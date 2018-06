Spisovatel: Tlustý smrad? Nechápu, co to bylo mezi Trumpem a Kimem. USA jsou nebezpečím pro celý svět

„Pokud by to nemysleli vážně, tak by si jeden myslel, že je to nějaká nevydařená fraška z produkce Broadway,“ poznamenal úvodem k setkání Murín.

Všímá si také toho, jak americký prezident Donald Trump na Twitteru arogantně vynadá kanadskému premiérovi za to, že si dovolil říct, že Kanaďané se nenechají vydírat a dokážou na jeho úlety náležitě odpovídat.

„Twitterový americký prezident odjede ze summitu nejvyspělejších zemí před tím, než se začnou bavit o ochraně životního prostředí, aby nemusel přiznat, že na naši planetu kašle, neboť ‚Amerika je first‘? A není to náhodou už hlavně ‚America alone‘?“ zeptal se Murín.

Původní text ZDE.

„A poté co severokorejského diktátora nazval veřejně malým tlustým smradem se ten samý twitterový americký prezident jde bratřit s tím samým krvavým diktátorem, který nechal popravit své příbuzné, celý jeden taneční soubor, zavírá své oponenty a vlastně kohokoliv, kdo se mu znelíbí, do krutých pracovních táborů, který nechal utýrat amerického studenta, jenž si na turistickém výlete sebral jako suvenýr nějaký komunistický plakát a který vládne nejtemnější diktatuře na zeměkouli?“ tázal se dále Murín a poukázal i na to, že Trump řekl, že mu je ctí podat si s takovouto obludou ruku.

„Takovéto setkání před očima celého světa dává krvavému diktátorovi nevídané uznání, které jen upevňuje jeho brutální režim doma. A prý kvůli jadernému odzbrojení? Už dosažené jaderné ozdbrojení v nejcitlivějším geopolitickém prostoru středního Východu díky dohodě s Íránem tento twitterový americký prezident zrušil pod vágními záminkami a nyní jde za každou cenu to samé vyjednávat v zapomenutém koutě světa s nevypočitatelným diktátorem, který nahlas hrozil zničením nejen Ameriky?“ zeptal se dále Murín.

Závěrem pak dodal, že Spojené státy v rukách zbrojařské kliky a bushistů se stávají nebezpečím pro celý svět.