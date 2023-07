Soud s Etzlerem: Vypovídal zmateně. Nechala jsem ho vykoktat. Druhá strana promluvila

reklama

„Protistrana v důkazech proti mě použila toto: 1. můj (SMAZANÝ!) status z 14. 2. ‚u nás se na Valentýna opět mrdá‘ toto měl být důkaz, že jsem vulgární a že se pod statusem strhla vlna nenávisti ke mně. Status (ač s předmětem žaloby nemá nic společnýho) jsem tehdy smazala, protože mi přišel i na můj vkus dosti vulgární a v dalším postu jsem to i vysvětlila. 2. byl proti mě použit starý – opět mnou smazaný článek, který v únoru 2022 sdílel Žarko Raptor Jovanovič, s tím, že je to BISkou uznaný propagandista a já mu poskytuju rozhovory (což není pravda) a spolupracuji s ním (což také není pravda). 3. dále v důkazech protistrany pan advokát uvedl mou stránku http://jordanka.cz a mé rozhovory s Romanem Prymulou, Lenkou Klicperovovou, Robertem Rosenbergem, Liborem Vondráčkem, Andorem Šándorem a také např s Tomášem Zdechovským. Dále zaznělo, že jsem napadala legitimitu vlády, že jsem napsala pro (ještě bývalý Stonišův) Reflex článek o Norském Barnevernetu,“ popsala dále Jirásková.

Za čtvrté byl dle jejích slov použit její status, kde si stěžuje, že ruské sankce nefungují, jelikož Rusové se prohánějí na jachtách, zatímco u nás lidé prodávají své nemovitosti, aby měli na živobytí.

„Dále byla použita fotka ohledně záporožské elektrárny, kterou bych údajně měla mít od nějakých ruských propagandistických webů či účtů na telegramu (a teď se omlouvám, zatímco protistrana chrlila z rukávu jeden ruský web a jména z rukávu, já žádný z nich neznám a nebyla jsem schopna si je ani zapamatovat),“ dodala.

Soud z mého pohledu



Nikdy předtím jsem u soudu nebyla, takže jsem nevěděla, co mě čeká.

Celé to trvalo 4 hodiny. Pít se nesmělo a venku bylo asi 35 stupňů. V pravem rohu foukal větrák, ten byl u nás s Jindřichem, za T. Etzlerem bylo naštěstí otevřené okno, ale i tak bylo… — Jordanka J. (@JordankaJ) July 10, 2023

„Jako dodatek jsme paní soudkyni předložili, ještě jeden z mých mnohých statusů, kde ruskou agresi odsuzuji a dokonce se přu s komentujícími, že Rusko nemá na území Ukrajiny co dělat. Zástupce T. Etzlera Ostrý to označil za tzv. demage control, tedy že ospravedlňuji své předchozí výroky. Vypadalo to, že mu ale uniká fakt, že takto jsem ruskou agresi odsoudila už několik měsíců před tím, než mě T. E. označil za prokremelskou kolaborantku. ... Když se dočetly doložené dokumenty obou stran, byl na řadě výslech. Nejprve jsem šla k pultíku já a byla jsem dotázána, zda se míra agrese vůči mé osobě od října loňského roku už nějak uklidnila, nebo zda trvá. Odpověděla jsem, že trvá, a to zejména proto, že T. E. ve lživém osočování z kolaborace stále pokračuje, a dokonce přisazuje horší tvrzení. Dále jsem byla dotázaná, zda mě opravdu někdo fyzicky napadl, či verbálně napadl v reálném životě (mimo internet),“ poznamenala Jirásková.

„Řekla jsem, že nevím, možná ano, ale to je zanedbatelná maličkost, ani bych to nezmiňovala. Nakonec už jsem ale musela tvrzení dokončit, a tak jsem si vzpomněla na jednoho místního občana, který mě nejprve hejtoval na sociálních sítích a když jsem ho potkala, zamumlal něco o mé proruskosti a ošklivě se zatvářil. – To je ta část, kterou se teď hlavně v našem mainstreamu dozvíte ‚Hodil po ní obličej‘, ano moje vina. Měla jsem o tom pomlčet, ale už to nešlo. Advokát T. Etzlera neustále poukazoval na to, že lidé (dle mě), inspirovaní nenávistnými statusy pana Etzlera, hejtují hlavně za vzhled. Tím chtěl zřejmě dokázat, že nejde o válku na Ukrajině, ale o to, že jsem hnusná. Tak jsem mu odvětila – ano, oni reagují na mé názory tím, že urážejí můj vzhled, což samo o sobě ukazuje jen jejich slabomyslnost, nikoliv mojí. Dále obhájce zmínil, že jsem známou osobou a musím být na hejty zvyklá, – odpověděla jsem, že to sice ano, ale něco jiného je hejt – na cokoliv, na mě, že jsem hnusná či hloupá a něco jiného je lživé tvrzení či dokonce křivé obvinění, kterého se dopouští pan T. E.,“ zmínila.

Jako dodatek jsme paní soudkyni předložili ještě jeden z mých mnohých statusů, kde ruskou agresi odsuzuji a dokonce se přu s komentujícími, že Rusko nemá na území Ukrajiny, co dělat.

Zástupce T. Etzlera Ostrý to označil za tzv. demage control, tedy že ospravedlňuji své předchozí… — Jordanka J. (@JordankaJ) July 10, 2023

„Advokát Ostrý celou dobu hovořil o tom, že naše názory musejí být jednotné a že já podrývám legitimitu vlády a mnohdy i vulgárně ve svých statusech urážím vládní představitele (to má být zřejmě další důkaz mé proruské kolaborace). Dále byl vyslyšen pan T. Etzler, na dotazy, z jakého důvodu tvrdí, že kolaboruji s Ruskem opakovaně uvádí, že kopíruji ruské...eee ty ty (věděla jsem, že chce říct slovo ‚narativy‘, ale udržela jsem svou lidskost na uzdě a nechala ho z toho vykoktat). Jeho výpověď byla velmi zmatená a tvrdil, že mě prokremelskou svoločí nazval pouze jednou v říjnu loňského roku, pak už k žádným dalším statusům, které by mě poškozovaly, nedošlo. Na dotaz, co je tedy tweet z 27. 4. 2023, kde dokonce píše, že sympatizuji s Putinem, jeho vražděním a vysmívám se obětem, odpověděl, že to je pouze informace o nadcházejícím soudu – v tweetu ale o nadcházejícím soudu není ani zmínka. K dotazu, zda T. E. tvrdí, že podporuju ruskou agresi, odpověděl, že – ano. Znovu byl T. E. Jindřichem Rajchlem dotázán, na základě čeho toto tvrdí – odpověď ‚žalobkyně to někdy dělá velice chytře, je sofistikovaná v latentní agresi‘,“ zakončila Jirásková.

Advokát Ostrý celou dobu hovořil o tom, že naše názory musejí být jednotné a že já podrývám legitimitu vlády a mnohdy i vulgárně ve svých statusech urážím vládní představitele (to má být zřejmě další důkaz mé proruské kolaborace).

..

Dále byl vyslyšen pan T. Etzler, na dotazy, z… — Jordanka J. (@JordankaJ) July 10, 2023

Další soudní stání v celé věci by mělo proběhnout 4. srpna.

