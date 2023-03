Srazit valorizaci důchodů? Vláda zaspala. Jurečkův poradce si řekl své v ČT

reklama

Vzhledem k tomu, že se vláda nerozhodla omezit mimořádnou červnovou valorizaci dříve, zajímala se moderátorka pořadu Interview ČT24 Barbora Kroužková, jestli zde nesehrály svou roli prezidentské volby, když vývoj inflace byl znám už delší dobu. „Jako já jsem osobně v klidu určitě nebyl, v té komisi, která je poradní skupinou pro důchody, tam jsme se o tom samozřejmě bavili celý rok. To, že nám průměrný důchod v lednu prakticky vylezl skoro na padesát procent průměrné mzdy, značí, jak valorizace, co proběhly, byly pro stát drahé. Teď je otázka, kde a kdy to přizpůsobit těm příjmům systému,“ snažil se kroky vlády zdůvodnit.

Na zopakovaný dotaz, jestli se „vláda neprobrala pozdě“, následně Pertold připustil: „Za mě trochu pozdě jo, no,“ přikyvoval. „Každý to můžeme mít jinak nastavené, někdo si myslí, že si důchodci zaslouží přes padesát procent průměrné mzdy, a někdo si to nemyslí,“ doplnil.

Zdůraznil, že otázka také je, co je dlouhodobě udržitelné pro veřejné finance. „Víme, že na tom nejsme nějak extrémně dobře. Nechci zpětně řešit, co se mělo stát, ale v situaci, ve které jsme, je zřejmé, že pokud se valorizace nějakým způsobem nezbrzdí, budeme v ročních výdajích jenom za valorizaci něco přes procento HDP,“ komentoval náklady na důchody ve státním rozpočtu.

Reagoval také na kritiku o tom, že vláda postupuje nesystémově, retroaktivně. Neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová ve středečních Událostech, komentářích se pozastavovala nad tím, proč není zároveň navrhován nový valorizační vzorec. „Rád bych, aby to s valorizačním vzorcem bylo spojeno, ale myslím si, že čistě z toho titulu, že se jedná o mimořádné opatření v té legislativní nouzi, je tam zjevně potřeba dát jednorázové opatření… Nejsem legislativec, nejsem schopen odpovědět na to, jak by to mělo být správně,“ rozhodil poradce ministra práce a sociálních věcí rukama.

A ke slovům Nerudové dodal: „Paní profesorka má z čistě ekonomického pohledu pravdu. Z hlediska legislativního a politického je to jiná otázka. Jako ekonomovi se těžce radí politikům, kolik ještě přidávat důchodcům. Je to skutečně hodně politická otázka. To, jak moc mají mít důchodci kompenzovanou inflaci, je politická otázka. To skutečně není pro nás, ekonomy, abychom našli jednoznačnou odpověď,“ zdůrazňoval moderátorce na její opakovanou otázku, proč vláda s tímto opatřením nepřišla už koncem minulého roku.

„Je jasné, že po jednorázovém opatření bude muset pak přijít nějaká trvalá úprava toho valorizačního vzorce,“ doplnil ekonom.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1 770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

