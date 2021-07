Sobci nejčastěji volají „Chyťte sobce!“ Očkování a roušky: Tabu prolomeno. Jasně napsáno

reklama

ve svém komentáři na blogu serveru Aktuálně.cz shrnuje, že ani už nedokáže spočítat, kolikrát četl nebo slyšel, jaký je on nebo kdokoli kdo odmítá nosit roušku nebo se nenechá očkovat, bezohledný sobec.



„Možná jste si toho také všimli, ale mockrát jsem se v životě přesvědčil o tom, že o čem člověk často nejvíce hovoří a popírá to, tak to naopak bývá pravda,“ podotýká režisér. Výjimkou prý nejsou ani „bojovníci proti sobectví“ a současná situace.



Tito „bojovníci“ jsou dle něj ti největší sobci. „Znám osobně tlusté a líné lidi, kteří sami se sebou nic nedělají, ale od začátku se dožadují ochrany ostatních, znám naočkované učitelky, které přesto nosí roušku a které nazývají ty, kteří ji nenosí ‚hloupými hejsky‘, protože to JEJICH riziko je ještě potřeba trochu snížit. Znám slovutné profesory i bývalé novinářské feťáky, kteří zavírají oči před pravdou a nenechají si sáhnout na svého novodobého boha – všemocnou a zázračnou vakcínu, protože by se JIM zhroutil jejich svět iluzí. Svojí nevyzkoušenou „ochranu“, kterou neváhají narvat i do dětí, nebo je nechají dusit se ve školách v nesmyslných rouškách, i kdyby JIM to šanci na přežití zvýšilo jen o desetinu promile,“ zaznělo od něj.

Jiní nejsou ani ti, co volají po solidaritě, ale chtěli by rozdělovat lidi na očkované a neočkované. „Ti neočkovaní by prý podle nich mohli třeba platit vyšší zdravotní pojištění – jen bych se zeptat slovutného akademika, jestli zároveň počítá i se zvýšením pojistného třeba pro obézní cukrovkáře, kteří se ke své nemoci čistě prožrali anebo například pro své mladé agilní studenty, kteří třeba holdují nebezpečným sportům. Také bych nerad zapomněl na cytostatika, která jednou třeba budeme platit na rakovinou prohulené plíce dříve svobodomyslného novináře. Tomu se totiž říká solidarita ve zdravotním pojištění, milý pane – všichni platíme a všichni čerpáme. Někdo více a někdo méně,“ vzkazuje Tománek.



A pak padlo, proč tito lidé požadují ochranu; o nic jiného než o jejich strach prý nejde. „Všichni tito lidé, kteří po vás tak vehementně vyžadují, abyste je chránili na úkor vlastního zdraví, to dělají z jediného důvodu – JEN kvůli SOBĚ – kvůli svému sobectví! Jim nejde o dobro lidstva a svobodu, jak se snaží hlásat – ta na nějaký nevýznamný vir kašle. Ten jejich důvod je totiž zcela prostý – je to jen živočišný a primárně hysterický strach před vlastní smrtí. Strach o ten svůj – pro lidstvo zcela bezvýznamný a nicotný život. Strach, který ale oni povýšili na morálku a všeobecné blaho, kterého se pak dožadují od svého okolí,“ popisuje režisér. A že vrcholem je pak „hysterické divadlo, které tu už rok předvádí parta samozvaných sobců – altruisticky se tvářících akademiků, rádců a ochránců životů a veřejného zdraví“.

