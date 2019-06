Soukromníky dál povede Petr Bajer, chce spolupráci na pravici

Stranu soukromníků ČR dál povede dosavadní předseda Petr Bajer, prvním místopředsedou byl opět zvolen Ladislav Linek. Do vedení je zvolili delegáti dnešního sněmu strany v Holicích na Pardubicku. Bajer řekl, že nyní musí co nejdříve začít vyjednávání s budoucími partnery před blížícími se volbami. Na podzim 2020 se uskuteční krajské volby. Dnešní sněm označil za start pro spolupráci pravicových stran. Mezi hosty jsou také zástupci ODS a KDU-ČSL.

„Došlo k posvěcení cesty, kterou jsme se vydali, tedy slučování sil v pravé části politického spektra pro následné volby. V krajských volbách je jedinečná šance otestovat si spojenectví v blocích,“ řekl ČTK Bajer.

Soukromníci v minulých komunálních a senátních volbách spolupracovali s ODS, při nedávných evropských volbách s Nezávislými s podporou ODA. „Vyjednávat o možné spolupráci začneme až po tomto sněmu, až bude zvolené nové vedení. Nicméně první, koho oslovíme, je náš tradiční partner ODS, samozřejmě i KDU-ČSL. Následně oslovíme i Starosty a nově vzniklé strany,“ řekl ČTK Bajer.

Očekává také, že do předsednictva Soukromníků se dostane „čerstvá krev“, noví lidé, kteří začnou okamžitě připravovat krajské a následně parlamentní volby. „V našich stanovách chceme zrušit omezení možnosti nových členů kandidovat. Nyní je to tak, že nový člen může po půlroce jít do krajských a po dalším půlroce do republikových orgánů. Přednesu, abychom tento bod zrušili a zůstalo to základní, jeden měsíc pro základní organizaci,“ řekl ČTK Bajer. Podle něj je cílem dostat nové lidi rychle nahoru.

