Šrot, časovaná bomba. Ruské tankery s ropou děsí Dánsko

shromáždily agentura Bloomberg a kodaňská nezisková organizace Danwatch zabývající se investigativní žurnalistikou, odmítlo za tři měsíce do července pomoc lodivodů znalých místních vod až 20 % všech tankerů tzv. stínové flotily, které přepravují ruskou ropu dánskými průlivy. Číslo to má být vyšší oproti předchozímu roku až o 4 %.



Na dánské úžiny se totiž vztahuje smlouva o svobodě plavby z roku 1857, která dává všem lodím právo proplouvat a zaměstnávání lodivodů ponechává na dobrovolném rozhodnutí. Námořní organizace OSN, Mezinárodní námořní organizace (IMO) i dánské úřady však využití služeb lodivodů doporučují, jelikož je v oblasti hustý provoz křižovaný trajekty s obtížnou orientací a katastrofou hrozí pro neznalé mořeplavce též velké množství písčitých břehů, silné proudy a různá hloubka vody.



Moskva se podle agentury kvůli západním sankcím stále více spoléhá na flotilu lodí, které jsou starší, špatně udržované, mají nedeklarované majitele a pochybné pojištění a právě tyto obstarožní a nedbale udržované lodě, zajišťující zdaleka největší část ruské přepravy ropy, odmítají pilotáž lodivodů zdaleka nejvíce.

Od počátku roku 2023 Baltské moře opustilo téměř 1 200 tankerů přepravujících ruskou ropu a podíl plavidel stínové flotily se navyšoval. Za tři měsíce do konce července patřilo šest z každých deseti tankerů ke stínové flotile, zatím v prvním čtvrtletí roku 2023 to byly čtyři z deseti. A každá pátá z těchto lodí od května do července služby dánských lodivodů odmítla.



Bloomberg podotýká, že je to další příklad toho, jak jsou Dánové – a Evropská unie v širším slova smyslu – bezmocní v řešení všeobecně uznávané hrozby pro životní prostředí. Píše, že pokud by se Kodaň pokusila zavést povinnost využívat služeb lodivodů, „mohla by si tím znepřátelit Kreml a narušit klíčový zdroj světových dodávek ropy“.



Není prý jasné, proč obstarožní tankery plující do Ruska pomoc dánských lodivodů, která stojí téměř 70 tisíc dánských korun (přes 235 tisíc korun), odmítají.

Mikael Pedersen, který již 22 let pomáhá plavidlům dánskými vodami proplouvat, popsal pro Bloomberg tankery ruské stínové flotily jako „staré hromady harampádí“. Posádky se podle něj navíc potýkají se zastaralými mapami a vybavením tak starým, že je obtížné ho ovládat. A to vše ve vodách, kde je nutná přesná pilotáž a je v nich jen velmi malý prostor pro chybu.



Z citace téměř 100 interních zpráv velení dánského námořnictva organizací Danwatch vyplývá, že velký počet lodí plujících bez lodivodů se plaví v místě dosti nebezpečně a navíc se s nimi nelze spojit nebo je problém s nimi jasně komunikovat.

