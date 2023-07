Sraz! Hrstka odéesáků s Vondrou. Do eurovoleb bez SPOLU, padlo. A to nebylo vše

reklama

„Je třeba nechat soutěžní prostředí, jak to dělají Američané. Problém je v tom, že když bude jen jednostranná orientace, tak na to Evropa strašně doplatí. Zdvojnásobí to spotřebu elektrické energie,“ obává se europoslanec. „Kdyby se u spalovacích motorů nechala šance na vývoj syntetických paliv, tak pak německý a český inženýr drží komparativní výhodu. My jsme v tom lepší než Číňané. Také u tepelných čerpadel půjde elektřina nahoru. Na jednu stranu je obrovská poptávka, která je ale vyhoněna dotacemi… A teď se omezují freony a hledá se náhrada. Nějaká existuje, ale bude to zas drahé.“

„Gigafaktory, myslím, premiér chce a je připraven to řešit. Je tu ale také politika Volkswagenu, který to hraje tvrdě. Proč tady hrají to, že se nedávno objevilo v médiích, že naše Škodovka bude dělat jen spalovací motory, nevím, zda Volkswagen hraje na to, aby dostal více na gigafaktory. Jestli hraje na to, aby to bylo jako ve Francii, že zájemce dostane finanční příspěvek na elektromobil, na což ale náš státní rozpočet nemá,“ pokračoval Vondra.

Kdo je lepší?

Významný člen plzeňské ODS Roman Jurečko k tomu dodal: „Podívejte se na to, jaký tým se o to stará. Kdejaká střední firma dává do propagace více než tady toto.“

Jiná členka ODS konstatovala, že se tu „… vzedmula velká vlna emocí ze strany koaličních politiků. Piráti, STAN tady začali bojovat, kdo bude více proti gigafaktory. Ať už to bude na úrovni kraje nebo Plzně. Takže jejich vlastní politici tady začali dělat hysterickou náladu. Předháněli se, kdo bude více proti, a stalo se to nešťastně tématem podzimních komunálních voleb. Že to dělá ANO, to chápu, ale naši lidé (pozn. autora – ODS) – to je nepochopitelné.“

Vondra si k tomu pochvaloval: „To je dobrý point!“

Další člen ODS uvedl: „… jsem ze Lhoty a tam je naprosto negativní nálada. Že se tam prý budou stavět velké ubytovny, kde budou cizinci. A lidé se obávají nekontrolovatelného přílivu pracovníků ze zahraničí. Takže obce Líně, Lhota, tam je obrovský odpor.“

Vondra na to: „Ministr by si toto měl pohlídat.“

Členka ODS: „Tady se předháněl pan Bernard ze STAN s pirátem Špotákem, kdo přitáhne tu gigafaktory sem, a pak se toho lekli a otočili.“

Volkswagen si dupne a…

„Proč zrovna tady, když je tu záložní letiště, v nejisté době budeme snad jako jediní na světě rušit vojenské letiště?“ zazněl další dotaz.

„Všichni řekli, že Volkswagen ukázal – buď to, anebo nic. Já jsem s nimi tedy nejednal. Chápu, že otázka je mít tuto investici, ne, když chceme mít větší soběstačnost… Letiště, no, my jich máme víc. Je tady Náměšť, Mošnov, Hrádek, Pardubice. Není to jenom jedno a armáda to umí zabrat, když půjde takzvaně do tenkých. Přerov jsem chtěl ještě zachránit, ale to se nepodařilo. Ale letiště pořád jsou. Chápu, že jste tady na to hrdí, i když to slouží letecké záchranné službě, ale to se dá řešit,“ konstatoval Vondra.

Zatracení Piráti!

„A co v případě Pirátů k ministru Blažkovi,“ zaznělo z auditoria. Roman Jurečko si přisolil: „To je pořád něco, Piráti, byť jsou v koalici. Naštěstí dostal Blažek prostor v médiích, což nebývá zvykem. Necháme si do něj takhle střílet? Já to strašně těžko nesu, protože to jsou totálně podpásové věci. Když je to vidět na nejvyšší úrovni, a což teprve ve městě anebo v kraji. Tu veš do kožichu jsme tedy dostali...

Vondra na to: „Ministr Blažek je vynikající ministr a jeho výměna nepřichází v úvahu. Piráti by měli hledět na výkonnost svých vlastních politiků a nekádrovat koaliční politiky ve vládě. Pokud jim tato vláda smrdí, nikdo je nenutí, aby se rozloučili… Petr Fiala má ale jemný styl, předchozí byli tvrdší a pak nedovládli ani do konce. Ale občas by neškodil kousající druhý muž…“

A hlas od přítomných: „… ti tři v Evropském parlamentu, to je ale výkvět…“

Vondra: „A co volby? Spolu?“ sondoval europoslanec.

„Zvlášť!“ ozvalo se skoro unisono.

