Šmucler: ČR posílá více peněz do Ruska než na Ukrajinu

„Hodně šířím americký pohled, protože často čtu americké noviny, často pobývám v Americe a část mé rodiny volila Trumpa. Trump šel do voleb s tím, že prohlásil, že tuto válku ukončí. Protože je takový básnivý typ, vždy říkám Čechům: neberte ho doslova, ale berte ho vážně. Češi mají tendenci se mu vysmívat kvůli básnickým zkratkám, myslí si, že je blázen, ale budou hrozně překvapeni,“ řekl Roman Šmucler, docent medicíny a prezident České stomatologické komory, v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým.

Důležitější než ukončit válku na Ukrajině je vymést neziskovky

Češi žijí jen pro Ukrajinu, důležité věci je nezajímají

Připomněl, že výsledkem Trumpova uvalení cel na Mexiko byl tvrdší postup tamních úřadů vůči drogovým gangům. Mexičtí policisté dokonce zatkli zločince, který krutě umučil agenta ve službách americké vlády. „Celá Amerika měla slzy v očích, byla dojatá,“ řekl známý stomatolog a dodal, že v USA se teď děje spousta důležitých věcí, které však Čechy nezajímají, protože Češi žijí jen pro Ukrajinu. „Je to tady takový sport. Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně je baví hádat se o tom,“ domnívá se prezident České stomatologické komory.

Trump byl zvolen, aby USA zachránil

Američané se teď podle Šmuclera musejí soustředit na Pacifik a na domácí ekonomické problémy. „Amerika je v tak strašlivých dluzích, že v zásadě končí. Trump byl zvolen, aby Ameriku zachránil. My máme samozřejmě mnohem větší dluhy a mnohem horší armádu, ale my jsme se tady s trochou nadsázky rozhodli nemít děti, a říkáme si, že těch dvacet třicet let to nějak doklepeme a pak ať si ti imigranti z Afriky s tím dělají, co chtějí,“ pronesl se značnou dávkou sarkasmu a dodal, že je třeba říkat tyto věci lidem po lopatě.

„Američani to takhle nechtějí skončit. Zvolili Trumpa, aby to ořezal. A on říká: ‚Atlantik vyřešit nemůžeme, protože na to nemáme sílu. Tam někde mezi Ruskem a Ukrajinou je válka, která není naše. Snažili jsme se Ukrajincům pomoct, ale v tuhle chvíli došli vojáci.‘ Tam musejí přijít statisíce vojáků,“ soudí Šmucler.

Prezident USA se Zelenského nelekl

Ukrajina potřebné vojáky nemá. „Jsou mrtví, zmrzačení nebo pracují v České republice. Amerika říká: ‚Nebudeme mobilizovat, jako jsme mobilizovali ve 40. letech na ochranu Evropy. Ukrajina potřebuje peníze a vojáky, tak je tam, Evropané, pošlete!‘“ pokusil se Šmucler nastínit Trumpův postoj.

Britové prý mají pouhých 25 tanků. „To je něco, co Rusové zničí za týden,“ podivuje se známý stomatolog. „Trump slíbil, že ukončí válku za den. Přeložme si to do češtiny: za měsíc, za dva měsíce, tedy rychle. Jestli to chce ukončit, musí utahovat šrouby. Utahuje šrouby s Ruskem, tváří se spokojeně po tom, co si řekli v Rijádu. A chtěl se domluvit se Zelenským, ale Zelenskyj, jak je zvyklý, tak mu řekl, že tak to nebude. Ale Trump se nelekl. Je jako Reagan. Stojí v čele nejsilnější mocnosti,“ vrátil se Šmucler k nedávné roztržce hlav USA a Ukrajiny a dodal, že jediná mocnost, která může USA konkurovat, je Čína, případně ještě Rusko.

Češi chtějí Krym, Trumpovi stačí příměří

Českým politikům Šmucler doporučuje, aby si přečetli Trumpovu knihu o umění vyjednávat. Pro toho, kdo ji zná, není překvapením, že Trump „utahuje šrouby“. „Může se stát, že to nevyjde a válka bude pokračovat, ale má snahu ukončit ji příměřím. Češi říkají: ‚To ne, my chceme, abyste dobyli Krym.‘ Tak tam jděte,“ vyzývá populární stomatolog.

Takhle se s americkým prezidentem v Oválné pracovně nejedná.

Zelenskyj se teď musí ponižovat

Zelenskyj podle Šmuclera mohl být drsný za zavřenými dveřmi, ale ne před novináři. „V Americe se drbe o tom, že Zelenskyj byl napojený na Obamu a že mu řekli, aby byl tvrdý. Zkusil to, ale zas tak silný v kramflecích není,“ domnívá se Šmucler. Zelenskyj chtěl podle něj ukázat, že je Trumpovi roven, ale nebyla to dobrá strategie. „O to víc se teď musí ponižovat,“ domnívá se. „Nikdo jiný než Američané to nevybojuje. Rusové každým dnem postupují, umírají chudáci Ukrajinci. Jsou tam Rusové, kteří už se těší, až přijde Putin. Vojáci jsou tam zakopaní,“ popsal situaci na Ukrajině.

USA i Rusko vyslaly mozky

Šmucler zdůraznil, že jednání probíhají za zavřenými dveřmi. „Abych neříkal něco jiného, než co jsem říkal před chviličkou – jednají na obou stranách. Z obou stran, z USA i z Ruska je fascinující, jaké obrovské mozky tyto země vyslaly na jednání. Ta jednání jsou intenzivní a obě strany, protože jsou chytré, necítí potřebu z toho dělat televizní show, protože by to věci neprospělo,“ konstatuje Roman Šmucler a podivuje se tomu, že Česká republika stále víc peněz posílá do Ruska než na Ukrajinu. Zdůraznil, že tyto údaje čerpá z amerického tisku, nikoliv z dezinformačních médií.

