Špatná zpráva. Pro... Třesk po Babišově oznámení

„Hodnoty, na kterých Andrej Babiš založil hnutí ANO, jsou s každým týdnem vládnutí této vlády opět aktuálnější,“ napsala na svůj twitter Alena Schillerová v reakci na včerejší výstupy z jednání předsednictva hnutí ANO a v podstatě tím potvrdila, že ANO i jeho předseda si stále stojí za svou dosavadní politikou a žádné velké změny se konat nebudou.

„Takže jedeme dál. Samozřejmě. A v plném počtu,“ připojila ještě, aby ukázala, že ANO nemá důvod cokoli měnit.

Prohlášení Andreje Babiše ale samozřejmě vyvolalo řadu reakcí i mimo hnutí ANO.

Senátor Tomáš Czernin na něj reagoval tweetem, který v podstatě potvrzuje výše uvedená slova bývalé ministryně financí s tím, že Babiše navíc označil za majitele hnutí.

„Hlavními tvářemi ANO jsou Alena Schillerová a Karel Havlíček. Majitelem zůstává Andrej Babiš,“ napsal senátor a připojil konstatování, že se v podstatě nic nezměnilo.

„Nic nového pod sluncem.“

Podle politologa Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka si ale tím, že hnutí ANO dalo do popředí dvě jiné osobnosti namísto svého předsedy, zvolilo takzvaný polský či slovenský model.

Uvedl to pro server SeznamZprávy.cz.

„Oni se zjevně rozhodli okopírovat to, co udělal Jaroslav Kaczyński v Polsku. Tedy lehce se stáhnout do pozadí, zůstat předsedou strany, ale vystrčit dopředu někoho jiného,“ našel politolog podobnost u našich sousedů.

„A něco podobného se odehrálo i na Slovensku, ale tam už to bylo přímo vysunutí na post premiéra ve chvíli, kdy padla vláda. Kdy se vlastně Igor Matovič stáhl a za sebe vysunul Eduarda Hegera. Tady vysunuli dvě osoby.“

To Jindřich Šídlo, komentátor výše zmíněného serveru na svém twitteru uvádí, že Babiš zůstává poslancem, vzhledem k jeho nízké účasti na zasedání Parlamentu, který bývalý premiér označuje za „žvanírnu“, mluví ale Šídlo o externí spolupráci.

„Andrej Babiš zůstává externím poslancem hnutí ANO.“

Spousta osobností ale za Babišovým prohlášením hledá kromě vysunutí dvou jiných tváří do popředí hnutí ANO i jiné sdělení. Tím je útok na pozice dalších opozičních stran a hlavně snaha přetáhnout jejich voliče do tábora ANO.

„Babiš po politickém detoxu zůstává ve Sněmovně. A rozjel útok na SPD i zbytek voličů ČSSD,“ píše na svém twitteru šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

S tím souhlasí i Michal Kubal, moderátor České televize.

„A. Babiš zůstává jako předseda hnutí a poslanec. Omezí své veřejné aktivity, bude se věnovat hnutí. Tvářemi ANO budou A. Schillerová, v čele stínové vlády bude K. Havlíček. Cílem hnutí je přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že jedinou opoziční silou je ANO.“

Redaktor a moderátor Reflexu Čestmír Strakatý dokonce píše o tom, že podle Babiše za vše mohou Okamura, Šmarda, Středula a média.

„Dozvěděli jsme se, že za všechno můžou Okamura, Šmarda, Středula a média. Babiš říká, že se jakoby stáhne, v médiích teď uvidíme hlavně Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka. Někdo by řekl, že mimo prezidentskou kampaň se nemění nic.“

Ve stylu oblíbeného sousloví „Já vám to říkal…“ napsal svůj příspěvek na facebook i Daniel Sterzik, známý „bloger Vidlák“. I on ale upozorňuje na to, že ANO teď bude cílit na voliče opoziční SPD.

„Po tiskovce hnutí ANO musím konstatovat, že Andrej Babiš právě vyhlásil to, co jsem říkal už dlouho – rozkročit se směrem k SPD,“ interpretuje Babišova slova z tiskové konference a pokračuje:

„Mnohokrát jsem psal, že se to stane. Pokud se SPD nerozkročí k hnutí ANO, Babiš se rozkročí k SPD. Tak nějak mám pocit, že čas vypršel...“

Z jiného úhlu se na nové uspořádání svých lídrů, které ANO představilo, dívá další komentátor SeznamZprávy Václav Dolejší.

Připomíná mi to řešení ČSSD v roce 2017, které ovšem voliči nepochopili:

„Grémium hnutí ANO. Majitel a předseda: Babiš. Stínový premiér: Havlíček. Hlavní tvář a šéfka poslanecké frakce: Schillerová,“ vyjmenovává napřed hlavní aktéry, aby následně našel příklad z minulosti.

„Připomíná mi to řešení ČSSD v roce 2017, které ovšem voliči nepochopili: Sobotka zůstal premiérem, šéfem strany se stal Chovanec a volebním lídrem Zaorálek,“ varuje ANO před možnými následky, zároveň ale na jiném místě popisuje vliv, který si Babiš v hnutí zachoval i po obchodní a marketingové stránce a ten se se Sobotkovým, či Chovancovým vlivem na ČSSD nedá srovnat.

„Shrňme si to: Je to zběsilé volání do světa, že hnutí ANO nerovná se jen Andrej Babiš,“ píše Dolejší a nachází paralelu právě v ČSSD.

„Připomeňme si jen, že Babiš je stále majitelem ochranných známek ANO a hnutí s ním má uzavřenou licenční smlouvu na jejich používání. Proto Babiš,“ uzavírá heslem Babišovi prezidentské kampaně.

