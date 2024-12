Spořádaně vás deportujeme. Rakousko se zaměřilo na Syřany

Režim diktátora Bašara Asada padl. Mnoho let všemocný vládce Sýrie se pravděpodobně letěl ukrýt do Moskvy a ozbrojenci, kteří diktátorovu oslabenou armádu porazili během pár dní slibují, že Sýrii opět postaví na nohy. Jde o ozbrojence, kteří původně vzešli z teroristické organizace Al-Káida, ale po převzetí moci se v Damašku dušují, že vytvoří tolerantní Sýrii.

Organizace pro práva uprchlíků a humanitární organizace podle serveru Politico varovaly, že rozhodnutí zastavit žádosti o azyl přichází příliš brzy, což poukazuje na pokračující boje v některých částech Sýrie a na otázky kolem politické stability.

„Vzhledem k významným nejistotám a obavám ohledně transformace Sýrie a její budoucnosti vyzýváme všechny země, kde Syřané žijí jako uprchlíci, aby dodržovaly právo na azyl a také zásadu bezpečného a dobrovolného návratu,“ uvedla Imogen z Mezinárodního záchranného výboru.

Německý Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) oznámil, že zmrazí žádosti o azyl pro více než 47 000 Syřanů. Přijímání žádostí Syřanů o azyl pozastavilo vedle Německa či Belgie i Řecko. Na pozastavení syrských žádostí o azyl pracuje i Francie.

Některé státy EU už přemýšlejí, jak syrské uprchlíky dostat co nejrychleji pryč ze svého území.

Když padl diktátor, mohli by se vrátit do vlasti. Místopředseda poslaneckého klubu nejsilnější německé opoziční strany CDU Jens Spahn už přišel s myšlenkou, že by německá vláda měla nabídnout místo v letadle všem syrským uprchlíkům, kteří se rozhodnou vrátit domů. A k tomu bonus tisíc eur.

„Jak by to asi bylo, kdyby federální vláda řekla: Každý, kdo se chce vrátit do Sýrie, pronajmeme mu místo v letadle a dostane vstupní poplatek 1000 eur,“ řekl Spahn v rozhovoru pro soukromou německou televizi RTL.

Německo by prý navíc spolu s Rakouskem, Tureckem a Jordánskem mělo na jaro naplánovat konferenci o rekonstrukci a návratu. Tyto čtyři země přijaly nejvíce lidí ze Sýrie.

Spahn soudí, že federální vláda by měla naznačit mladým Syřanům, že právě mladí muži pomohou znovu vybudovat jejich zemi. Pokud se věci v jejich domovské zemi „znormalizují a stabilizují“, pak by se uprchlíci museli vrátit. Tak to vidí Spahn. Ale jak to bude v Sýrii vypadat bude možné podle politika „posoudit až za několik dní či týdnů“.

Spahnovo vyjádření převzal např. i server magazínu Die Zeit.

Podobné hlasy zaznívají i z Rakouska.

„Nařídil jsem ministerstvu, aby připravilo program spořádaného návratu a deportace do Sýrie,“ řekl ministr vnitra Gerhard Karner rakouským médiím, aniž by upřesnil, na které migranty by se rád přednostně zaměřil. Na ministrovo vyjádření upozornil např. server Politico. Podle tamního statistického úřadu žije v Rakousku asi 100 000 Syřanů.

Poslanec německé sociální demokracie Dirk Wiese varoval před zrychleným vracením Syřanů do vlasti. „Situace na místě je stále velmi nejasná,“ řekl Wiese v rozhlasové stanici NDR Info.

Nešetřil ani Jense Spahna.

„Komentáře Jense Spahna vypadají spíš tak, že by raději sám letěl letadlem už předevčírem a sám přivezl lidi zpátky (do Sýrie),“ poznamenal sociální demokrat. To je „v současné situaci neslušné“.

