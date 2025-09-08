Stajnura v ostravské debatě: Ruský kolaborant promluvil

V předvolební debatě lídrů v Moravskoslezském kraji zazněla ostrá slova o státním rozpočtu, obraně, neziskových organizacích i sociálních dávkách. Kandidáti se přeli o navyšování příjmů, škrty ve výdajích i o to, zda vláda slouží českým občanům, nebo zahraničnímu kapitálu.
Horkým předvolebním tématem je stále návrh státního rozpočtu. Národní rozpočtová rada k němu uvedla, že v něm chybějí peníze – mimo jiné na obnovitelné zdroje a na školství.
Kritika rozpočtu: Rašín by se zastřelil
Místopředseda dolní komory Parlamentu Aleš Juchelka, který je po Andreji Babišovi dvojkou kandidátky hnutí ANO, uvedl, že příjmovou stránku chce hnutí posílit několika způsoby. Například bojem s šedou ekonomikou, která dosahuje až jednoho bilionu korun. Potom samozřejmě lepším výběrem daní. Hovořil například o znovuzavedení EET v modernější formě.
Ing. Aleš Juchelka
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), regionální lídr koalice SPOLU, trval na tom, že příjmová stránka rozpočtu pro příští rok je nastavena realisticky. „Příjmy státního rozpočtu pro příští rok jsou realistické, odpovídají stavu české ekonomiky. Určitě nechybějí peníze na obnovitelné zdroje. To byla zpráva stará rok, to bylo v loňském rozpočtu,“ zdůraznil.
Předseda PRO Jindřich Rajchl, lídr kandidátky hnutí SPD v Moravskoslezském kraji, se na adresu návrhu státního rozpočtu vyjádřil velmi ostře: „Myslím, že kdyby takový rozpočet předložil Alois Rašín, tak by se raději zastřelil. Je tam obrovský dluh, obrovský deficit a je potřeba navyšovat příjmy a je potřeba také škrtat, rázně škrtat,“ uvedl.
Obrovský problém spatřuje v sektoru politických neziskovek, v sektoru obrany, kde dáváme „naprosto nesmyslné peníze do zbrojení“. „Potřebujeme zavést digitální daň, potřebujeme zavést daň, která udrží kapitál v České republice, protože největší problém v současné České republice je odliv kapitálu nadnárodními korporacemi mimo naše území,“ dodal Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Lídryně kandidátky Starostů v Moravskoslezském kraji Michaela Šebelová upozornila, že aktuální návrh státního rozpočtu je teprve v počáteční fázi projednávání. „O tom rozpočtu se bude ještě jednat jak na úrovni vlády, tak na úrovni Poslanecké sněmovny, tedy hodnotit ho celý by bylo předčasné. Za naši stranu mohu říci, že jsme rádi, že například rozpočet Ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje dostatečné částky na investice související s jadernou elektrárnou Dukovany, ale jednoznačně je nutné říci, že budeme jednat o navýšení prostředků do školství,“ uvedla politička.
Státní rozpočet musí posílit oblasti, které přímo pomáhají občanům, uvedl v debatě bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský, který vede v kraji do voleb Piráty. „Určitě je potřeba podpořit oblast bydlení, je potřeba podpořit mladé rodiny tak, aby mohlo až 90 % českých rodin ušetřit finanční prostředky,“ uvedl. Potřeba je podle něj také omezit korupční plýtvání a projít si závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, kde je řada míst, kde má český stát rezervy. „Další finanční prostředky můžeme získat z narovnání zdanění alkoholu, z oblasti regulace konopí a také bychom se měli zaměřit na zdanění velkých firem,“ řekl Černohorský.
Vláda je kolaborant zahraničního kapitálu
Dvojka krajské kandidátky hnutí Stačilo! a statutární místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek se tvrdě vymezil vůči vládě a jejím rozhodnutím v oblasti obrany. „Vláda je kolaborant zahraničního kapitálu,“ nebral si servítky a dodal: „První, co se musí udělat, je zastavit to, že budeme nakupovat například zbraňové systémy za desítky, dokonce stovky miliard. Koupíme nejdražší tanky Leopard 2 a chceme je provozovat v Německu,“ dodal v narážce, že si armáda na techniku ještě počká. „To jsou tak příšerné náklady, jako když si nakoupíte Lamborghini na cestu do Lidlu,“ hrozil se Zaorálek.
K nepovedené bakalářské práci přirovnal státní rozpočty volební lídr Motoristů Matěj Gregor. „Z českých rozpočtů se v posledních letech staly takové až nepovedené bakalářské práce, které obsahují hromadu chyb. Motoristé chtěli podpořit státní rozpočet tím, že podpoří české podnikatele, české firmy. Nezvyšováním daní a investicemi potřebujeme nakopnout kapitálové trhy, aby se z pražské burzy stala respektovaná finanční organizace. A samozřejmě škrtat na straně sociálních dávek, škrtat na straně státních zaměstnanců, formou elektronizace státní správy a podporovat českou ekonomiku a nepřibližovat se k té dluhové brzdě, která už nepůjde zastavit,“ uvedl Gregor, jenž současně vede mládežnickou organizaci strany Motorgen.
