mocnosti, hraničí to s trestným činem. Asi bych zde parafrázoval Elona Muska – pokud někdo mává vlajkou cizí země, může se tam klidně přestěhovat,“ konstatoval Okamura.

„Našim zapáleným prorežimním umělcům a nejrůznějším lehkoživkám z neziskovek nastává soumrak dobrých Fialových časů. Budou-li po podzimních volbách Motoristé v příští vládě, přijdou politické neziskovky nemilosrdně o veškeré státní peníze. A co se týče našich skvělých umělců, ti buď píšou bezzubé petice, anebo se přimknou k tomu, kdo zrovna vládne. Jak vidíme snad u všech někdejších antichartistů – dnešních havlistů. Výlety na Slovensko na podporu Šimečkových zelených nebinárek z Progresívného Slovenska jim přeju. Svůj k svému,“ reagoval šéf Motoristů sobě Petr Macinka..

Podle šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka máme svobodu a demokracii a každý český občan si může říkat, co chce a kde chce, pokud tím neporušuje zákon. „Fico se snaží o autoritářskou vládu, Slovensko chudne, doktory chtějí zavírat do vězení a ztratil většinu v parlamentu. Přál bych našim milým Slovákům, aby našli cestu, jak z té šlamastyky ven a zase byli pevnou součástí Evropy,“ uvedl Michálek.

„Pokud pánové Trojan a Polívka dospěli k závěru, že vědí lépe než Slováci, jak mají na Slovensku žít Slováci, tak je to v pořádku. Pokud příslušné slovenské orgány dospějí k závěru, že se pánové Trojan a Polívka podílí na pokusu o puč, a pošlou pány Trojana a Polívku do basy, tak to bude také v pořádku. Já osobně bych si občanům země, jejímž nejsem občanem, do toho, jak ve své zemi mají žít, radit nedovolil. Na to jsem příliš slušně vychován,“ míní poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Podle šéfky STAČILO! a europoslankyně Kateřiny Konečné mají umělci nějakou vsugerovanou potřebu říkat, kdo je lepší a horší a kdo a jak by měl a neměl vládnout. „Ovšem odrazem života nejsou pražské luxusní kavárny a bujaré večírky plné drahého šampaňského, které si normální pracující nemůže dovolit ani jednou v roce. U některých je jejich názor také posunut penězi – vysokými dotacemi, které pobírají apod. Takže tady platí – ‚koho chleba jíš, toho píseň zpívej‘. Jejich účast na takovýchto akcích beru tedy jako součást jejich dobře placených profesí. A to by si měl každý uvědomit,“ vzkázala.

„On si nepamatuje, jak podporoval Babiše? To je komik,“ reagoval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Senátor Zdeněk Hraba zdůrazňuje, že komentovat dění v jiné zemi jistě není nic špatného, ale druhou věcí je obsah daných vyjádření. „To, že někdo komentuje nebo vystupuje k politickému dění v zahraničí (byť pro mě Slovensko zahraničím nikdy nebylo a nebude) je normální a nijak bych to neomezoval. Druhá věc ale samozřejmě je obsah těchto vyjádření. A pokud můžu říct za sebe, tak mě se tahle aktivistická a svým způsobem zfanatizovaná vystoupení nelíbila,“ řekl.

„Hnutí Přísaha zastává názor, že by se Česká republika ani její veřejně činné osoby neměly vměšovat do vnitřních záležitostí jiných států. Ačkoliv chápeme, že kulturní a historické vazby mezi Českem a Slovenskem jsou silné, domníváme se, že aktivní zapojení českých umělců do politických demonstrací na Slovensku není vhodné. Respekt k suverenitě jiných států by měl být základem mezinárodních vztahů. Každý národ si má své vnitřní otázky řešit sám, a to v rámci svého demokratického systému. Naším cílem by mělo být podporovat dobré vztahy mezi Českem a Slovenskem, nikoli přispívat k polarizaci společnosti pro nás v nejbližší sousední zemí,“ odpověděl senátor Robert Šlachta.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová uvedla, že to není důstojné. „Musím říct, že to asi chápe málokdo. Nejen proto, že jich to není důstojné, ať je to za honorář nebo pro politické přesvědčení, ale je tu ještě jiný, velmi vážný úhel pohledu. Na Slovensku proběhly demokratické volby, a mají nějaký výsledek. Animozita až agresivita určité části neuspokojených politiků a jejich příznivců vůči těm, kteří uspěli, se proto může podle mne snadno ocitnout za hranou zákona. Nejde o to, že jde o Roberta Fica, jde o to, že jde o premiéra vzešlého z výsledků demokratických voleb, kterého je třeba už proto respektovat. Jedná se tedy de facto o až agresivní napadání výsledků svobodných demokratických voleb… A nemluvě o pozici cizích státních příslušníků, což čeští herci jsou. Šli by vystupovat na pódium proti německému premiérovi, kterého by si Němci zvolili? Tuto novodobou angažovanost bez nutnosti hrdinství zkrátka nechápu – dříve bojovali za svobodné volby, teď protestují proti jejich výsledkům. Václav Havel se jim musí v hrobě obracet,“ konstatovala.

