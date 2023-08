Sklenicí do hlavy, vypadalo to hrůzostrašně. Bitka na komunistickém mítinku

reklama

V Třeboni se uskutečnilo setkání komunistů s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou. Setkání začalo poklidně, web eXtra.cz informoval o kiosku s pivem na pláži a o hudebníkovi s klávesami. V průběhu projevu Konečné její příznivci začali rozvěšovat české i komunistické vlajky.

K setkání se však přichomýtnul i muž ve věku přibližně 70 let s transparentem s protikomunistickým heslem. Redaktoři eXtra.cz informovali, že muž nikoho neprovokoval, pouze s transparentem klidně stál. Ale i tak do něj však jeden z příznivců KSČM posléze přistoupil a strčil do něj. Jedna z přihlížejících žen si incident začala natáčet, což údajně naštvalo jiného muže, který jí mobil vytrhl z ruky. Když se jej žena pokusila získat zpět, udeřil ji do obličeje. Načež mu ta žena v obraně rozbila hlavu sklenicí, kterou držela v ruce.

Potyčka se dále rozšířila. Další muži si povšimli i redaktorů eXtra.cz a také se s nimi pustili do křížku. Pořádek zjednala až policie přivolaná redaktory eXtra.cz. Muže s tržnou ranou od sklenice odvezla záchranka.

Pořadatelé setkání ani Kateřina Konečná do potyčky nezasahovali. Redaktoři eXtra.cz sdělili, že nikdo ze svolavatelů akce o konflikt neprojevil zájem a útočníci tak mohli nerušeně napadat lidi i novináře. Někteří z výtržníků za sebou údajně mají bohatou trestní minulost.

Po rozpuštění potyčky policií již redaktoři eXtra.cz ani občané protestující proti KSČM nebyli vpuštěni. Jihočeskou policií je incident projednáván a řešen jako přestupek.

Mluvčí KSČM Roman Roun pro CNN Prima News řekl, že členové neparlamentního politického subjektu se incidentu neúčastnili. Setkání navíc nebylo ani tak velké, šlo dle jeho slov jen o neformální setkání s občany. „Předcházela tomu jízda historickým vlakem do Dačic, které se Konečná rovněž zúčastnila. Samotná akce se vůbec netýkala paní europoslankyně ani KSČM. Nešlo o žádný velký mítink, jen neformální setkání s občany v takovém rodinném provedení. Půl hodiny odpovídala na otázky a asi deset metrů od naší ohlášené diskuse došlo k incidentu,“ sdělil Roun.

Transparent muže dle jeho slov obsahoval heslo Jesus is gay. Roun prohlásil, že toto na předsedkyni KSČM nijak neútočí, vzhledem k tomu, že s LGBT komunitou nemá problém. Dotyčný muž byl požádán, aby odešel, pracovníky pronajaté místnosti. „Požádali pána s cedulí, aby odešel, což neudělal. Následně byl nejspíše odstrčen a vyveden, všechno si redaktoři natáčeli. Když byli požádáni, ať toho nechají, žena s mobilem v ruce to prý odmítla. Došlo k potyčce a té paní vytrhli z rukou mobil,“ shrnul situaci mluvčí strany a dodal, že po úderu sklenicí, kdy jeden z mužů skončil pořezaný, Konečná diskusi přerušila.

KSČM se od celého incidentu distancuje. „Vypadalo to hrůzostrašně, byl hodně zakrvácený. V tu chvíli paní europoslankyně přerušila debatu a naše členka strany – lékařka – běžela poskytnout první pomoc. Naši příznivci se mezitím šli podívat, co se děje. Jestli u toho incidentu byla místní ochranka nebo zaměstnanci areálu, nevím. S námi to nijak nesouviselo, předsedkyně akorát zůstala s rodinou nájemce do té doby, než se vrátil z nemocnice,“ sdělil Roun.

