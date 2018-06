Sociální demokrat Vícha: Musíme se modlit a pracovat. Kupka z ODS se bojí vlády s komunisty. A vyjádřili se i další...

Hodinový speciál Českého rozhlasu Radiožurnálu se dnes vpodvečer věnoval výsledkům referenda v ČSSD, kterým se rozhodla vstoupit do vlády s hnutím ANO.

„Výsledek byl předvídatelný. Vedení sociální demokracie investovalo hodně energie do dohody s Andrejem Babišem. A bylo by blamáží, kdyby se jim to nepovedlo prosadit,“ poznamenal úvodem komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

Své pak řekl i politolog Lukáš Jelínek. „Svou roli hrál i čas. Sociální demokraté jsou unaveni nekonečným vyjednáváním,“ poznamenal Jelínek. „Vstupovaly do toho i emoce, kdy sociální demokraté mají pocit, že by se ztratili mezi opozičními stranami,“ sdělil Jelínek, jenž se však domnívá, že sociální demokraté nejsou nyní v příliš dobré formě – poukázal tak i na současné preference. „Bude to ale hodně těžké,“ sdělil.

Hostem Radiožurnálu byl i senátorský předseda klubu Petr Vícha. „Ty výsledky se daly čekat. Jsem především rád, že to referendum se uskutečnilo,“ sdělil Vícha. Sociálnědemokratičtí senátoři se přitom netajili tím, že nejsou příliš pro vládu s hnutím ANO. „Musíme se nyní modlit a dobře pracovat, aby sociální demokracie zase šla nahoru,“ dodal Vícha, jenž se obává područí s jinou politickou stranou. On sám byl proti vstupu do vlády, výsledek však respektuje.

Zda bude ČSSD trvat na Miroslavu Pochem jako ministrovi zahraničních věcí, Vícha nevěděl. Předpokládá však, že ano, i přestože je Poche trnem v oku prezidenta Miloše Zemana.

„Formuje se tady středolevicová vláda,“ zmínil následně Hartman. Další komentář pak připojil místopředseda ODS Martin Kupka. „Vzniká tady vláda ANO, ČSSD s významnou podporou komunistů. A to je pro mě věc absolutně nepřijatelná,“ podotkl Kupka. „Budeme se snažit snižovat ty negativní dopady vládnutí na Českou republiku,“ zmínil také Kupka.

Pozitivní výsledek referenda pak ocenil předseda KSČM Vojtěch Filip. „Rozhodující bude 30. červen, kdy ústřední výbor doporučí, zda vládě toleranci vyjádřit,“ podotkl k roli strany Filip. Důležité je pro něj programové prohlášení.

„Ještě tu toleranční podporu potřebujeme,“ sdělil místopředseda ANO Richard Brabec. On sám je však za výsledek referenda rád. „Jsem rád, že to dopadlo. Nakonec ten výsledek není ani tak úplně těsný,“ poznamenal dále Brabec. Jména ministrů za hnutí ANO pak nesdělil, zato se zastal lídra SPD Tomia Okamury, kterého hnutí ANO rozhodně nechce odvolávat z funkce ve vedení Poslanecké sněmovny.

„Žádné překvapení to není,“ zkonstatoval Jiří Pospíšil, předseda TOP 09. „Teprve budoucnost ukáže, zda ve Sněmovně bude reálně vládnout s ČSSD, nebo zda bude pokračování nepodepsaného vládnutí s SPD. A to, že ANO nechce odvolat lídra SPD Okamuru z vedení Sněmovny, je důkazem zadních vrátek,“ poznamenal Pospíšil.

Vystoupil i předseda SPD Tomio Okamura. „My máme nejvyšší stupeň přímé demokracie,“ řekl Okamura. „U ČSSD hodnotím referendum jako to, že potřebovali najít alibi, jak si zdůvodnit podraz na voliče, kdy půjdou do vlády s trestně stíhaným premiérem,“ hovořil Okamura o ČSSD jako o pokrytcích.

Pak vystoupil předseda STAN Petr Gazdík. „Sláva, je tu vláda. Na druhou stranu to vůbec není šálek mé kávy. Poprvé od revoluce tu bude vláda s podporou komunistů,“ zmínil Gazdík k výsledkům referenda.

Závěrem komentátoři Hartman i Jelínek vyjádřili obavu, že vláda nevydrží celé čtyřleté období.

autor: vef