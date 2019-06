Sněmovna možná nezvýší dotaci postiženým na zvláštní pomůcky, navrhuje poslankyně ANO

Poslanecká předloha zejména rozšiřuje okruh postižených lidí, kteří mají na dotaci na tyto pomůcky nárok.

Dotaci na nejnákladnější pomůcky by novela zvýšila o 100.000 korun na půl milionu korun. Dražilová uvedla, že průměrná výše dávky činí 367.000 korun. „V případě, že by došlo ke zvýšení maximální částky, vedlo by to pouze ke zvýšení cen dodavatelů tohoto typu zvláštních pomůcek,“ uvedla ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.

Hlavní předkladatel novely Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a také Olga Richterová (Piráti) chtějí, aby na příspěvek na automobil dosáhli i postižení lidé bez rukou nebo s nefunkčníma rukama. V obdobných pozměňovacích návrzích požadavek zdůvodňují tím, že tito lidé nejsou schopni bez pomoci využívat hromadnou dopravu, byť Kaňkovský připustil, že se může zdát nelogické.

Příspěvek na pořízení vozidla může činit až 200.000 korun. Richterová spolu s Andreou Brzobohatou (ANO) také navrhly, aby jeho přiznanou výši tolik neovlivňovaly příjmy žadatele. Postižení lidé, kteří pracují, by podle nich měli mít nárok na stejnou dotaci jako ti, kteří do práce nechodí. Příspěvek by se podle úpravy snižoval od příjmů nad 16násobek životního minima místo nynějšího osminásobku.

Na příspěvek na zvláštní pomůcky by mohli mít podle novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci by mohli i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí. Dotace by mohla zahrnovat například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry.

Sociální výbor podpořil už dřív upřesňující kritéria pro posuzování nároku na dotaci. Týkají se zejména lidí se srdečními potížemi, okruh osob s nárokem na dotaci o něco zužují. Naopak nad rámec původní novely by podle výboru mohli být do zákona zařazení pacienti s těžkým postižením kloubů nohou souvisejícím většinou s diabetickou neuropatií.

„Současná realita u zmíněných pomůcek je taková, že buď žadatel získá nějaký další příspěvek na pořízení od některé z nadací, nebo si prostě tuto pomůcku nemůže dovolit,“ napsali v důvodové zprávě předkladatelé z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Bez těchto pomůcek se postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, podle předkladatelů neobejdou.

