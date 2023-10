Slovensko směřuje k Rusku? Velvyslankyně si v ČT ťukala na čelo nad slovy Bartošky

reklama

Velvyslankyně Brocková věří, že podle tradice by měl slovenský premiér Robert Fico jet na první cestu do Prahy: „Pracujeme na tom, aby tato tradice byla dodržena, právě tradice a rituály jsou i v diplomacii velkou symbolikou, že to takto bude. Jsem téměř přesvědčena, že premiér Fico bude na okraji evropského summitu mluvit s premiérem Fialou. Myslím, že je to otázka dohodnutí nějakých termínů,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 s tím, že Fico má zájem o plnohodnotnou bilaterální návštěvu v Praze.

Robert Fico jako premiér zopakoval své postoje z kampaně, slibuje například „už ani jeden náboj Ukrajině“. Brocková však neočekává, že by to způsobilo problémy ve vzájemných vztazích: „Já bych to tak neviděla. Nevím, jak proběhne setkání obou premiérů, v Bruselu spolu budou hovořit a budou hledat cestu, jak se setkat a hovořit o našich vztazích,“ zopakovala s tím, že důležité je, aby byl dialog a potvrdila se zmíněná tradice.

„Myslím, že výzvy máme jako země velmi podobné. Co se týká Ukrajiny, Slovensko od začátku agrese potvrzovalo snahu pomoci. Myslím si, že nadále, co se týká evropské perspektivy Ukrajiny, budeme v tomto úsilí pokračovat a budeme silným advokátem toho procesu,“ doplnila diplomatka. Ohledně dodávek zbraní na Ukrajinu, tedy Ficova záměru, vyzvala k počkání si na závěry evropského summitu, který dnes právě začíná. „Počkejme si, k čemu se Slovensko přihlásí,“ podotkla.

Tématem bruselského summitu budou nepochybně další sankce proti Rusku, Robert Fico odjížděl na tento summit s tvrzením, že nezvedne ruku pro žádné další sankce proti Rusku, pokud nebude mít analýzu, že takové sankce nebudou mít negativní dopady na Slovensko. „Ty sankce mají samozřejmě nejen dopad na Rusko, ale zároveň mají dopad i na jednotlivé členské země. Ty dopady sankčních balíků jsou různé na různé členské země. Myslím, že se tu žádá poctivá diskuse v rámci Evropské unie o efektivnosti těchto sankcí. Měla by být zároveň i korektní diskuse o tom, jak nastavit kompenzační mechanismy nebo případné výjimky zemím, které jsou velmi zranitelné, mezi které v některých oblastech patří i Slovensko,“ uvedla slovenská velvyslankyně v Česku k odporu maďarské vlády vůči některým sankcím vůči Rusku, zmínila především energetickou oblast.

Brockovou tak silná slova zarazila a následně je vyvrátila: „Myslím, že to je dost vážné konstatování na základě toho, že vláda je ve funkci čtyřiadvacet hodin, na základě toho, že premiér Fico odletěl do Bruselu, považuje za velmi důležité být součástí této komunity. Velmi jasně bylo komunikované, že rámec zahraniční politiky, tedy ukotvení v Evropské unii a NATO, je nezpochybnitelný. To si myslím, že je základní premise, ze které je potřeba vycházet. Opravdu, buďme korektní a počkejme si,“ vyzvala opakovaně slovenská velvyslankyně v Česku.

Sama podle svých slov každý den vnímá robustnost česko-slovenských vztahů. „Myslím si, že žádní politici by s tímto neměli hazardovat, protože základna a multidimenziálnost těch vztahů je enormní, ty vztahy jsou unikátní. Dnes už máme generaci, která nezažila společný stát, takže do těch vztahů vstupuje mnoho emocí a sentimentu. Moje hlavní mise je, aby nadstandardnost těchto vztahů měla svou substanci, i nadstandardní vztahy potřebujeme dále kultivovat, potřebujeme jim dávat obsah, relevanci. V mnohých oblastech, ať to bude ekonomika či politika a potvrzování společných nastavených rámců. To vše je východisko, abychom vztahy uměli stále naplňovat,“ dodala novopečená velvyslankyně Slovenské republiky v Česku Ingrid Brocková.

