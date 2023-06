Spravují miliardy, zaplatíte bez nich těžko. A teď říkají: „Auta pryč.“ Nalezeno v dokumentu

Světové ekonomické fórum (WEF) požaduje snížení počtu osobních vozidel o 75 % do doku 2050. V současnosti města nejsou na trajektorii splňující kritéria pařížské dohody o změně klimatu, změnit se proto musí městská mobilita. Elektrifikace a přechod ke kompaktnějším městům, která upřednostňují chůzi a cyklistiku, sníží podle publikace WEF emise o 80 %. The Wall Street Journal doporučuje fóru zrušit dvojí standard a zakázat lety na konference soukromými letadly, které mají uhlíkovou stopu větší než jednotlivá auta. Ovšem na snižování počtu automobilů se podílí také společnost Visa, poskytující platební karty.

reklama

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14528 lidí The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility), ve které akcentuje transformaci městské mobility jako klíč pro klima, zdraví a ekonomiku. Publikace byla vypracovaná za dohledu vedoucího oddělení transformace měst WEF Jeffa Merritta a vedoucího oddělení udržitelnosti společnosti Visa Douglase Saba.

WEF poukazuje na skutečnost, že do roku 2050 bude žít přibližně 70 procent světové populace v městských oblastech, a městská populace by tím měla vzrůst o 2,5 miliardy lidí. Pokud by se v současné dopravě nic nezměnilo, do roku 2050 by 2,1 miliardy osobních vozidel vypustily do ovzduší 4,6 miliardy tun oxidu uhličitého.

Publikace zdůrazňuje, že takovýto scénář je v rozporu s pařížskou dohodou o změně klimatu, proto navrhuje jako řešení „redukci osobních vozidel z 2,1 miliardy na 0,5 miliardy“. Stihnout by se toto snížení v soukromém vlastnictví aut mělo za méně než 30 let. „To by snížilo emise z osobních vozidel o 80 % ve srovnání se scénářem, kdy se nebude postupovat jinak – množství CO 2 v atmosféře se sníží o 3,9 miliardy tun ročně.“

WEF navrhuje dosažení tohoto cíle skrze využívání sdílených, elektrických a automatizovaných dopravních prostředků a přechodem na kompaktnější města, která upřednostňují aktivní pohyb jako chůzi nebo cyklistiku.

Elektrifikace dopravy s sebou přinese čistší ovzduší a menší počet vozidel sníží dopravní zácpy a omezí používání dálnic a parkovišť. „Odhadované úspory nákladů, které by přijetí této strategie přineslo světovému hospodářství, by mohly do roku 2050 činit pět miliard dolarů ročně,“ je uvedeno v publikaci. WEF dále argumentuje i daty z roku 2019, která ukazují odhadovaný počet úmrtí u 1,8 milionu osob a dva miliony případů astmatu u dětí údajně způsobených v důsledku znečištěného městského ovzduší od osobních vozidel – ta podle WEF mohou až za polovinu celkového znečištění ovzduší ve městech.

Psali jsme: „Podraz, my na to doplatíme víc.“ „Chtějí vyvolat revoluci.“ EU i vláda to schytaly

Rodinné auto, ekologické. I tomu vypustili kola. Blamáž aktivistů

240 Kč za litr. Vyjednala Fialova vláda. Podvod, zní od aut

O publikaci od WEF informoval i The Wall Street Journal a poukázal skutečnost, že lidé upřednostňují auta, která jsou dnes z většiny poháněna fosilními palivy, právě díky jejich jedinečné mobilitě a lepšímu výkonu. „Kdyby hromadná doprava nabízela stejný nebo lepší výkon a byla za konkurenceschopnou cenu bez vysokých dotací daňových poplatníků, volilo by ji více lidí,“ připouští The Wall Street Journal.

Vyvstává však otázka, odkud bude veškerá potřebná elektřina pro elektrická vozidla, která by vozidla poháněná fosilními palivy měla nahradit. „Cíle WEF budou vyžadovat rozsáhlý projekt centrálního plánování s nevyčíslitelnými náklady,“ píše deník a v závěru navrhuje pisatelům publikace a ostatním členům WEF, aby šli lidu příkladem a zakázali cestování soukromých letadel na příští konferenci Světového fóra.

Za zmínku také stojí právě to, že za tímto návrhem stojí společnost Visa, tedy jeden z nejznámějších provozovatelů kreditních a debitních karet. Již během epidemie covidu se objevily obavy z toho, jaký nátlak mohou finanční společnosti vytvářet na občany, například když kanadský premiér Trudeau sliboval zmrazit účty účastníků konvoje kamionů tj. proticovidových demonstrantů. A jak několikrát referoval například herní vývojář Daniel Vávra, finanční společnosti omezováním půjček limitují například evropský zbrojní průmysl. Příklon jednoho z největších poskytovatelů platebních služeb k cíli snižovat počet automobilů tedy může vyvolávat jisté obavy.

Fotogalerie: - Okolo Třeboně…

V březnu 2023 bylo podle publikace dokončeno první kolo testování bodového systému městské mobility v městech Buenos Aires, Curridabat a Singapur. Tento systém umožnil městům hodnotit jejich výkonnost v rámci tří pilířů městské mobility: správy, odolnosti a konektivity. Díky tomuto systému mohou města podle WEF lépe porovnávat svůj pokrok v oblasti udržitelné mobility. WEF zdůrazňuje i důležitost spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Principy, na kterých je bodový systém městské mobility založen, jsou: spravedlnost, kontextová specifikace, multimodalita a nulové emise. Doprava by tedy měla být dostupná, inkluzivní a cenově dostupná pro všechny lidi bez ohledu na jejich socioekonomický status.

Systém v rámci kontextové specifikace je chápán tak, že každé město má vlastní specifické problémy, a neexistuje tedy jedno univerzální řešení k udržitelné městské mobilitě.

Princip multimodality stojí za navržením udržitelného systému městské mobility, v němž je snadné použití hromadné dopravy, aniž lidé musejí uchýlit k použití soukromých vozidel.

Psali jsme: Vládo, odpověz. Co bude s těmi muži, co by měli bránit Ukrajinu? Politolog se s otázkou nepáral Vrabel v exekuci. Ale ten, který bojuje s Ruskem a dezinfem Zvrhlo se to. Profesor z ČVUT řekl jasně: Zakázat spalováky nepomůže ČEZ: 17,3 GW výkonu v nových fotovoltaických a větrných elektrárnách může do roku 2030 vzniknout díky evropským penězům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama