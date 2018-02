Smáli se mi, že jsme přijali jen 12 uprchlíků, naříká český student

Studenti z olomoucké Vyšší odborné školy Caritas mají povinné cesty do zahraničí, kde je jejich úkolem pomáhat těm, kteří to potřebují. František Pethö a Lenka Zelená zde studují obor sociální a humanitární práce a na svých tříměsíčních stážích v Řecku a v Austrálii tentokrát zacílili na pomoc migrantům. „V Řecku se smějí, že jsme přijali jen dvanáct uprchlíků,“ prozradil svůj poznatek z cest v rozhovoru pro server Aktuálně.cz Pethö.

Největšímu náporu běženců čelilo Řecko před dvěmi roky, v roce 2016. Tenkrát do země dorazilo 173 tisíc lidí. Teprve loni toto číslo pokleslo, jelikož se EU dohodla s Tureckem, kterému nyní Řecko může nelegální migranty vracet zpět.

Student František Pethö se v Athénách zapojil do služeb hned tří místních neziskovek a pomáhal ve středisku, které nasytilo čtyři stovky lidí denně. „Po dvou týdnech, když jsem se rozkoukal, jsem si začal všímat třeba toho, kolik lidí tam žebrá a spí na ulici, protože nemají jinou možnost,“ popisoval Pethö, podle kterého je běžné spatřit na ulicích žebrající děti a ženy.

Pethö si prý při rozhovorech s klienty vyslechl různé příběhy. „Nezapomenu na příběh nezletilého mladíka, kterého na útěku z vlasti v Íránu zajali únosci, zavřeli ho do sklepa a pustili ho až ve chvíli, kdy za něj otec zaplatil výkupné,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz a dodal, že utíkal proto, že chtěl studovat a v jeho zemi to nešlo. Když se však mladíkovi podařilo dostat do Řecka, neměl kde bydlet.

I přestože je v Řecku pro uprchlíky bezpečno, jsou zde pro ně špatné podmínky a své rodině nemohou zajistit normální způsob života. „Zajistí jim vlastně jen přežívání,“ dodal student.

Studentka Lenka Zelená se vydala na svou stáž do australského červeného kříže, kde pozorovala místní sociální pracovníky při jejich práci a také měla možnost vyslechnout si příběhy uprchlíků, kteří pocházeli nejčastěji například z Afriky, Iráku, Íránu, Sýrie, Ukrajiny nebo Srí Lanky. „Byli to lidé, kteří ze dne na den přišli o domov, nebo děti, které do Austrálie doputovaly bez rodičů,“ upřesnila a dodala, že svou pomoc také nabídla v komunitních zahradách, které často využívají ochoty dobrovolníků.

„Komunitní zahrady se otevírají tam, kde je hodně žadatelů či azylantů a je tam problém s kriminalitou,“ řekla a dodala, že lidé v těchto zahradách se scházeli a dobrovolníci je učí, co se v Austrálii pěstuje či jaká se tam vaří jídla.

Po svých zkušenostech je pro oba studenty velmi zneklidňující český přístup k uprchlíkům. Česko jich dosud přijalo pouze dvanáct. Povinné kvóty odmítala jak předchozí vláda, tak ta současná. „Když jsem se v Řecku někomu z organizace zmínil, že Česká republika přijala dvanáct uprchlíků, smáli se a nechápali to,“ povzdechl si Pethö a dodal, že Řecko je ekonomicky nestabilní, a ještě se stará o statisíce lidí. „Naše země je malá, ale stabilní země s nejnižší nezaměstnaností k tomu přistupuje takhle,“ řekl zklamaně Pethö.

„Češi by měli mít správné informace o tom, jaká je skutečná situace. Statistiky existují, ale nejsou vidět,“ uzavřela Zelená s tím, že jí připadá, že si všichni myslí, že tu najednou budou statisíce uprchlíků, což podle ní není pravda a není to ani možné. Česku by prý také doporučila, aby si z Austrálie vzalo příklad právě v oblasti rozvoje dobrovolnictví.

