Spletli se, ale nemůžou to připustit. Šándor k vládě, která bude podporovat Ukrajinu až do konce

Skončí podle Šándora příští rok válka na Ukrajině? „Chtěl bych se vyhnout svým zbožným přáním, ale z toho, co vidím, mám pocit, že rozhodující pro skončení války – zda bude, nebo nebude – je situace na frontě. Ta však vypadá pro Ukrajince velmi špatně,“ uvádí v rozhovoru pro XTV Andor Šándor.

„Politické vedení už poměrně otevřeně hovoří o ochotě přistoupit k mírovým jednáním za předpokladu určitých záruk. Ty budou komplikované, protože si neumím představit, že by Ukrajina vstoupila do NATO. To je ostatně důvod, proč Rusové Ukrajinu napadli. Proto si nemyslím, že by s tím Rusové souhlasili,“ uvedl Andor Šándor.

V neposlední řadě zmínil také plán Donalda Trumpa, který chce tento konflikt ukončit, stejně jako konflikt v Gaze. „Když vše půjde dobře, zbraně by mohly utichnout už v příštím roce. Otázka je, na základě jakého stavu, jestli půjde jen o příměří, jestli se objeví náznak mírové dohody, jak bude naplněna a kdo poskytne garance. Tady vidím spoustu problémů. Docela se obávám, že Rusko nebude mít zájem jakkoli Trumpovi ustupovat a Ukrajinci budou muset vyjít s těmi bezpečnostními zárukami, které logicky žádají,“ míní bezpečnostní expert.

„I když Rusové říkají, že žádný zamrzlý konflikt nepřipustí, pro mě z toho poměrně silně vyplývá zamrzlý konflikt jako realita toho, že se ty strany nebudou schopny dohodnout na něčem zásadnější, co by v konečném důsledku učinilo Ukrajinu bezpečnější, skončilo válku, ale hlavně by učinili Evropu bezpečnější,“ doplnil.

„Kdysi jsem v jednom rozhlasovém rozhovoru řekl, že kdyby byl Zelenskyj opravdu chytrý a uměl to ustát v Kyjevě, tak se těch okupovaných území vzdá, protože mu budou činit stejně jenom problémy. Ukrajina nikdy nebyla celistvá země jednoho národa, který smýšlel úplně stejně. Vážně si nemyslím, že by Ukrajina kdy obnovila jurisdikci a svrchovanost na území v hranicích před rokem 2014,“ podotkl.

Čím si vysvětluje, že naši vládní představitelé neustále podporují Ukrajinu, když Ukrajina podle Šándora nemá šanci vyhrát a sami voliči musejí vidět, že se situace ani po téměř třech letech nemění. „Když nainvestujete politický kapitál do nějakého přesvědčení, které sdělujete voličům a Ukrajině, tak najednou nemůžete říct: ‚Pardon, spletli jsme se.‘ Vládní představitelé říkají českým občanům také jiné věci, občané se nemají a nebudou se mít tak dobře jako v Německu, to nemůžeme dohonit, ani kdyby běželo proti nám,“ narazil Šándor na slova premiéra Fialy, že pokud by jeho vláda vládla po volbách další čtyři roky, doženeme německé platy.

„Politická garnitura není ochotna připustit, že věci nejsou tak, jak je říkala, jak si přála. Ale realita je realita a je potřeba ji uznat. To oni v tuto chvíli nemohou,“ zopakoval. Pochybuje o tom, že zpětně chybu přiznají. Bude to podobné, jako když politici zpětně nereflektují a zamlčují svá pochybení v době covidu.

Šándor by dotazován, zda by byl pro obnovu vojenské služby: „Za předpokladu, že by proto byly podmínky, což samozřejmě nejsou, tak bych pro nějaký princip rozumného mobilizačního rozvinutí samozřejmě byl. Politické podmínky pro to nejsou, ČSSD tím, že to zrušila, vyhrála volby. Nemáme žádná kasárna, žádnou další výzbroj, co jsme mohli, to jsme dali Ukrajině. Obnovit to by byly obrovské finanční náklady. A já nechci vidět to, jak to bylo na začátku druhé světové války v Anglii, kde pochodovali záložníci po ulicích a místo zbraní měli košťata,“ uvedl bezpečnostní expert.

Okomentoval také pokračování Otakara Foltýna ve funkci vládního koordinátora strategické komunikace i v roce 2025. „Pokud chtěla mít vláda negativní minus, tak se Foltýn ve funkci vládního koordinátora osvědčil, pokud chtěla zabodovat, tak se neosvědčil, protože udělat z lidí zombie, svině apod., to si myslím, že je nehodné frajtra německého wehrmachtu, natoč plukovníka české armády. Vnímám to naprosto jako další chybu premiéra Fialy,“ uzavřel.

