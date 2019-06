Špína z TOP 09 vytekla do éteru. Pospíšil přes rozhlas vzkázal Kalouskovi, co zažil u knížete

Hned na úvod prozradil, že si Andrej Babiš „musí“ znovu říct o důvěru Sněmovny. Proč? „Protože už tady nejde jen o mezinárodní ostudu, ale také o obrovskou škodu,“ upozornil Pospíšil s odkazem na to, že Česko možná bude muset vracet EU na dotacích téměř půl miliardy korun. A pokud by Babiš jako strůjce této ostudy měl vyjednávat o dalších dotacích pro Česko, bude Česká republika nesmírně oslabena.

Premiérem by měl být podle hosta někdo jiný z hnutí ANO. „Jsme demokraté,“ prohlásil, když vysvětloval, že by jako vítěz posledních voleb mělo vybrat jiného premiéra.

Neměl by to být člověk nějak spojený s Agrofertem. Měl by to být člověk, který bude schopen chránit zájmy České republiky, a ne zájmy Andreje Babiše nebo koncernu Agrofert. „Hlavně by to měl být někdo, kdo vypadá, že si nepřijíždí do Bruselu pro peníze pro své firmy,“ pravil Pospíšil.

Má za to, že Evropská komise se k Česku chová v podstatě objektivně a že Česko tuto situaci musí vyřešit, jinak může být poškozeno v příštím finančním období EU. A to bude bolet i české občany. Ty to prý ostatně bolí už dnes. „Upozorňuji na to, že již 200 milionů zaplatili čeští daňoví poplatníci koncernu Agrofert. To jsou peníze, které z Bruselu nevyplatili,“ zdůraznil Pospíšil.

Ačkoli byl prý původně kritický k tomu, že se předběžná zpráva auditorů EU neobjevila už před volbami, dnes prý vidí, že bylo správné rozhodnutí „nechat zprávu zveřejnit“ až po volbách. „Já jsem rád, že se tento třaskavý volební materiál objevil až po evropských volbách, aby nikdo nemohl říkat, že je to kampaň.“

Poté věnoval pozornost také vnitrostranické situaci v TOP 09. Uznal, že bývalý předseda TOP 09 má právo svého nástupce kritizovat. Připomněl, že to Kalousek činil vlastně od počátku.

„Miroslav Kalousek byl od počátku kritický k mému předsednictví, on mě nepodporoval na předsedu,“ připomněl host s tím, že Kalousek ve straně kritizoval Pospíšila i za to, že kandiduje do Evropského parlamentu. Pospíšil přitom na své kandidatuře nevidí nic divného. Tvrzení, že TOP 09 jako europoslanec vlastně nemůže řídit, považuje za mýtus.

„Ale asi chápete, že Miroslav Kalousek má v demokratické straně jeden hlas. Já shodou okolností jedu z Třebíče od Karla Schwarzenberga, kde jsme debatoval o budoucnosti TOP 09 a o další spolupráci s hnutím STAN. Já jsem od počátku říkal, že kandiduju na předsedu, abych obnovil spolupráci s hnutím STAN, protože jak ve volbách v Praze, tak ve volbách evropských se ukázalo, že ta spolupráce funguje,“ zdůrazňoval Pospíšil.

„A není to tak, že jsem se prosadil do Bruselu a je mi jedno, co bude s TOP 09 dál,“ ujišťoval ještě posluchače. Nad Kalouskem si však trochu povzdechl. „Samozřejmě, že ty konflikty nás oslabují. Miroslav Kalousek má plné právo mě kritizovat, ale mě trochu mrzí, že to dělá přes média. Miroslav Kalousek je trochu ofenzivnější.“

V budoucnost TOP 09 prý Pospíšil opravdu věří.

„Dneska je TOPka a STAN dohromady nejsilnější stranou v Praze,“ zdůraznil host s tím, že to dokazuje životaschopnost TOP 09 jako konzervativně-liberální formace, která evidentně získává své voliče.

Pár slov věnoval i situaci v Praze. Když hodnotil práci pirátského primátora Zdeňka Hřiba, nesršel příliš optimismem. „Zdeněk Hřib se učí být primátorem a já doufám, že se ještě bude učit a bude dobrým primátorem,“ poznamenal.

Odmítal také říct, zda a jak dlouho koalice v Praze, kde vládnou Piráti, TOP 09, STAN a Praha sobě, ještě vydrží. „Já tady nechci mít koalici jako měla paní Krnáčová, která v polovině volebního období zjistila, že ta koalice už nefunguje, ale řekli si, že bude dobré v těch křeslech ještě sedět,“ podotkl v rádiu.

„Nevím, co se všechno může stát, v politice nikdo neví, co bude zítra. Pro nás je důležité, aby ta koalice plnila program a pracovala pro Pražany,“ zdůraznil. Za čas si prý vyhodnotí, jak koalice plní program a podle toho, k jakému názoru s kolegy dospěje, bude jednat.

