Školník, kuchařka, silničář. Oběti Fialovy vlády! Středula podrobně

Nové vlády mívají k dispozici sto dní hájení. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) však již několikrát zopakoval, že vzhledem k těžké době, v jaké se ČR nachází, počítá s tím, že jeho kabinet sto dní hájení nedostane.

A teď se ukazuje, že měl pravdu.

Předseda odborů Josef Středula na CNN Prima News konstatoval, že vláda vydala usnesení, že od 17. ledna se mají testovat všichni zaměstnanci. Středula doufá, že Fialova vláda sepíše svá nařízení tak, že budou mnohem preciznější, než předchozí nařízení vlády Andreje Babiše (ANO), která soud často rušil.

Vláda se podle něj musí postarat i o to, aby fungovala kritická infrastruktura státu, veřejná doprava a tak podobně i v případě, že by covidová vlna způsobená mutací omikron byla skutečně masivní, což podle Ústavu zdravotních informací a statistiky opravdu hrozí. Středula v této souvislosti poděkoval šéfovi ÚZIS Ladislavu Duškovi, který prý odborům poskytuje podrobná data a predikce toho, co může nastat.

O pár minut později se opravdu ostře obul do Fialovy vlády za to, že některým státním zaměstnancům přidá méně, než jim sliboval ještě předchozí Babišův kabinet a některým nepřidá dokonce vůbec nic.

„Já uvedu několik příkladů zaměstnanců, kteří nedostanou přidánu ani korunu. Je to např. školník ve škole, je to paní kuchařka nebo je to taky silničář, kterých je 7 tisíc a starají se o sjízdnost českých silnic a dálnic. Přidáno nedostane ani violončelista v České filharmonii nebo vlásenkářka v Národním divadle nebo zaměstnanec Národního muzea nebo lidé, kteří pracují v Lidicích v muzeu. To je přesně ten problém, který tady vzniká. Že vláda začala selektovat a ti zaměstnanci, kteří mají ty příjmy nejnižší, třeba zaměstnanci úřadů práce, kteří mají nejnižší výdělek ze všech veřejných zaměstnanců, ale přesto lidem distribuují sociální dávky, distribuovali i dávky z programu Antivirus podnikatelům, ten návrh vlády vnímají velmi nepříznivě,“ zdůraznil Středula.

„Vláda řekla - my jsme sice pokazili otázku daní, příjmu veřejných rozpočtů, a to včetně ODS, která společně s hnutím ANO hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy, ale vy, zaměstnanci státu, přestože jste to nezpůsobili, tak to zaplatíte. Tato míra skutečného naštvání mezi lidma je extrémně silná, vláda v tomto případě naštvala úplně všechny a myslím si, že to nebyl dobrý tah," pokračoval ve slovní palbě Středula.

Odbory prý byly připraveny diskutovat s vládou o tom, jak některé věci napravit, ale nikdo je neoslovil. Toto je takový první černý puntík nové vlády. ... „Nepřineslo to zklidnění situace, ale naopak velké rozhořčení,“ zdůraznil ještě Středula.

