Skokan! Dostal by moc hlasů, tak musel pryč. Celé SPOLU je pro smích

Hayato Okamura ke svému odstoupení z kandidátky uvedl, že přispěje k tomu, že panovaly obavy, že by ho mohli voliči z mnohem nižšího místa s pomocí preferenčních hlasů vykroužkovat a že by se mohl stát kamenem úrazu pro někoho z kandidátů na nejpřednějších místech. Vyhověl tak tím požadavku ODS a TOP 09. „Vyhovuji tak naléhavému požadavku ODS a TOP 09, tlumočenému vedení KDU-ČSL,“ dodal poslanec KDU-ČSL k odstoupení z eurokandidátky SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Vedení stran ODS a TOP 09 sklízí za svou „strategii“ a „odstranění“ Okamury z eurokandidátky výsměch.

Například ze strany bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který situaci čte následovně: „Musel odstoupit i Hayato Okamura. Je to asi velmi ponižující pocit pro kandidáty na nižších místech kandidátky SPOLU. Vedení jejich stran jim říká: ‚Smíte tam být proto, protože vás nikdo volit nebude.‘ Tuhle strategii musela vymyslet konkurence,“ napsala na sociální síti X.

Musel odstoupit i @HayatoOkamura. Je to asi velmi ponižující pocit pro kandidáty na nižších místech kandidátky @SpoluKoalice. Vedení jejich stran jim říká: “Smíte tam být proto, protože vás nikdo volit nebude.” Tuhle strategii musela vymyslet konkurence??https://t.co/brGTfJQ4PH — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) February 28, 2024

Novinář Radek Bartoníček se pozastavoval nad jistou smířlivostí a slušností Hayata Okamury a uvedl ji při této příležitosti do kontrastu s nevychovaností jeho bratra Tomia Okamury, šéfa hnutí SPD. „Slušnost a nevychovanost… Když dnes takto vcházel do Sněmovny Hayato Okamura, hned jsem se ho zeptal na jeho dobrovolné odstoupení z kandidátky SPOLU (protože vedení SPOLU mělo obavu, že přeskočí první kandidáty), a on mi vysvětloval, že vedení chápe, nezlobí se, věří, že to SPOLU pomůže. Ve stejném okamžiku zněl Sněmovnou hlas jeho bratra Tomia. Opět mluvil dlouze, opět byl útočný, nenávistný, nepříjemný, ostrý na předsedkyni Sněmovny, bez jediné špetky pokory. A já přemýšlel nad tím, co se v lidském životě stane, když jsou dva lidé, bratři, na dvou zcela protichůdných krajích naší společnosti – slušnosti a nevychovanosti,“ doplnil.

SLUŠNOST A NEVYCHOVANOST. … Když dnes takto vcházel do sněmovny Hayato Okamura, hned jsem se ho zeptal na jeho dobrovolné odstoupení z kandidátky SPOLU (protože vedení SPOLU mělo obavu, že přeskočí první kandidáty), a on mi vysvětloval, že vedeni chápe, nezlobí se, věří, že to… pic.twitter.com/sLhoKk9Ykt — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 28, 2024

Z logiky věci by mělo naopak vyplývat, že silní hráči by měli být umístění nahoře eurokandidátky, upozorňuje komentátor Petr Honzejk: „Z kandidátky koalice SPOLU odstoupil Hayato Okamura, protože existovala obava, že by mohl být lepší než ti, co jsou na kandidátce nahoře. Jaksi se nabízí otázka, proč nejsou ti nejlepší nahoře od začátku, že jo,“ poznamenává.

Z kandidátky koalice Spolu odstoupil Hayato Okamura, protože existovala obava, že by mohl být lepší, než ti, co jsou na kandidátce nahoře. Jaksi se nabízí otázka, proč nejsou ti nejlepší nahoře od začátku, že jo. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) February 28, 2024

„Jsem zvědav, jaký bude mít dopad tohle orchestrování kandidátky na výsledek SPOLU. Podivná čelní sestava měla viditelně negativní dopad už v Praze v roce 2022. Vondra je samozřejmě lepší než Svoboda, ale...,“ komentoval odstoupení Hayata Okamury z eurokandidátky profesionální volební sázkař Michal Sirový.

Hayato Okamura nebude na evropské kandidátce SPOLU.



Jsem zvědav, jaký bude mít dopad tohle orchestrování kandidátky na výsledek SPOLU. Podivná čelní sestava měla viditelně negativní dopad už v Praze v roce 2022.



Vondra je samozřejmě lepší než Svoboda, ale... :-)#Česko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) February 28, 2024

„Inverzní politický darwinismus. Antipravice,“ tak komentuje nátlak ODS a TOP 09 na Okamuru, aby odstoupil z evropských voleb, účet MotejlekSkočdopole, za nímž stojí Miroslav Motejlek a Petr Skočdopole.

Inverzni politicky darwinismus. Antipravice



Báli se, že by mě lidé volili, říká Okamura. Po tlaku ODS a TOP 09 z voleb odstoupil https://t.co/YnenaCPBcd prostřednictvím @Aktualnecz — MotejlekSkocdopole (@MotejlekSkocdop) February 28, 2024

Sestavili kandidátku SPOLU. Potom se začali bát, že by některé opravdu volili lidi, z údivu nevychází ani Michal Hašek, který vede stranu PRO na jižní Moravě. „Demokracie jako řemen! SPOLU o Vaše hlasy nestojí,“ dodává a zklamaným voličům SPOLU vzkazuje. „Jste zklamaní a naštvaní ze současné politiky? Jste PRO skutečnou demokracii a PRO nový směr České republiky? Nabídneme Vám řešení, nebudeme škrtat žádné kandidáty, protože víme, že každé místo může být volitelné, bude záležet jen na Vás, občanech,“ napsal na Facebooku.

„Lidovec Hayato Okamura se měl původně ucházet o hlasy voličů na kandidátce SPOLU do evropských voleb. Kandidoval z 25. místa. Jenže v úterý odstoupil. Podle informací Aktuálně.cz tak učinil po tlaku ODS a TOP 09. Koalice má totiž k dispozici interní průzkum, který ukázal, že voliči Okamuru budou kroužkovat tak, že by mohl být zvolen na úkor kandidátů z předních pozic.“

Ústavní právník Marek Antoš popsal situaci citací z divadelní hry Hospoda Na mýtince z repertoáru Divadla Járy Cimrmana: „Báli se, že by mě lidé volili, říká Okamura. Po tlaku ODS a TOP 09 z voleb odstoupil“ V Americe všechno předpověděli Simpsonovi, u nás zase Jára Cimrman. „Nejdřív si otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi.“

"Báli se, že by mě lidé volili, říká Okamura. Po tlaku ODS a TOP 09 z voleb odstoupil"



V Americe všechno předpověděli Simpsonovi, u nás zase Jára Cimrman. "Nejdřív si otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi." — Marek Antoš (@mantos) February 28, 2024

Pražský poslanec za KDU-ČSL Hayato Okamura měl podle dosud neschválené kandidátky SPOLU jít do voleb z 25. místa. Zatím není jasné, kdy bude strana chybějící nominaci doplňovat.

