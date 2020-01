Skandál? Smrt Sulejmáního: Převratné informace o jeho misi. A něco navíc

Jaké byly okolnosti zabití Kásima Sulejmáního? Dle listu New York Times byl tento útok až možností poslední a extrémní, která byla Donaldu Trumpovi nabídnuta. „Nevěřili, že po ní skočí. Ve válkách vedených od útoků 11. září 2001 Pentagon často navrhoval nepravděpodobné možnosti, aby se ty ostatní zdály přijatelnější,“ píše list. Anketa Je dobře, že Donald Trump nechal ,,oddělat" Kásima Sulejmáního? Je to dobře 19% Není to dobře 81% hlasovalo: 44 lidí

Donald Trump prý napoprvé (28. prosince) tuto možnost odmítl a místo toho autorizoval nálety na šíitské, údajně Íránem podporované, milice. Co změnilo jeho názor, byly podle New York Times reportáže o útocích na americkou ambasádu v Bagdádu, údajně zosnované Íránem, které Trumpa rozzuřily. A tak se ve čtvrtek 2. ledna rozhodl pro extrémní možnost, což Pentagon ohromilo, píše New York Times. Dle listu Trump rozhodl pro útok i přes pochyby, které panovaly mezi některými členy jeho vlády o důvěryhodnosti zpráv o tom, že Sulejmání plánuje útoky na americké cíle. Zprávy rozvědky z 30. prosince 2019 podle nejmenovaného zdroje New York Times uváděly, že Sulejmáního cesta do Iráku není nic mimořádného.

Podle reportéra E. J. Magniera z kuvajtského listu Al Rai byl íránský generál dokonce pozván kvůli vyjednávání, které USA samy iniciovaly. „Dnes jsme se dozvěděli od iráckého premiéra Ádila Abdala Mahdího, jak Donald Trump používá diplomacii. Spojené státy požádaly Irák, aby zahájil jednání s Íránem. Irácký premiér se obrátil na Kásima Sulejmáního, aby přijel a dal mu odpověď na nabídku jednání. A Trump a jeho kumpáni posla zabili na letišti,“ napsal na Twitteru včera.

„O tom, že Kásim Sulejmání měl sjednanou schůzku s premiérem a přiletěl do Iráku, aby se s ním následujícího dne setkal, po přijetí požadavku na zahájení jednání od Donalda Trumpa, informoval sám irácký premiér,“ dodal ještě Magnier, politický analytik a válečný korespondent specializující se na terorismus a Blízký východ.

We have learned today from #Iraq Prime Minister AdilAbdl Mahdi how @realDonaldTrump uses diplomacy:#US asked #Iraq to mediate with #Iran. Iraq PM asks #QassemSoleimani to come and talk to him and give him the answer of his mediation, Trump &co assassinate an envoy at the airport — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) January 5, 2020

The information that #Iran Qassem Soleimani had an appointment with the PM in Baghdad and came to #Iraq to meet him the next day with established appointment, following a request of Trump for mediation, has been read to all MPs today by the #Iraq/i PM himself. pic.twitter.com/IoELuzm4ag — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) January 5, 2020

Nicméně, podle něho se jednalo o logické vyústění slabosti tzv. „Osy odporu“, tedy spojenectví Íránu, Sýrie a libanonského Hizballáhu. Jeden ze Sulejmáního spolupracovníků řekl, že generál doufal v mučednickou smrt a byl de facto hlavním organizátorem „Osy odporu“. Ale právě ta ho svou nečinností nechala padnout. Fotogalerie: - Pokladní plnění rozpočtu

„Když dal Benjamin Netanjahu zabít Imáda Mugníju, místopředsedu vojenské rady Hizballáhu, až dodnes ho Hizballáh nebyl schopen pomstít. Když dal Trump Netanjahuovi Jeruzalém jako hlavní město Izraele, ‚Osa odporu‘ se nezmohla na nic jiného než verbální odpor v debatách. Když prezident Trump nabídl okupované Golanské výšiny Izraeli a ‚Osa odporu‘ nereagovala, Donald Trump a jeho tým si uvědomili, že proti nim nikdo nic nedělá,“ tvrdí Magnier. A dodává, že když Izrael bombardoval íránské a syrské cíle v Sýrii, tak důvod, proč nedošlo k odplatě, bylo tvrzení, že „nechtějí časovat útoky podle toho, jak chce nepřítel“.

Reportér dále klade za vinu iráckému premiérovi, že nekladl odpor, když ho americký ministr obrany informoval, že USA hodlá bombardovat cíle na hranicích Iráku se Sýrií. Podle Magniera byl Sulejmání přesvědčen, že kdyby irácký premiér tento útok odmítl, tak by se USA k jeho provedení neodvážily. Irák tak podle Magniera ztratil svou suverenitu a vládu převzaly Spojené státy. A právě kvůli tomu prý dal Donald Trump atentátu na Sulejmáního zelenou.

