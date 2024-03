Spolehne se na Meloniovou a na Fialu. Von der Leyenová chce „vládnout“ znova

„Plán Girorgii Meloniové jak řídit Evropu a spřátelit se s Donaldem Trumpem,“ server POLITICO píše o silném vlivu italské premiérky na evropskou politiku, který by v příštích měsících měl ještě růst. Důraz je kladen na očekávané volby do Evropského parlamentu v roce 2024 a na potenciální úlohu Meloniové v budoucím uspořádání politických sil v Evropské unii.

Server POLITICO se zaměřil na „tichý, ale silný“ vliv italské premiérky Giorgie Meloniové na evropské lídry, konkrétně pak na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která dříve působila jako ministryně obrany a předtím ministryně práce a sociálních věcí ve vládě německé kancléřky Angely Merkelové.

Podle amerického serveru se právě Meloniová do značné míry zasadila o to, aby byl změněn evropský postoj k migraci. Tuto neděli má odletět do Egypta, kde má stát po boku von der Leyenové při podpisu migrační dohody, podle níž Evropská unie zaplatí Káhiře až 7,4 miliardy eur na posílení vládních financí a omezení migrace.

Egyptský ministr financí částku vyčíslil na 4,6 až 5,5 miliardy. Podpisu dohody se bude spolu s italskou premiérkou účastnit i premiér Řecka Kyriakos Mitsokis a premiér Belgie Alexander De Croo.

Politico informuje i o volbách do Evropského parlamentu, které se mají konat 6.–9. června 2024. Výsledkem bude dle serveru pravděpodobně „rozšíření pravicového bloku parlamentu“, přičemž „italská premiérka je připravena stát se jeho duchovním vůdcem a pošťouchnout Brusel směrem doprava ve všech oblastech“, a to ať už se jedná o migrační politiku či Green Deal.

Pod podmínkou anonymity pro Politico jeden z pracovníků Evropské lidové strany (EPP) prozradil, že von der Leyenová bude spoléhat na podporu dvou politiků, aby v evropských volbách uspěla – a to na Giorgii Meloniovou a českého premiéra Petra Fialu.

Na otázku, jak může Meloniová po evropských volbách uplatnit svůj nově nabytý vliv na evropské a světové scéně, odpověděl pod podmínkou anonymity samostatný představitel Evropské lidové strany (EPP): „Jako premiérka a předsedkyně ECR bude požadovat různé věci, pravděpodobně velmi velké portfolio pro italského evropského komisaře."

Zda se tak stane mezi roztříštěnou směsicí pravicových a krajně pravicových stran tvořících Evropský parlament, se teprve uvidí, ale Meloniová se o to pokusí, dodal úředník s tím, že se Meloniová bude prezentovat jako „neformální vůdce všeho napravo od EPP – to je její sen“.

Důležité volby, jež ovlivní světovou politiku, se v roce 2024 odehrají i ve Spojených státech amerických. Američani si budou volit nového prezidenta v listopadu a volba s nejvyšší pravděpodobností bude mezi demokratickým kandidátem, současným prezidentem USA Joem Bidenem a republikánským kandidátem Donaldem Trumpem, který minulé volby v roce 2020 stále považuje za „ukradené“.

Italské političce by dle Politico mohlo být téměř jedno, kdo z těchto dvou kandidátů vyhraje. Pokud by vyhrál Biden, mohla by Meloniová pokračovat ve vztahu se Spojenými státy, které Bílý dům i její vláda definují jako „pozitivní“.

Pokud by vyhrál Trump, mohla by se Meloniová pro Spojené státy stát cenným spojencem. Byla by „Margaret Thatcherovou pro jejich Ronalda Reagana“.

„Na evropské úrovni by její vláda měla nejlepší pozici pro budování vazeb s Trumpovou administrativou,“ uvedl italský politický analytik Marco Damilano.

„Doufejme, že vyhraje Trump,“ řekl europoslanec Nicola Procaccini, který na evropské úrovni spoluvede stranu Meloniové Bratři Itálie. „Ale Giorgia je samozřejmě také předsedkyní italské vlády a má velmi dobré vztahy s prezidentem Spojených států Joem Bidenem,“ dodal pak pro upřesnění.

To vše utváří dojem, že se to italská premiérka snaží hrát na obě strany.

V den druhého výročí války na Ukrajině dorazila Meloniová vyjádřit solidaritu s Ukrajinou do Kyjeva. V září 2023 se zase setkala s maďarským premiérem Viktorem Obránem na summitu v Budapešti, kam se sjely pravicové a konzervativní osobnosti a řešila se demografická krize.

Koncem ledna 2024 to pak byla právě Meloniová, kdo spolu s předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou, německým kancléřem Olafem Scholzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem Obrána přesvědčila, aby Maďarsko nevetovalo pomoc Evropské unie Ukrajině.

„Jako vůdkyně významné evropské ekonomiky by byla pro Trumpa v Evropě referenčním bodem,“ tvrdí Andrea di Giuseppe, zákonodárce Bratrů Itálie působící v Severní Americe, který má na starosti kontakt s americkými republikány.

