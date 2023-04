Šlachta se směje Jurečkovi: „Nechal se chytit.“

reklama

„Takovou reorganizaci bych možná přirovnal k nám, když nás reorganizovali a slučovali ÚOOZ s ÚOKFK v roce 2016 – pan Chovanec a ČSSD. V Německu mi říkali kolegové, že taková reorganizace by tam trvala tři roky až pět let. Tady se to udělalo za tři měsíce – s námi. A teď je to stejné s Českou poštou,“ poznamenal Šlachta, že se nepohlíží na dopady, které by to mohlo mít.

„Rozumím tomu kroku, že s poštou se mělo dávno pracovat. Ale tak, jak je u nás v Česku zvykem, měla tomu předcházet komunikace zejména se starosty, protože víte sám, že když je to Česká pošta, tak Česká pošta mnohdy na některých vesnicích, na některých místech i vlastně funguje i jako spojení se světem, na té České poště CzechPoint, jsou tam nějaké služby, které nejsou nějakým způsobem dál v té vesnici nebo na tom městečku nějak jinak podporovány, a my si musíme říct to a musíme si nadefinovat služby, které máme dělat, i když třeba budou ztrátové, a musíme si dát, které služby už dál platit nebudeme, a to bude předcházet tomuto. A já úplně nerozumím srovnání ředitele teď České pošty nebo pověřený ředitel, který počítá pobočky vůči Rakousku, ale my srovnáváme nesrovnatelné. Digitalizace... V Rakousku je daleko dál, než jsme my,“ sdělil Šlachta.

Řeč byla i o jednání ministra práce a sociálních věcí Jurečky s ředitelem úřadu práce, kdy mu nabízel odchod za peníze. „Pan ministr Jurečka si tam chtěl dosadit svého člověka na úřad práce, jakoby ředitele. To není nic špatného, jakoby. Ale služební zákon byl dělán z nějakých důvodů a ten služební zákon neumožňuje jenom tak toho člověka odvolat, ministr Jurečka říkal, že ho kritizuje nějakým způsobem, ale pořád neměl dost těch návodů na to, aby ho samozřejmě odvolal. To, že se ministr Jurečka nechal nahrát, tak to pro mě je, že to je strašně úsměvné, protože jestli se takhle lidovec chová, tak si mohu o lidové straně myslet svoje, protože to s lidovou stranou asi úplně nekoresponduje to jeho chování, nechal se nahrát, nechal se chytit,“ poznamenal Šlachta.

Vláda by podle jeho slov měla začít konat v otázce potravin – ohledně kartelů jednotlivých potravních řetězců. „Pan Nekula je znervózněn, ale nedělá vůbec nic,“ sdělil Šlachta, který chtěl hovořit s premiérem na výjezdním jednání v Jeseníku.

A co říká na valorizaci důchodů? „Názory jsou mezi občany dvojí. Objevují se hlavně důchody, energie a potraviny. To jsou tři věci, které s námi občané nejvíc řeší. A musím říct, že jsou pak naštvaní neskutečným způsobem na to, co se tady děje v některých těch kauzách. Ale důchody jsou jedny z těch... Jedni důchodci za mnou chodili, že už toho mají dost, že politici si prostě s důchodci hrají, že rozevírají ty generační nůžky, že dokonce moje máma mi říkala, že už na ně ne vystartovali, ale že už byla konfrontovaná i s mladšími maminkami s dětmi, že se pořád řeší důchodci a neřeší se samoživitelky. Tak to je jeden postoj a druhý je samozřejmě o tom, že díky, za Babiše bylo dobře a Babiš nám pořád přidává. Já jsem pro, aby se v první řadě dotáhla důchodová reforma, aby se už politici po dvaceti letech shodli,“ sdělil Šlachta, že je skutečně důležité, aby se na řešení shodla vládní garnitura s opozicí.

„Co mně vadí strašně, je ohýbání ústavy. A vadí mně ohýbání zákonů, protože nemůžeme takový zákon přijímat v legislativní nouzi. Přece není legislativní nouze, že je volený prezident, nebo nějakým způsobem o tom nemluvíme, a pak z hodiny na hodinu měnit parametry, které samozřejmě s občany vykomunikované nebyly. A je to až takové působení arogance. Teď vlastně řešíme Českou poštu a je to naprosto stejné. A pro nás bylo jasné tento rok nechat, ať chceme nebo ne, a pan prezident Pavel by měl dát přes prsty vládě,“ řekl, co očekával, Šlachta.

