Skrytý podvod. Mnohem horší. Foldyna bourá hlasování dopisem

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 4% Jelcin 0% Putin 93% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6283 lidí Tímto hlavním cílem má být změna volebního zákona, což poslanec SPD přirovnává k činům KSČ po únorovém převratu. „Tehdy to byla vedoucí úloha KSČ, dnes Změňáci, s falešným žvaněním o volebním právu Čechů v zahraničí na rtech, zavedou: Vedoucí úlohu neziskových organizací,“ říká.

Jak má tato změna proběhnout? Foldyna se opírá o znění návrhu, v němž stojí, že korespondenčně bude moci volit každý, kdo se zapíše na „Zvláštní volební seznam“. Což by teoreticky měli být jen ti, kdo mají bydliště v zahraničí. Poslanec ovšem upozorňuje, že u bydliště se nezjišťuje, zda daná osoba skutečně v zahraničí pobývá. „Žádné přihlášení k pobytu, žádné pracovní povolení, žádné potvrzení o studiu, zkrátka žádný administrativní úkon. Zkrátka je to tak, že bydliště každý může mít kdekoli a místo jeho trvalého pobytu s tím nemá co dělat,“ varuje.

A cituje z novely zákona dále: „Volič může podat žádost osobně, a to i prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, do 3 dnů přede dnem voleb, nebo podáním doručeným příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do 35 dnů přede dnem voleb; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu, kde má volič bydliště mimo území České republiky, a adresu, na kterou mají být písemnosti ke korespondenčnímu hlasování zaslány, popřípadě údaj o tom, že si volič převezme písemnosti u zastupitelského úřadu sám nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.“

Je to právě tato možnost postupovat přes osobu s plnou mocí, které dle Foldyny povede k tomu, že se korespondenční volba bude zneužívat. Podezírá neziskové organizace a mladé a „uvědomělé“, že se zaměří na seniory a sociálně slabé a nabídnou jim, že volby „vyřeší za ně“ právě přes podepsanou plnou moc, která dotyčnému umožňuje podat žádost vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování a také tyto písemnosti převzít.

Přičemž u seniorů vidí jako možnost citové vydírání, že s nimi rodina přeruší kontakt, pokud plnou moc nepodepíší, a u sociálně slabých zase finanční. „Umíte si představit, jak vnuk přijde za prarodiči a řekne: Babičko, dědečku, u voleb se o nic nemusíte starat, já to všechno udělám za vás? Já ano a umím si představit i to, že velká část babiček a dědečků na to opravdu přistoupí – vždyť pro své děti a vnuky uděláme cokoli,“ nabízí možnost poslanec. Takto hrozit může i sociální pracovník, na něhož jsou senioři odkázáni v pečovacím zařízení.

A ptá se dál: „Umíte si totéž, co u seniorů, představit také u obyvatel vyloučených lokalit? Já ano a když se k tomu přidá ještě finanční bonus, tak si to umím představit ještě lépe.“ Připomíná, že neziskové organizace mají prostředků habaděj.

Pokud by volily statisíce občanů, bude to sice podezřelé, ale dle poslance SPD by se muselo dokázat u soudu, že skutečné bydliště nesouhlasí s tím, které bylo uvedeno v žádosti. A dokud nebude dokázáno, že byl tento hlas neplatný, tak by vláda zvolená těmito hlasy vládla a mohla by podnikat kroky, které by toto jednání zlegalizovaly.

„Navrhovaná novela volebního zákona má umožnit Změňákům zfalšování voleb a řeči o voličích v zahraničí jsou jen návnadou, kterou může spolknout pouze hňup, anebo gauner – jiná možnost není. Dále je potřeba říci, že přijetí této novely by bylo bezprostředním útokem na demokracii,“ tvrdí poslanec Foldyna a připomíná, že v takovém případě Listina základních práv a svobod říká, že mají občané právo se postavit na odpor.

Na otázku, proč by se jednalo o vládu neziskovek odpovídá Foldyna v závěru. Argumentuje, že jsou to právě neziskové organizace, které na školách na studenty působí. Neziskové organizace se také angažují v domovech pro seniory a v pomoci sociálně vyloučeným. Právě proto předpokládá, že se tento nástroj nakonec obrátí proti politikům, kteří novelu prosazují.

