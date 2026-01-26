Sprostá slova v Trumpově okolí. Prý tam tečou nervy z budoucnosti

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Jenže doma má 47. prezident problémy. Trump své třetí volby vyhrál se slibem, že v USA zkrotí inflaci. Tu otloukal o hlavu svému předchůdci Joeu Bidenovi.
Podle serveru Axios se republikánský senátor Ted Cruz rozhodl Trumpa varovat, že pokud něco nezačne s ekonomikou dělat. Tvrdě na to doplatí. Američané půjdou letos na podzim k volbám do Kongresu a pokud Trumpovi republikáni ztratí většinu v Dolní komoře Kongresu – Sněmovně reprezentantů, nebo dokonce v obou komorách, tak bude Trump jen těžko prosazovat svou politiku a navíc bude čelit pokusům demokratů o impeachment, což je v obecné rovině ústavní žaloba podaná na voleného funkcionáře, který se dopustil závažného deliktu a je za to potrestán zbavením funkce.
Server Axios získal nahrávky rozhovoru Cruze s potenciálními dárci na prezidentskou kampaň v roce 2028. Cruz potenciálním dárcům sdělil, že na rozdíl od Trumpa je tradičním republikánem, který prosazuje volný obchod a v případě potřeby intervencionalistickou politiku.
Cruz také dárcům sdělil, že když Donald Trump na počátku roku 2025 rozjel svou celní válku, Cruz a někteří jeho kolegové Trumpovi telefonovali a přesvědčovali ho, aby celní války nerozjížděl. Cruz prozradil, že šlo o velmi dlouhý hovor, který nedopadl dobře, protože prezident během něj velmi „křičel“ a nadával“. Trump měl prý velmi špatnou náladu. Senátor Cruz dárcům sdělil, že vedl s Trumpem nejeden přátelský rozhovor, „ale tohle nebyl jeden z nich,“ zdůraznil.
„Pane prezidente, pokud se dostaneme v listopadu (2026) do situace, kdy penzijní spoření lidí bude klesat o 30 % a ceny v supermarketech vzrostou o 10–20 %, projdeme si volebním krveprolitím,“ sdělil prý v jednu chvíli senátor Cruz Trumpovi. „Prohrajete Sněmovnu reprezentantů, prohrajete Senát a další dva roky budete každý týden čelit impeachmentu,“ pokračoval senátor.
„Jdi do prdele, Tede.“
Takhle mu prý Trump na jeho varování odpověděl.
J. D. Vance a Tucker Carlson k sobě mají blízko. A pak je tu Indie a Kanada
Potenciálním dárcům Cruz také sdělil, že prosazoval výhodné dohody s Indií. Obchodní dohody. Ale tady prý naráží na odpor viceprezidenta J. D. Vance, ekonomického poradce Bílého domu Petera Navarra a „někdy“ na odpor Trumpa.
„Tucker stvořil JD. JD je Tuckerův chráněnec a jsou jedno a totéž,“ nechal se slyšet Cruz.
V jednom okamžiku v nahrávkách Cruz prohlásil, že Vance a Carlson prosazovali odvolání bývalého poradce pro národní bezpečnost Mika Waltze, protože Waltz podporoval bombardování Íránu – postoj, který Trump nakonec přijal.
Cruz také tvrdí, že Vance a Carlson stáli za jmenováním armádního veterána Daniela Davise, ostrého kritika americké podpory Izraele, do nejvyšší pozice v národní zpravodajské službě.
Senátor Cruz Davise nazval „chlapem, který zuřivě nenávidí Izrael“ a řekl, že pomohl k jeho rychlému odvolání z funkce.
Když server Axios požádal senátora Cruze o komentář k nahrávce, senátorova kancelář oznámila, že Ted Cruz je největším spojencem prezidenta Trumpa a denně bojuje za to, aby prosadil jeho agendu.
„Senátor Cruz je na tyto spory, své úspěchy a blízký vztah s prezidentem hrdý. Tyto pokusy o šíření rozkolů jsou ubohé a nudné,“ stojí také v prohlášení.
Ekonom Pavel Šik na sociální síti napsal, že varování senátora Cruze Donalda Trumpa zcela zjevně minula, protože prezident Trump dál rozjíždí celní války a byl připraven uvalit sankce na ty evropské země, které podpořily Grónsko proti zájmům USA. Nakonec tato cla odvolal a teď pro změnu hrozí Kanadě, že na ni uvalí stoprocentní cla, pokud bude prohlubovat vztahy s Čínou.
„I když není jasné, jakou další dohodu Trump myslí, tak být Kanadou, udělám to už jen z hecu. Trump to totiž nikdy neudělá a ani udělat nemůže a pokud ano, střelí se do vlastní nohy. Kanada je největším dodavatelem oceli a hliníku do USA. Dále dováží zlato, měď a další nerostné suroviny. Kanada dodává cca 60 % veškeré ropy dovážené do USA (ok, Trump má nyní Venezuelu, ale vybudování dodávek bude chvíli trvat), zemní plyn a elektřinu. Dále průmyslové stroje, reaktory a kotle, jídlo a US-automobilový průmysl je tak svázaný s Kanadou, že některé díly jdou sem a tam přes hranice několikrát a nakonec jde hotový auto do USA. Osobní automobily a autodíly jsou druhou nejvýznamnější položkou exportů. Ale Kanada je i hlavním dodavatelem dřeva a výrobků ze dřeva jako řezivo nebo kulatina. A těžko budete v US stavět levný domy, když dřevo bude drahý. Celkově obchod mezi Kanadou a USA patří dlouhodobě mezi největší bilaterální obchodní vztahy na světě,“ poznamenal Pavel Šik.
Trump se prý také nechal slyšet, že nedovolí „guvernérovi“ Marku Carneymu, aby z Kanady udělal čínský přístav. Záměrně přitom Carneyho označil za „guvernéra“ Kanady, aby ukázal, že neustoupil od nápadu připojit Kanadu k USA. A aby ukázal, že Carneyho nevnímá jako sobě rovného.
„Na Carneyho může mít člověk názor jaký chce, ale hraje to poměrně mistrně a nervozita americké administrativy to dokazuje. A jestli Trump s těmi výhrůžkami cel nepřestane, budou se tomu už ostatní jen smát. A pokud je dokonce zavede nehledě na to, že se čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu, střelí si tím do vlastní nohy a Cruz bude mít u voleb pravdu,“ uzavřel Pavel Šik.
„Nemáme v úmyslu to dělat s Čínou ani s žádnou jinou netržní ekonomikou,“ řekl Carney. „S Čínou jsme udělali jen to, že jsme napravili některé problémy, které se objevily v posledních několika letech.“
V roce 2024 Kanada následovala Spojené státy a zavedla 100% clo na elektromobily z Pekingu a 25% clo na ocel a hliník. Čína reagovala zavedením 100% dovozních cel na kanadský řepkový olej a moučku a 25% cla na vepřové maso a mořské plody.
Carney se tento měsíc během návštěvy Číny odklonil od Spojených států a snížil 100% clo na čínské elektromobily výměnou za nižší cla na tyto kanadské produkty. Carney uvedl, že počáteční roční limit pro vývoz čínských elektromobilů do Kanady bude 49 000 vozidel s celní sazbou 6,1 %, která se během pěti let zvýší na přibližně 70 000.
