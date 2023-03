Srpen 1968. Američané věděli. A vyhovovalo jim to, slyšel Milan Syruček

reklama

On sám prý o tom, že se chystá invaze, věděl od svého sovětského kamaráda od dubna 1968. Už v dubnu se prý sovětští vojáci učili orientovat v mapách Československa a učili se některá česká slovíčka. Příslušná bezpečnostní opatření podle Syručka přijali i Američané.

„Nevím přesně, v jakou dobu, ale Američané byli informováni, protože stáhli své jednotky rozmístěné v tehdejším Západním Německu padesát kilometrů od hranic, aby nedošlo náhodou k tomu, že by některý Sovět, sovětské vojenské vozidlo přejelo hranice a tam se nedostalo do kontaktu s americkými jednotkami. Takže to je operace, která je jednoznačně, když pominu, že jsou ještě záznamy toho, co Dobrynin, sovětský velvyslanec ve Washingtonu, říkal americkému prezidentu Johnsonovi, markantním důkazem o tom, že to věděli předem,“ poznamenal zkušený publicista.

Pár slov věnoval i ruské invazi na Ukrajinu. Vzpomněl si přitom na Alexandra Solženicyna, autora slavného díla „Souostroví Gulag“.

„Když třeba loni začala ruská válka na Ukrajině, tak první otázka byla: kde je příčina? Co dovedlo Putina k tomu, že se takhle rozhodl? A když jsem to zkoumal a samozřejmě se radil s přáteli, tak jsem si uvědomil, že nejbližším Putinovým rádcem byl Alexandr Solženicyn, a to až do své smrti. A Solženicyn v roce 1998 napsal knížku, která se jmenuje Rossia v rozvale, česky přeloženo „Rusko v troskách“, a tam hned úvodní věty znějí: „Bůh žehnej Ukrajině. Ale její neodpustitelnou chybou by bylo, kdyby chtěla svou nezávislost a samostatnost.“ A pak pokračuje dál výčet toho, co všechno by mělo Rusko dostat zpátky. Protože on tam píše, že vlastně existují jenom tři Rusi: Velká Rus, Bělorus a Malá Rus, a Malá Rus je Ukrajina, která nemá právo na svou samostatnost, protože vždycky byla součástí Ruska, a tudíž tam patří, a tak dále. A to je, myslím, kořen toho, proč Putin do toho jde tak zarputile, protože on je hluboce, do morku svých kostí, přesvědčen, že Ukrajinu vrací tam, kam ji Solženicyn zařadil, to je do Ruska,“ konstatoval Syruček.

Svou úvahu o Rusku okořenil prohlášením, že Rusko lze milovat, či nenávidět, ale nelze ho pochopit. Jako Člověk, který v Rusku působil, to tak vnímá.