„Myslím, že to nehraje roli. Fico si udržuje stabilní podporu 22–23 procent, a to se nemění. Herci nemají na Slovensku zásadnější vliv na politiku. To by musel přijet na Slovensko Miloš Zeman a vystoupit proti Ficovi, to by mu uškodilo. Na Slovensku to nikdo nerozebírá ani se nepohoršuje. Polívka je Moravák, má to tam kousek – podpořil sobě blízkou skupinu, nic dramatického to neznamená. To není jako Elon Musk v Německu, to bych vůbec nesrovnával. Jiná věc je, že mě na Slovensku znepokojuje to rostoucí bariéra a nenávist, to je špatně a nechtěl bych přilévat benzín do tohoto ohně,“ uvedl místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

Šéf Svobodných Libor Vondráček chce z České republiky učinit zemi, která respektuje suverenitu ostatních států, a totéž vyžaduje po ostatních. „Sebevědomá zahraniční politika nám umožní nezávislost ve všech ohledech, my se nebudeme uklánět na východ ani na západ a nad Pražským hradem bude vlát jen jedna vlajka. A pokud si něco upřímně přeju pro nás, měl bych to umožnit i ostatním, proto absolutně nemám pochopení pro takové vměšování do vnitrostátních záležitostí cizí země. To, co dnes mnozí předvádějí, je ukázkový příklad dlouhodobého pokrytectví našich médií a elitářů. Když se konzervativní politici nebo lídři snaží mluvit o suverenitě a obraně vlastních národů, média je okamžitě označují za populisty, extremisty nebo hrozbu pro demokracii s tím, že nám přece nikdo naši suverenitu nebere a nikdo se nám do ničeho nevměšuje. Ale když se progresivní elity a jejich oblíbenci z uměleckých kruhů vměšují do politiky jiné země, je to najednou v pořádku? To je směšné!“ uvádí.

„Robert Fico byl demokraticky zvolen slovenským lidem, ať už si o něm kdokoli myslí cokoli. Lidé rozhodli, podobně jako u nás rozhodli v roce 2021 o tom, že bude vládnout pětikoalice. A teď vidíme, jak se různí umělci a novináři, kteří nemají s reálným životem obyčejných Slováků nic společného, snaží tlačit svůj politický pohled do cizí země. Vidím v tom obrovskou nepokoru k jiným názorům a k suverenitě Slovenska jako takové. Je zajímavé, že ti samí lidé, kteří omlouvali zrušení voleb v Rumunsku kvůli údajnému „vměšování z ciziny“, teď sami zasahují na Slovensku. Nemusí si se mi líbit, že Fico po volbách navzdory slibům zvýšil daně, ale daně na Slovensku se mě netýkají a je to čistě vnitrostátní věc Slovenska, takže mě více trápí, že Čechům zvýšila daně česká vláda.

Fico má naprostou pravdu. Každý stát si má rozhodovat o své budoucnosti sám. Když se čeští umělci chtějí věnovat politice, ať kandidují v Česku a nesnaží se řídit cizí vládu z pódia. Je to příznak hysterie progresivního establishmentu napříč státy, kteří mají po vítězství Trumpa paniku z toho, když někdo jako Fico nebo kdokoli jiný začne dělat věci jinak, po svém a neptá se na jejich svolení. Ale lidé nejsou hloupí. Vidí tu v tom tu účelovost a myslím, že si tím v českých volbách jenom ublíží,“ doplňuje předseda Svobodných.

V první řadě je třeba podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla zmínit podstatnější problém. „A tím je angažmá umělecké scény jako takové. Ti lidé si hrají na to, že mluví za celý národ, ale fakticky jen zneužívají své mediální známosti k manipulaci té části občanů, která jim důvěřuje. O politice nevědí víc než běžný dělník, jen si na to hrají. Přitom je třeba mít na paměti, že většina z nich žije z dotací Ministerstva kultury, a tudíž jsou na udržení libodemo scény, která je platí, finančně zainteresovaní. Takže tak trošku demonstruji za své platy. No a k dané otázce – čeští herci nemají na Slovensku co dělat. Už když jsem byl na návštěvě u Roberta Fica, tak mi tehdy říkal ‚my chceme být bratry, jen si prosím nehrajte na toho staršího‘. A přesně tím bychom se měli řídit a Slovákům do jejich věcí nemluvit,“ konstatoval Rajchl.