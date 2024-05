Slíbili Ukrajině. Nedají. Nemají z čeho. Potíže v EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neustále apeluje na západní spojence, aby poskytli více systémů protivzdušné obrany kvůli ochraně ukrajinských měst a infrastruktury před ruskými raketami, bombami a bezpilotními letouny.

Na výzvu nyní reagovalo Německo, které přislíbilo tři ze svých jedenácti baterií Patriot americké výroby a více než 50 systémů protivzdušné obrany kratšího dosahu Gepard a raket vzduch–vzduch. Ostatní země ale Německo nenásledují a s další pomocí už se čím dál více zdráhají.

Německo před měsíce spustilo iniciativu Okamžitá akce na ochranu vzdušného prostoru, ke které se připojila řada států. Německé ministerstvo obrany uvedlo, že Belgie, Dánsko, Norsko, Kanada a Nizozemsko se zavázaly k financování a Francie, Španělsko, Rumunsko, Litva, Belgie, Spojené státy a Spojené království přislíbily poskytnout materiál a rakety. Do programu se chce zapojit také Lotyšsko.

V rámci shánění financí se podařilo vybrat 1 miliardu eur, které by měly pomoci v ochraně vzdušného prostoru Ukrajiny. Vysocí němečtí politici, především ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a ministr obrany Boris Pistorius, nyní apelují na spojence, aby splnili své sliby a darovali Ukrajině baterie protivzdušné a protiraketové obrany Patriot. Další vyslání je „absolutní prioritou“, řekla Baerbocková během úterní cesty do Kyjeva, jak informuje bruselský list Politico.

Ačkoli německá iniciativa zahrnuje i alternativy, jako jsou systémy protivzdušné obrany SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T nebo S-300, jsou to právě americké Patrioty, které jsou proti útokům nejúčinnější. Výhody Patriotů jsou zřejmé, ukrajinští vojáci jsou již vycvičeni k používání systému odpalovacích zařízení na nákladních automobilech spolu s radary a stíhači.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se nedávno jasně vyjádřil, že „existují systémy Patriot, které mohou být Ukrajině poskytnuty“. Ale zatím se nezdá, že by další země byly ochotné své systémy poskytnout.

Důvodem je i fakt, že celá iniciativa je na bázi dobrovolnosti a chybí jakékoliv rozhodující orgány. „Neexistuje žádné evropské vedení ani jednota mezi hlavními aktéry,“ řekl Nico Lange, bývalý náčelník štábu německého ministerstva obrany a nyní pracovník think-tanku CEPA. „Pocit naléhavosti se nezvýšil, spíše je tu teď pocit úlevy, že Američané opět dodávají,“ uvedl Lange.

