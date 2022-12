Splněný sen zbrojařů. V USA dali na „obranu“ skoro 20 bilionů korun. Omezení? Šla stranou

reklama

Částka 858 miliard USD představuje asi 8% nárůst oproti loňské úrovni výdajů na obranu. Velký důraz je v něm dán na zvýšenou pomoc Tchaj-wanu a Ukrajině, která by měla zastrašit Rusko v Evropě a Čínu v Indickém a Tichém oceánu, píše Defence NEWS.

Návrh zákona povoluje vojenskou pomoc Tchaj-wanu ve výši 10 miliard dolarů do fiskálního roku 2027 a zahrnuje opatření, která mají pomoci vyřešit mnohamiliardové dodávky americké armády pro tento ostrovní stát.

Co se týká, Ukrajiny, návrh zákona poskytuje 800 milionů dolarů pro Iniciativu pro bezpečnostní pomoc Ukrajině, „aby jim pomohla bránit se ruské útočné válce“. Zmíněná „Iniciativa“ umožňuje Pentagonu uzavírat smlouvy na nové zbraně a vybavení pro Ukrajinu nad rámec již poskytnutých miliard dolarů ve zbraních, které prezident Joe Biden již převedl do Kyjeva pomocí svých prezidentských pravomocí.

Zajímavé je ale nejen to, co se v nově schváleném zákonu objevilo, ale také to, co z něj bylo vypuštěno. Vyjednavači sněmovního výboru pro ozbrojené služby např. souhlasili s vypuštěním ustanovení, které by zakazovalo prodej a převod zbraní jakékoli vládě, která se dopustila genocidy nebo která porušila mezinárodní humanitární právo.

Další vypuštěné ustanovení by omezilo budoucí prodej útočných zbraní do Saúdské Arábie, dokud se země nepřestane zaměřovat na disidenty doma i v zahraničí. Prodej těchto zbraní tedy nakonec nebude omezen.

Vypuštěno bylo také ustanovení, které by zkomplikovalo úsilí Turecka o nákup 40 stíhaček F-16 za šest miliard dolarů. Toto ustanovení by od Bidena vyžadovalo, aby předložil záruky, že Turecko nepoužije F-16 k narušení řeckého vzdušného prostoru, než přistoupí k prodeji. Tyto záruky tedy Turecko poskytnout nemusí, což mezinárodní situaci rozhodně nepomůže.

Poměrně vysoký rozpočet i to, co obsahuje, se staly okamžitě námětem pro reakce novinářů i politiků na sociálních sítích.

The final version of the NDAA includes a provision granting the Pentagon "emergency" procurement authorities until at least September 30, 2024 to furnish all "materiel and related services" to Ukraine. Translation: the US is now in full wartime industrial production mode pic.twitter.com/ulQYE6k7Iw — Michael Tracey (@mtracey) December 7, 2022

„Konečná verze obranného rozpočtu obsahuje ustanovení, které umožňuje orgánům Pentagonu ‚nouzové‘ zadávání veřejných zakázek minimálně do 30. září 2024 a poskytnutí veškerého ‚materiálu a související pomoci‘ Ukrajině,“ napsal na svůj twitter Michael Tracey, americký žurnalista a komentátor s tím, že to podle něj znamená, že USA jsou nyní v plném válečném režimu průmyslové výroby.

Upozornil také, že Pentagon nemusí nakupovat jen pro sebe, ale také pro ty, kdo Ukrajině poskytli podporu, což může být například Tchaj-wan, ale i Česká republika. Umožňují se opět direktní kontrakty bez soutěže. Tracey konstatuje, že to je nejlepší dárek k Vánocům, jaký si zbrojaři mohli představit, protože o toto usilovali už roky. A nyní to mají, dárkově zabalené, díky Ukrajině.

Tracey též podotýká, že na zákonu byla shoda mezi republikány a demokraty a že zákon používá pro podporu Ukrajiny paragrafy původně určené pro situaci, kdy jsou Spojené státy ve válce.

I voted in support of the FY 2023 NDAA. It was essential that Congress repealed the vaccine mandate for our service members. Now it is time to reinstate everyone who has been forced out of the military because of the mandate.

It is past time we properly support our military. — Rep. Carol Miller (@RepCarolMiller) December 9, 2022

Z jiného úhlu vidí schválený materiál americká kongresmanka, republikánka Carol Millerová. „Hlasovala jsem pro podporu NDAA. Bylo nezbytné, aby Kongres zrušil očkovací povinnost pro naše ozbrojené složky. Nyní je čas znovu vrátit do služby všechny, kteří byli kvůli tomu vyhnáni z armády. Je načase, abychom řádně podporovali naši armádu,“ píše s odkazem na očkovací povinnost pro příslušníky armády, která byla zakotvena v předchozím znění zákona.

Even though the vaccine mandate was repealed with the #NDAA, there’s still work to do. I will keep fighting to ensure servicemembers and veterans get what they deserve. — Rep. Mark Green (@RepMarkGreen) December 9, 2022

Na to samé reagoval i její kolega, republikánský kongresman Mark Green. „I když byla očkovací povinnost zrušena, stále je co dělat. Budu pokračovat v boji, abych zajistil, že vojáci a veteráni dostanou to, co si zaslouží,“ napsal Green na svůj twitter.

