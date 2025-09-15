Špatná zpráva pro STAN. Dozimetr ovlivní volby, tuší Kolář

Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka z přijetí úplatku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr. Stalo se tak poté, co začal s policisty spolupracovat někdejší ekonomický ředitel firmy Matěj Augustín.
K tomu komentátor Petr Kolář dodává, že ho reakce obviněného pobavila. Citace: „Protože internet má tu skvělou vlastnost, že se tam články aktualizují. V prvních verzích článku říkal pan Dvořák, že o ničem neví, že je to úplný nesmysl, že ho nemají důvod obviňovat a nikdo mu nedal vědět. Aby o pár desítek minut později zaznělo: Už jsem to dostal oficiálně.“
„Opravdu mě překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno bývalého ředitele pražského dopravního podniku Dvořáka. Ty vazby tam měl silný. Není to tak, že by tam nějak nebyl,“ pokračoval komentátor.
Starostové, s nimiž je kauza Dozimetr spojena, si podle něj myslí, že se na věc už zapomnělo. Veřejnost ale naopak Dozimetr sleduje velmi podrobně: „Všichni ostatní Dozimetr řeší včetně takových detailů a takové ‚hlouposti‘, jako když měl Rakušan šifrovaný telefon. To by samo o sobě nebylo nic tak děsuplného, jako kdyby se tak pitomě nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Takže je to dohání,“ uvedl.
Následně připomněl, že kauza brzy vstoupí do nové fáze: „Teď by měl začít soud. Začínají utíkat věci o tom, jak jeden aktér v kauze, Augustín – začal vypovídat výměnou za beztrestnost. Ve spisu jsou také věci, že peníze z Dozimetru se dělily a tekly k hnutí STAN. A teď si vezměte, že ten soud má teprve začít na konci září. A všechno to začne gradovat. Myslím si, že lepší závěr své kampaně si ani nemohli přát,“ dodal Kolář, že to vše může ještě významně ovlivnit volební výsledky.
Kolář komentoval také zprávu, že přednosta kardiochirurgické kliniky IKEM Ivan Netuka si deset měsíců poté, co se v lednu 2022 stal poradcem premiéra Petra Fialy pro zdravotnictví, domluvil schůzku se svým nadřízeným, tehdy ředitelem IKEM Michalem Stiborkem, který nedávno zemřel. Podle informací měli v sauně probírat peníze pro ODS. „Třeba se chtěli kouknout, jakého má ten druhý pindíka, ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není. A policajtům by se asi v tom vedru ty odposlechy velmi zničily,“ komentoval dění Petr Kolář.
Pozastavil se především nad samotným načasováním. „Na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny šli snad v 8.30 ráno do desíti, což je opravdu geniální krycí manévr. Je to takové celé hloupé, když pan Netuka říká, že vlastně si už nepamatuje, o čem se tam bavili, protože když jste v 8.30 v sauně, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil,“ dodal Kolář ironicky.
Zatímco Netuka tvrdí, že si schůzku nepamatuje, jeho nadřízený Michal Stiborek si ji podle Koláře vybavoval velmi dobře. „Stiborek to odvyprávěl evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což samozřejmě, jakkoliv to vyzní hrozně, tak tu zprávu trochu shazuje. Protože pokud jsem novinář a někdo mi něco řekne, ale bohužel umře a nedá se to nějak dokázat... Je tam ale spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta vedlejších věcí,“ poznamenal ke kauze komentátor.
Kromě toho se Kolář věnoval také výroku exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (SOCDEM) o tom, že druhý nejdůležitější muž Ukrajiny, bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba, oznámil, že je na útěku. Zaorálek tvrdil, že Západ špatně odhadl Rusko, Trump se přepočítal a Putin tahá za delší konec provazu. „Nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale úplně náhodně a pohodově to asi nevypadá,“ okomentoval Kulebův útěk ze země do Polska.
Reagoval i na Zaorálkův názor, že se administrativě prezidenta Volodymyra Zelenského začíná hroutit půda pod nohama. „To je otázka. Už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat, že Zelenskyj je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko a tu někdo jiný. Zatím se stále drží, stále bojuje, stále je v čele své země, nezdá se, že by se na tom něco v dohledné době měnilo. Bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.“
Na otázku, jestli Vladimir Putin skutečně tahá za delší konec provazu, Kolář odpověděl s odkazem na aktuální události: „Těžko říct, stačí se ale podívat na událost starou dva až tři dny, to vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. První den se zdálo, že pomalu začíná 3. světová válka. Dnes to tak skoro vyšumělo. Rusové tvrdí, že to byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. Těch dronů bylo celkem 19, některé byly sestřeleny 300 km od východní hranice ve vnitrozemí Polska. To na náhodu nevypadá,“ podotkl Petr Kolář.
Připomněl, že polská strana uvedla, že dronů bylo devatenáct a sestřeleny byly jen čtyři. To označil za zvláštní a za „nedobré skóre“. Podle něj drony v Polsku působí jako provokace. A Trump svým vyjádřením o „omylu“ chtěl spíš zahladit tento velký průšvih. „Možná je snaha vidět, jak se bude chovat NATO, jak se budou chovat státy NATO, jak se bude chovat Evropa, Amerika. Působí to jako provokace,“ dodal Petr Kolář k ruským dronům v Polsku.
autor: Natálie Brožovská