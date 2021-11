Šmucler: Plánovaný konec covidu. Teď očkovat? Ne. Jiný postup

reklama

Pane docente, vláda nakonec aplikuje tzv. bavorský model, tedy uznávání jen očkování a prodělaného covidu. Je to řešení nastalé situace? A v jaké vlastně jsme situaci, pokud jde o řízení kapacity nemocnic?

Pane docente, vláda nakonec aplikuje tzv. bavorský model, tedy uznávání jen očkování a prodělaného covidu. Je to řešení nastalé situace? A v jaké vlastně jsme situaci, pokud jde o řízení kapacity nemocnic?

Na vrcholu epidemické vlny je potřeba dát jasné pokyny lékařům v první linii, lidi dobře léčit, aby se nedostali do nemocnice. Nemocnice posílit a propojit – aby se dobře distribuovali pacienti. Je to problém na krátký čas. Očkování se mělo řešit před mnoha měsíci – je to úplný nesmysl a ztráta času, což stojí životy. Pokud se někdo v pondělí nechá očkovat, kdy bude mít protilátky? Aha...



V rámci Evropy i světa platí argument, že maximální proočkovanost znamená možnost zrušit veškerá opatření? Operuje se třeba Švédskem či Dánskem. Na druhou stranu, Německo a Rakousko mají problémy.



Zrušit opatření jsme mohli dávno. Jde o ochranu ohrožených. Dávno jsme je mohli naočkovat. Pokud by stát chtěl, i povinným očkováním – tedy schváleným Parlamentem – nikoli „jakoby dobrovolné očkování s nucením“ typu Bavorska, Rakouska. Ohroženým můžeme včas dávat účinné léky, máme jich hodně. Jenže to my neděláme. Honíme očkování mladých, kteří chtějí na diskotéku. Až jich bude očkovaných 70 nebo 80 %, to život babičce někde jinde nezachrání.



Stala se někde chyba při vývoji vakcín? Například i profesor Chlíbek připustil, že nechrání tolik, jak se čekalo. Komu tedy doporučit první, druhou a třetí dávku, co si od ní má slibovat a jak to fázovat?



Já jsem od vakcín čekal, co poskytují – to jest zvýší naději na lehčí průběh onemocnění. Nic více, nic méně. Věřil bych osvědčeným vakcínám typu Astra Zeneca (Británie s nimi docela funguje). Máme snad lepší mRNA vakcíny, jenže vůbec nikdo nevěděl, jak budou fungovat a co bude třeba za dva roky. Možná to bude lepší, než u Astry, možná horší. Nikdo neví, je to experiment kolosálních rozměrů. Každopádně bych byl opatrný s hypotézami a MeSES a vakcinologové měli velmi odvážné teorie o Tečce, no a teď je to takové trapné, když je to jinak. Každopádně vakcíny docela účinnost mají. Je třeba sledovat informace ze zahraničí.



Jak rozklíčovat údaje z nemocnic? Leží tam cca 2 400 neočkovaných a 1 900 očkovaných. Co podporuje tezi o „epidemii neočkovaných“ ?



Pokud je někdo velmi stár a nemocen, covid ho zabije nebo dostane do nemocnice, i když je očkovaný. tak to prostě je. Zda očkovali někde děti, to nezmění.



Modely profesora Duška tvrdí, že v prosinci začne epidemie sama opadat. Lze tomu věřit?



Sleduji zahraniční modely, které nejsou na týden, ale na měsíc a půl a vycházejí nejpřesněji na světě. Před měsícem, když se tu říkaly nesmysly, tak predikovaly maxima kolem 17. listopadu se 100 000 nakaženými denně v ČR, na konci tohoto týdne by se to mělo postupně lámat. Tedy prosinec prof. Duškovi určitě asi vyjde.

Praktický lékař Štěpán Juška veřejně vyčinil neočkovaným, že se chovají „jako prasata“, a připojil řadu vulgarismů. Jiní lékaři mu tleskají. Co se za poslední rok a půl stalo mezi veřejností a lékařským stavem? Narostla vzájemná důvěra?



Médiím se podařilo společnost polarizovat a politici pro to udělali maximum. V Česku byly volby – místo společného boje s epidemií se řešil jen marketing a politické strany si vyčítají mrtvé. Do toho spousta extrovertních osobností. Myslím, že velké televize by odteď měly mít v logu prof. Flegra. Na věčnou paměť a za trest.

Český stát trvá na nošení FFP2 respirátorů v uzavřených prostorech. Jaký reálný a podložený význam to má?



Respirátory FPP2 jsou český folklór založený na tvrzení dvou německých poslanců, které pak odhalili, že byli napojení na prodej respirátorů. Dokončili jsme zajímavou studii a zdá se, že je mnohem lepší vystřídat i v profesionálním nasazení (stomatologie) několik roušek, které zahodím, než pořád nasazovat a sundávat ušpiněný drahý respirátor. Tak je třeba se na to dívat. Častěji čistou věc.

Jak na vás působí komunikace profesora Válka a jeho odborného zázemí? A myslíte, že nový premiér Fiala se nechá zlomit pro nouzový stav, případně pro úplný lockdown?



Teď je strašná panika. Za pár dnů to začne opadat. Zkusme zachraňovat lidi a neubližovat si. Prof. Válek je zkušený politik a snaží se představit před sebe velký panel. Covid asi začne opadávat, než se stane ministrem. Andrej Babiš měl velmi špatné rádce v době covidu – stálo ho to funkci, a ještě je otázka, čím vším zaplatí. Ale já i jiní jsme mu chtěli poradit. Rozhodl se sám.



Kdy tato celá „pakárna“ skončí? Bude trvat přesně dva roky a v březnu to bude historie?



Němci rozhodli, že covid skončí, tuším 22. 3. 2022, mají to v koaliční smlouvě – k tomuto datu se připojila řada dalších zemí. Je to politika. Ale jádro je, pokud to nezmizí rychleji, „dusit“ společnost do jara, pak to nepochybně zmizí.

