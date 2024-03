Soud v USA: Covid neškodný pro lidi pod 65 let. Lockdowny škodlivé

reklama

Guvernér Floridy Ron DeSantis se obrátil na nejvyšší floridský soud, aby se vyjádřil k vývoji vakcín, k průběhu očkování a k důsledkům očkování, či odmítnutí očkování proti nemoci covid.

Floridský soud vydal předběžné stanovisko, v němž se k vakcínám na covid vyjádřil. Prý se skutečně podnětem zabýval a zkoumal, zda při výrobě vakcín a jejich propagaci došlo ke „trestní činnosti či protiprávnímu jednání“. Soudní porota k případu byla sestavena z občanů v červnu 2023 a od té chvíle prý soud pracoval.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7469 lidí

„Vzhledem k tomu, že toto je naše první stanovisko, rádi bychom ujasnili několik věcí. Zaprvé a především, jako instituce, je celostátní velká porota apolitická. Byli jsme vybráni náhodně, pouze na základě našeho závazku k nestrannosti a naší ochoty věnovat tomuto procesu značné množství našeho osobního času,“ stojí hned v úvodu stanoviska poroty. „Působením náhody je tento orgán rasově a etnicky různorodý, věkově rozmanitý, rozmanitý v genderu, rozmanitý v politice a dokonce rozmanitý v životním stylu. Naším hlavním spojujícím rysem je, že každý věříme, že občané státu Florida si zaslouží nezaujaté odpovědi na důležité otázky vznesené peticí,“ stojí také v textu.

Členové poroty též zdůraznili, že v občanském životě pracují v různých profesích, ale své předběžné stanovisko opřeli o konzultace s mnoha odborníky, kterým poděkovali za spolupráci a zdůraznili, že jejich vyšetřování není zdaleka u konce.

Guvernér státu Florida mimo jiné velkou porotu v devatenáctistránkovém textu žádal, aby prozkoumala tvrzení, že očkování proti nemoci covid-19 napomůže získání skupinové imunity, případně že zabrání či alespoň sníží riziko přenosu nemoci z očkované osoby.

V kostce lze říct, že porotci hledali a stále ještě hledají odpovědi na dvě základní otázky. Jak moc jsou vakcíny proti covidu účinné a zda jsou vakcíny proti covidu bezpečné.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Porota mimo jiné dospěla k závěru, že covid je prakticky neškodný pro lidi mladší 65 let a značně rizikový pro lidi nad touto věkovou hranicí. Data podle porotců ukazují, že ve věku 16 až 25 let zemřelo ve spojitosti s covidem 0,029 procenta lidí. Ve věku nad 85 let už to bylo 13 procent.

Na třiceti stranách se porotci předběžně zabývají i tím, jak účinné byly lockdowny. Porotci předběžně dospěli k závěru, že před vytvořením vakcín lockdowny ochránily ohrožené skupiny obyvatelstva, ale z pohledu celé populace a dopadů důsledků lockdownů na celou společnost byly lockdowny spíš kontraproduktivní. Tak to vidí velká porota na Floridě. Tam, kde se pokusili lockdownem ochránit jen ohrožené skupiny, z celkového srovnání podle porotců vycházeli lépe. Z hlediska počtu úmrtí.

Porotci dále dospěli k předběžnému závěru, že se nepodařilo dostatečně prokázat přínos pro nošení respirátorů a roušek.

Psali jsme: „Až 17 milionů mrtvých po očkování proti covidu!“ Carlson po Putinovi vypustil další bombu Známý podnikatel, hlasitý za covidu, nyní vše řekl: Nechtějí další odpor, takže... Kvůli covidu samé žaloby. Jednu vyhrál i kandidát na amerického prezidenta Další posila Rajchlovy strany PRO. „Má odvahu mluvit nahlas,“ vysvětluje přestup exposlankyně Hyťhová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE