Spořit a pracovat, vyzval guvernér ČNB Michl. A to není vše

Značnou pozornost budí v posledních dnech slova guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla, který Čechy vyzval, aby začali spořit, „a to hned“, a varoval před „zahálkou“. „Příliš jsme se namlsali, přejedli, prostě rozšoupli,“ tvrdil ve svém nedávném komentáři Michl, načež velké reakce sklidil rovněž titulek rozhovoru viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové pro SeznamZprávy.cz. „Za rok bude inflace začínat trojkou,“ stálo v něm. Aktuálně se však podle guvernéra naší centrální banky máme připravit spíše na to, že bude inflace téměř „začínat dvojkou“. V prvních letošních měsících totiž predikuje inflaci až k 20 %.

reklama

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 2% Ne 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3842 lidí Ve svém komentáři pro Mladou frontu DNES totiž Aleš Michl vyzval, aby lidé „začali spořit“. „A to hned!“



„Musíme začít spořit, všichni. A nejen peníze, ale třeba i svůj volný čas. Čtěme, učme se, zdokonalujme se. Jen práce a píle nás i celou zemi posune někam dál, ne zbytečná zahálka při sledování nesmyslných seriálů,“ obrátil se k české veřejnosti guvernér české centrální banky, jejímž hlavním úkolem je dosažení a udržení cenové stability.



„Bude k tomu potřeba náprava hospodářství. Příliš jsme se namlsali, přejedli, prostě rozšoupli. V období deseti let před covidem byly úrokové sazby příliš nízké, dlouhou dobu nulové. Koruna byla po několik let uměle oslabována. Vše roztáčelo inflaci. Rozjížděla se filozofie ‚půjčte si, půjčte si, půjčte si, kupte si, kupte si, kupte si‘. S novou bankovní radou se, myslím, shodujeme na tom, že úrokové sazby zůstanou po určitou dobu vyšší, než jsme byli v předchozích deseti letech zvyklí. Chceme motivovat lidi a firmy ke spoření a investování,“ uvedl dále guvernér ČNB, jež při prosincové inflaci 15,8% držela svou klíčovou dvoutýdenní repo sazbu na 7 %.

Fotogalerie: - Členové bankovní rady ČNB jmenováni

Následně varoval před „zahálkou“. „Měnová a fiskální politika se snaží tlumit výkyvy v hospodářském cyklu. V posledních třech letech se soustředily zejména na krátkodobé záplatování covidové a energetické krize. Nesmíme ale zapomínat na politiku dlouhodobou. Růst ekonomiky závisí na produkční kapacitě ekonomiky, respektive na nabídce – tedy na lidech a jejich píli, kapitálu a technologiích v ekonomice. Chci, aby lidé spořili, aby se kumuloval kapitál na investice. Chci, aby růst reálných mezd odpovídal růstu produktivity práce. Úsporami mám na mysli nejen peněžní úspory, ale třeba i to, jak nakládáme s volným časem. Během lockdownu měl každý z nás příležitost buď přečíst spousty knih, naučit se programovat, zdokonalit se v cizím jazyce, anebo sledovat nesmyslné seriály. První možnost je přesně to, co si pod úsporami představuji, ta druhá je zbytečná zahálka,“ vyjádřil se.



Podle Michla lze silné koruny a nízké inflace docílit jen prostřednictvím naší „práce, píle, podnikatelského ducha a spoření“.



Předseda Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl však tento Michlův komentář považuje za text, v němž se má guvernér ČNB podle něj „dopouštět tolika neuvěřitelných tvrzení, že je nelze ponechat bez komentáře“.



„Pokud hovoří o tom, že je třeba, aby úrokové sazby zůstaly po určitou dobu vyšší, je potřeba připomenout to zásadní. Právě Michl k současné žádoucí vyšší hladině úrokových sazeb nepřispěl vůbec nijak,“ uhodil Hampl ve své reakci na Michla.

Fotogalerie: - Jednání vlády s Hladíkem

Poukázal i na Michlova slova, v nichž guvernér ČNB píše, že „nová bankovní rada přebrala vedení centrální banky v období historicky nejvyšší inflace. Naprostou prioritou tak je podstatné snížení inflace“.



„V první řadě není jasné, co myslí ‚novou bankovní radou‘, o níž opakovaně mluví. Početní většina stávající rady jsou mazáci, kteří jsou v ní dlouhá léta. Dva členové skoro šest let, dva – včetně Michla – přes čtyři roky. Vyžaduje mimořádnou dávku otrlosti pokoušet se vymazat tak dlouhou osobní historii v nejvyšším orgánu ČNB dětinskou hrou na to, že jsem tam tak nějak vůbec nebyl, za nic nemůžu a začínám až teď,“ připomíná mu také.



Nemenší pozornost vyvolal také rozhovor viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové pro SeznamZprávy.cz, v němž zaznělo, že bude inflace za rok „začínat trojkou“. „Už ten příští leden by měl začínat trojkou,“ uvedla Zamrazilová k predikci inflace na začátku roku 2024.



Právě tato její slova se dostala i do titulku, což vzbuzovalo nemalé pozdvižení na sociálních sítích.

Paní očekává inflaci 3%, já jí dávám za pravdu, že bude začínat trojkou, ale otázka je, čím bude končit před desetinnou čárkou. pic.twitter.com/CzO5n2s9mP — Petr Heinz (@hajmaaa) January 10, 2023

Titulek byl po této, ČNB zřejmě ne zcela chtěné, pozornosti pozměněn, šířit se však článek nepřestal a slova sdílel i bývalý poslanec KSČM Jiří Dolejš. Ten raději specifikoval, že hodnoty inflace na 30 % ani 300 % Zamrazilová neočekává, ale myslela inflaci „pod 4 %“.

Zamrazilova: Na konci letošního roku bude prý inflace začínat trojkou (myšleno pod 4% ??) https://t.co/Y4gTSjWYxU — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) January 10, 2023

V aktuálním roce však podobná míra inflace, jež v rámci vyjádření přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci roku předchozího činila v prosinci 15,8 %, zůstane ještě pouze snem. Snové mají být úrovně blížící se dvouprocentnímu cíli ČNB zejména na počátku letošního roku, jelikož by se měla od inflačního cíle vzdalovat až téměř desetinásobně.

Guvernér ČNB Aleš Michl totiž v rozhovoru pro pořad Partie Terezie Tománkové 8. ledna uvedl, že v lednu a únoru očekává inflaci „kolem 20 %“. „Ve druhé polovině roku se dostane pod 10 %, příští rok by už měla být na nízkých hodnotách,“ predikoval.



„To nejdůležitější pro nás je, aby teď domácnosti doopravdy začaly šetřit, přestaly utrácet, to se zatím děje, doopravdy útraty domácností jakoby jsou menší a menší, čili to je první dobrá zpráva, protože to je všechno protiinflační jev,“ poznačil v rozhovoru Michl.



Důležité však podle něj je, aby se začalo šetřit i na platech. A to včetně platů ústavních činitelů, kteří si od nového roku polepšili o desítky tisíc korun. „Teď máme nejvyšší inflaci v historii, tudíž musíme šetřit a úplně na všem, říká se mi to strašně špatně, teď jsem vám nechtěl zkazit náladu v neděli takhle po obědě, ale nárůst platů musí být strašně malý,“ upozornil.



Ke zkrocení inflace podle něj také potřebujeme „ještě i malý nárůst nezaměstnanosti a možná i nějaké bankroty podniků“. „Možná i nějaký menší nárůst nesplacených úvěrů lidí, to je prostě běžný jev, který prostě nastane, když se krotí inflace,“ podotkl.

Fotogalerie: - Zakupy w Polsce

Jak poukázal ekonom Lukáš Kovanda, z vyjádření budoucího viceguvernéra bankovní rady ČNB Jana Fraita lze vyčíst, že letos centrální banka zřejmě své úrokové sazby ponechá na aktuálních úrovních.



„Trh doposud sázel na to, že by ve druhém pololetí mohla základní úrok snížit ze 7 na 6 %. ČNB ale chce dusit spotřebu lidí, která se už teď propadá historicky nejvíce,“ podotýká Kovanda.

Nový viceguvernér ČNB Jan Frait nepředpokládá, že by centrální banka letos vůbec zahájila snižování svých úroků. Trh doposud sázel na to, že by ve druhém pololetí mohla základní úrok snížit ze 7 na 6 %. ČNB ale chce dusit spotřebu lidí, která se už teď propadá historicky nejvíce. pic.twitter.com/oUhlYfmoz4 — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 12, 2023

A senátor Tomáš Czernin při současné míře inflace poukázal, že na tom nejsme zdaleka nejhůře, jelikož se v Maďarsku zvyšují ceny mnohem drastičtěji a inflace tam již činí 24,5 %.



„Mějme to na paměti, až zase někdo bude slibovat ‚maďarské cesty‘ a bědovat na euro,“ komentoval to Czernin a doplnil, že v eurozóně je inflace 9,2 %.

Inflace v ČR: 15,8 %

Inflace v Eurozóně: 9,2 %

Inflace v Maďarsku: 24,5 %



Mějme to na paměti, až zase někdo bude slibovat „maďarské cesty“ a bědovat na ?? — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) January 13, 2023

Důležité je však v rámci této připomínky zmínit, že ze zemí platících eurem jsou na tom mnohé ještě hůře než Česko a v Lotyšsku je 20,7 %, v Litvě 20 %, Estonsku 17,5 %. V sousedním Slovensku je pak inflace na 15 %.

Psali jsme: Vladimír Pikora: Inflace brzdí, vrchol ji ale teprve čeká „To je prasárna!“ Zatímco lidé volí, na internetu to vře. TV Nova obviněna. Kvůli Babišovi Bude to ještě horší... Firmy tají, jak jsou na tom špatně. Mají důvod Inflace: V únoru až 20 %. Ale boj s ní se prý daří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama