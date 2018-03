Sólo Zdeňka Ondráčka: Nelituji, že jsem se stal příslušníkem SNB. Demokratická žumpa. Možná mi ty výhružky posíláte vy. V ČT nechci vystupovat, nevěřím jí

Zákonodárce Zdeněk Ondráček, který se před listopadem 1989 nezdráhal použít obušek ve jménu obrany komunistického režimu proti demonstrantům toužícím po svobodě, má za to, že mnozí čeští učitelé neříkají žákům pravdu o historii. Nemění názor ani tehdy, když mu učitel Simon Král za tento názor vynadá.

„Učíme za almužnu, děti jsou čím dál víc drzejší a teď ještě přijdete vy a obviňujete nás z toho, že neučíme správně? Jak si to dovolujete?“ zeptal se pan Král. A Ondráček mu odpověděl.

„Ano, v mnoha školách se učitelé snaží překrucovat dějiny a učí naše děti nesmysly. Vzpomeňte na tu inteligentní paní učitelku z Brna, která vystoupila v pořadu u paní Jílkové. Jestli se Vám práce kantora nelíbí a jste s ní nespokojen, můžete jít dělat něco jiného,“ odpověděl poslanec v narážce na učitelku, která vystoupila v České televizi v roce 2016, která před kamerami označila Rusko za zemi, která se ve svých dějinách chtěla rozpínat.

Poté reagoval na dotaz, zda mu přijde v pořádku, že jako dvacetiletý kluk mlátil své spoluobčany a zda mu stačí prostá slovní obrana v podobě věty „plnil jsem rozkaz“. Ondráček odvětil, že už z formulace dotazu je zřejmé, že občan ví jen málo nebo nic o tom, co to znamená působit pod jednotným velením a on jako poslanec ho teď nechce školit. Tím svou odpověď uzavřel.

Dotaz se však v různých variacích opakoval, takže Ondráček svou odpověď postupně rozšířil. Zdůraznil, že nelituje toho, jakou dráhu si zvolil. „Ne, nelituji, že jsem se stal příslušníkem SNB. Chtěl jsem toto povolání dělat a dělal jsem jej. Je to stejně hloupý dotaz jako se zeptat učitele po 30 letech praxe, zda chtěl učit. Špatně Vám organizátoři zadali dotaz,“ napsal komunista.

Na další podobný dotaz odpověděl, že už se nechce „hrabat v minulosti“. Zákroky z doby před listopadem 1989 prý stejně mohou pochopit jen lidé, kteří někdy byli v podobné situaci.

Připomněl také, že z postu předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS odešel kvůli výhružkám, kterým údajně musel čelit jak on sám, tak jeho rodina. A dostal dotaz, zda teď alespoň chápe, jak se cítili lidé, kterým před rokem 1989 vyhrožovali komunisté. „Důvody jsem sdělil na jednání Sněmovny. Nechci obviňovat, ale možná jste jedním z těch, kteří mi vyhrůžky zasílají. Jak tak čtu, s minulostí jste se dosud nevyrovnal. Já ano,“ zareagoval poslanec.

V rámci vyrovnávání se s minulostí také oznámil, že lustrační zákon, jenž zakazuje exponentům komunistického režimu působit dnes v některých funkcích, považuje za překonaný a má za to, že by měl být zrušen.

V další z odpovědí označil pravicovou opozici za „demokratickou žumpu“, která ho chtěla odvolat z postu předsedy komise pravděpodobně proto, že se bála odborných znalostí dlouholetého policisty. „Teď se budou bát, co tam budu dělat již jen jako člen,“ prohlásil.

Byl však tvrdý nejen k pravicovým demokratickým stranám, ale také k České televizi, ve které odmítá vysvětlovat své postoje. „Já v ČT vystupovat nechci, neboť jí nevěřím a považuji ji za lživou,“ zdůraznil.

