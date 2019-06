Špína, polibte si! Generál Blaško ostře dohrává Jakuba Jandu a další

„Vážení přátelé, tolik špíny, co se v posledních dnech vylilo na moji hlavu, mi dává sílu všem, kteří plkají, obviňují, nadávají, stydí se za mě, vzkazuji, polibte si čelo, zaklepte hlavou, protože se skutečností, že jsem poslanec, neuděláte nic. Jen nám všem ukazujete, co jste za odpad, a že snad ti, kteří vhodili lístky těm ‚správným‘, to nikdy v budoucnu neudělají, protože tyhle hodnoty nejsou už jejich hodnotami,“ poznamenal zostra Blaško na svém facebookovém profilu.

„Prosím vás všechny, abyste nepoužívali moje fota pro různé fotomontáže, nahráváte těm pravdu hlídajícím a dáváte tím záminku pro jejich útoky na moji osobu. Děkuji,“ požádal následně Blaško. Chce se tak bránit proti fotografiím, které tvořili mnozí lidé před volbami, ale jež byly následně označovány za práci dezinformačních webů.

Podle ředitele Evropských hodnot Jakuba Jandy Blaška zvolila proputinovská scéna. „Rusko tak v Evropském parlamentu získává svého koně, který otevřeně nenávidí české členství v NATO,“ uvedl také na sociální síti. „Já jsem přesně čekal, kdy někdo vytáhne kartu Putin. Za všechno, co se událo, za všechno může Putin. Za to, že prší, může Putin, že je Blaško v Evropském parlamentu, za tím je samozřejmě Putin… Vždyť je to hlupák, který si nevidí ani na špičku nosu. Kdyby byl normální, a začal o věcech přemýšlet, došlo by mu, kde je pravda. Pravda není to, co on hlásá. A tento člověk, který k armádě ani nečichl, bude rozdmýchávat vášně až k začátku válečného konfliktu? Umí si tohle tele vůbec představit, co to je? Jak je možné, že takovou osobu musíme živit z daní? A on žije z našich daní. Těm lidem prostě vůbec nevadí, že neustále udržují při životě podobné parazity, kteří zde kážou svoje moudra, a přitom vůbec nevědí, o čem mluví. Ale musí si vydělat těch svých třiatřicet Jidášových stříbrných. Čekal jsem celou dobu, až někdo kartu Putin vytáhne, a tohle je něco naprosto neuvěřitelného,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentnílisty.cz Blaško.

