Slušný novinář tomu říká pravda, zhodnotila Šafrova redaktorka Hovorková produkci ČT. Stížnosti fanoušků prezidenta na mainstream jsou prý lživé

Spojenectví za zničení České televize vnímá Hovorková podle svých slov u prezidenta Miloše Zemana, premiéra v demisi Andreje Babiše, xenofoba Tomio Okamury a komunistů.

Hodnotí však i TV Nova, která podle ní pravidelně zamlčuje důležité zprávy, které se týkají hlavně Andreje Babiše, a byli kvůli tomu vyhozeni dva redaktoři – Emma Smetana a Hanuš Hanslík, kteří na věc upozornili. Hovorková konstatuje, že například před parlamentními volbami, když slovenské soudy rozhodly o oprávněném vedení Babiše v seznamech StB, se na TV Nova o tomto hovořilo jen několik sekund ve druhé polovině Televizních novin. A nejinak tomu je prý i v případě korunových dluhopisů i kauzy Čapí hnízdo.

„Pak tu máme TV Prima. Nezapomenutelná je její ‚debata‘ prezidentských kandidátů, kterou měl moderovat Karel Voříšek. Prima má ale moc ráda téma migrace. Její zpravodajství je v tomto ohledu značně nevyvážené, dočkala se kritiky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ukázalo se, že redaktoři byli úkolováni tak, aby problémy s uprchlíky zdůrazňovali,“ dodala Hovorková s tím, že zlatým hřebem je TV Barrandov a Jaromír Soukup.

„Jeho podlézání Zemanovi, Babišovi a Okamurovi můžeme sledovat hned v několika pořadech každý týden. Soukup se geniálně veze na vlně populistických lží a ze své televize udělal Parlamentní listy na obrazovce tak, jak by to dokázal jen málokdo,“ sdělila Hovorková. Původní text ZDE.

„A pak je tu veřejnoprávní Česká televize. Jak je zjevné z výčtu výše, všechny ty stížnosti na ‚mediální mainstream‘ od fanoušků pana prezidenta jsou lživé, protože ten zmiňovaný mainstream mají v rukou oni. To si jistě můžeme povšimnout i při pohledu na výsledky voleb,“ konstatuje Hovorková a upozorňuje na nesporné profesionální kvality ČT.

„Čas od času se i ve zpravodajství pouští do informování o problémech našeho premiéra v demisi a jeho kolegy prezidenta. Toto se v diskusích proruských trollů sice označuje jako manipulace, slušný novinář tomu ale říká pravda a divák to často ocení. A ač můžeme ČT kritizovat například za to, že nechává zaměstnance vydavatelství Mafra komentovat kauzy majitele Babiše, je nesporné, že bez veřejnoprávních médií bychom přišli o další velkou porci demokracie,“ uzavírá Hovorková se slovy, že budoucnost veřejnoprávních médií bohužel není růžová.

„Budou to právě změny v České televizi, které změny pořádku v České republice posunou zase dál. Doufejme ale, že se alespoň nějaký ostrůvek svobodné žurnalistiky s velkým dosahem podaří ještě nějakou dobu ubránit,“ uzavřela.