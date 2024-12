Skutečná Kanada. Na BlueSky utekli ti, kteří nechtěli slyšet jiné názory, míní advokát

Bluesky je platforma pro sociální sítě, která byla původně vyvinuta jako projekt financovaný Twitterem, s cílem vytvořit decentralizovaný a otevřený protokol pro sociální média. Od roku 2022 ale funguje už jen jako nezávislá společnost, v jejímž čele momentálně stojí výkonná ředitelka Jay Graberová, spoluzakladatelka Twitteru.

Tato platforma původně měla poskytovat uživatelům větší kontrolu nad jejich daty a způsobem, jakým jsou informace sdíleny, a to prostřednictvím decentralizované struktury, kde neexistuje centrální autorita, která by kontrolovala obsah nebo řízení platformy.

Zaměřuje se tedy na vytvoření alternativy k tradičním centralizovaným sociálním sítím, jako je Twitter, s důrazem na transparentnost a větší ochranu soukromí uživatelů. V současnosti je Bluesky ve fázi testování a pozvánky na platformu jsou omezené.

Po amerických volbách se podle Turleyho snažili liberální odborníci a média sjednotit veřejnost a přesunout se z X právě na Bluesky, menší web, který je podle amerického advokáta vnímán jako bezpečný prostor pro levici. To podle něj ukazuje, jak moc jsou mnozí z těchto autorů odtrženi od většiny voličů. „Bylo by lepší, kdyby se zapojili do širšího spektra veřejného mínění,“ dodává Turley ve svém komentáři.

Mnozí z těch, kteří opouštějí Twitter, touží po „dobrých starých časech“, kdy se všechny platformy sociálních médií zabývaly rozsáhlou cenzurou s cílem vyloučit nebo marginalizovat opoziční hlasy. Tento týden Aaron Rodericks, vedoucí oddělení důvěry a bezpečnosti na Bluesky, potvrdil obavy týkající se této sítě. Na Bluesky se snášely stížnosti ze strany konzervativců a libertariánů, kteří uvedli, že na platformě čelí výhrůžkám smrtí, ale i blokování jejich publikací. Někteří uživatelé naopak požadovali ještě agresivnější opatření k blokování nebo potlačování konzervativních nebo libertariánských názorů, které považovali za hrozbu. Zastánci liberálních názorů se následně radovali, že jim je umožněno „znovu se nadechnout“, aniž jsou konfrontováni s opačnými názory, jaké jsou povoleny na X.

„Rodericks zde zastával ten typ racionalizace proti svobodě projevu, který je popsán v mé nedávné knize The Indispensable Right (Nepostradatelné právo): Svoboda projevu ve věku hněvu. Trval na tom, že existují alternativní názory na svobodu projevu než ten typ ‚absolutismu‘, který podporují osobnosti jako já. Rodericks porovnal to, co nazval ‚absolutismem svobody projevu‘, s osvícenějším kanadským modelem a dodal: ‚Myslím, že jde jen o filozofii svobody projevu,‘“ uvedl Turley.

„To, že jsem Kanaďan, hodně ovlivňuje můj pohled na věc. Amerického pohledu na svět je na denním pořádku dost. Například v kanadské ústavě... máte práva a svobody, ale nejsou jednoznačné,“ sdělil také Rodericks.

„Pro mnohé členy komunity svobody slova to byla mrazivá zmínka, protože svoboda slova v Kanadě je na ústupu. Jak jsme již dříve uvedli, v Kanadě dochází k soustavné kriminalizaci projevů, a to dokonce i vtipů a náboženských projevů. V této zemi došlo k eviseraci práva na svobodu projevu a sdružování,“ dodal Turley s tím, že Rodericks opakuje manipulativní jazyk proti svobodě projevu, když tvrdí, že se snaží vytvořit prostor, kde jsou všichni vítáni, ale s vyloučením těch, kteří vítáni nejsou.

Turley dodává, že není divu, že Rodericks pracoval v oblasti důvěry a bezpečnosti pro Twitter, než ho Elon Musk vyhodil. Muska také zažaloval kvůli jednomu tweetu. Předmětem sporu je Muskova reakce na kritiku jeho vyhazovu Rodericksova týmu poznámkou: „Aha, vy myslíte tým ‚Election Integrity‘, který podkopával integritu voleb? Ano, jsou pryč.“

Psali jsme: Podezřelé. Světoznámá agentura Reuters dostala 300 mil. dolarů. Od těch, kdo šli po Muskovi „Kdo to nařídil? Vy, nebo Bílý dům?“ Musk dál válčí s americkou komisí „Není to pravda. Lži.“ Proč teď? Analytik zachytil nový útok na Jarka Nohavicu Snyder vymyslel název pro Trumpův režim. Je v něm i Moskva