Ministr Stanjura následně reagoval na ostrou kritiku, podle níž je návrh rozpočtu „nepovedená bakalářská práce“ nebo vláda „kolaborantem západního kapitálu“. „To promluvil kolaborant Ruska,“ vrátil úder Lubomíru Zaorálkovi. Zdůraznil, že náš obranný průmysl je velmi úspěšný: „Podívejte se, jak rostou tržby a zisky. Nejsme schopni jako Česká republika, středně velký evropský stát, si vyrobit všechny zbraňové systémy. A na tyto sofistikované systémy stojí frontu nejen evropské země, ale i neutrální státy, jako jsou Švýcarsko nebo Kanada jako člen NATO,“ prohlásil.
Česká republika podle ministra financí je na tom navzdory kritice lépe než okolní státy. „V těchto letech hospodaříme všichni lépe než naši sousedi. A to nejen Polsko, Maďarsko či Slovensko, ale také Rakousko a Německo. To je prostě realita,“ hájil hospodaření vlády Stanjura.
Lubomír Zaorálek se znovu přihlásil o slovo a zopakoval: „Stanjura je kolaborantem zahraničního kapitálu,“ uvedl Zaorálek. „Celá politika této vlády je založena na tom, aby měli čeští občané co nejmenší mzdy. Aby se naopak zahraniční firmy a banky co nejvíce nabalily. A týká se to i nákupů tanků…,“ zaznělo dále z jeho úst na adresu Fialovy vlády. Priority v rozpočtu označil za „fatální omyl, na kterém těžce proděláme“.
K výdajům na obranu se poté emotivně vyjádřil Jindřich Rajchl, který ve své reakci kritizoval vládu za hospodaření bez jasné koncepce a opakované odkazování na Rusko. „Já jsem jenom čekal, kdy přijde Rusko. Kdybyste ho neměli, museli byste si ho vymyslet. To je prostě neuvěřitelné, kdy všechno svalujete na Rusko. A to, že tu hospodaříte bez jakékoliv koncepce, že paní Černochová je jako pubertální dívka, která dostala zlatou kartu do Pařížské a tam jenom utrácí a utrácí, a vy jí ty peníze dáváte. Vy jste si půjčili na povodně 30 miliard a pět miliard jste dali na obranu a škrtli jste 18 miliard našim důchodcům. To je něco neuvěřitelného,“ prohlásil Rajchl.
Volební lídr Motoristů souhlasil s kritikou podoby státního rozpočtu. „To, že dělal ministr chyby v rozpočtu, je objektivní pravda,“ uvedl lídr Motoristů.
Šebelová: Neziskové organizace je potřeba podpořit
Ke kritickým výrokům, které zaznívaly od Jindřicha Rajchla na adresu neziskového sektoru, se vrátila Šebelová, aby je označila za nehorázné, a dodala: „Já bych naopak chtěla vyzvednout jejich činnost. Naopak si myslím, že bychom je měli podpořit více. A to je ta cesta. Třeba v Maďarsku jsme viděli, kde se začínají omezovat neziskové organizace, a je to přesně cesta do pekel. Přesně cesta omezování svobody slova, omezování demokracie – a to je rozhodně cesta, kterou se Starostové vydat nechtějí,“ uvedla. Rajchl rychle zareagoval, že svoboda slova v Česku je už nyní na daleko nižší úrovni, než je tomu v Maďarsku.
Aleš Juchelka kritizoval přístup kabinetu k hospodaření se státními financemi. „Ministerstvo financí a vláda obecně se chová k rozpočtu velmi nezodpovědně, jako čáry fuk a vykouzlí si ho,“ uvedl Juchelka.
Nato šéf státní kasy reagoval připomenutím stavu veřejných financí v minulosti. „Když vaše vláda s Lubomírem Zaorálkem a komunisty skončila, byl deficit veřejných financí pět procent. Letos je minus 1,9 procenta,“ zdůraznil Stanjura.
Spor o ceny potravin
Předseda PRO Jindřich Rajchl se věnoval i tématu drahých potravin. Tvrdil, že ceny na úrovni jarmarků SPD lze možné realizovat do jednoho roku, pokud budou mít možnost realizovat naši energetickou politiku a budou mít možnost sáhnout do národních dotací.
Šebelová jeho výrok označila za nepravdivý: „Fascinuje mě, jakým způsobem tady pan Rajchl dokáže lhát. Jak to můžete slibovat? Dobře víte, že to nedokážete zajistit. Mluvila jsem s řadou lokálních zemědělců, kteří řekli, že není možné za ty peníze produkt vyrobit,“ ohradila se.
Lukáš Černohorský upozornil na palčivý problém kraje – nedostatek zdravotnického personálu. „Je důležité dostat do regionu odborné lékaře včetně praktiků či stomatologů. Proto bude potřeba podpora bydlení, aby bylo dostupné. Možností je také zapojování studentů už během studia v rámci praxe,“ uvedl Černohorský.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská