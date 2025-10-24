Primátor Svoboda: České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi

24.10.2025 23:08 | Monitoring

Pražský primátor se zúčastnil zasedání Asociace krajů ČR. Řešila se spolupráce se slovenskými kraji i podpora školství.

Primátor Svoboda: České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bohuslav Svoboda (SPOLU)

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda se zúčastnil zasedání Rady Asociace krajů ČR a následného Galavečera krajů pořádaného Zlínským krajem u příležitosti 25 let krajského uspořádání. K setkání se připojilo také sdružení Samosprávne kraje Slovenska (SK8). Česká a slovenská strana podepsaly Memorandum o spolupráci, které potvrzuje dosavadní partnerství a otevírá prostor pro další společné projekty v dopravě, přeshraniční spolupráci a kultuře.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 9555 lidí

Součástí večera byla prezentace všech krajů formou krátkých videí a neformální sdílení zkušeností mezi pražským primátorem, hejtmany, zástupci samospráv i odborníky. V rámci jednání Rady Asociace krajů ČR byl zároveň projednán a předběžně dohodnut návrh usnesení, které vyzývá vládu ČR, aby pro rok 2026 znovu nestanovovala závazný limit počtu míst pedagogických pracovníků v regionálním školství. Podle krajů by návrat k limitům ohrozil kvalitu vzdělávání, ztížil personální posílení škol tam, kde roste počet žáků, a oslabil podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

„České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi a řeší konkrétní věci společně – od dopravy po vzdělávání. Memorandum s SK8 vítám jako praktický rámec spolupráce. Stejně důležitá je i shoda na tom, aby se nevracely administrativní stropy na počty učitelů. Školy musí mít možnost rychle posílit pedagogické týmy tam, kde to demografie a potřeby dětí vyžadují, a to včetně podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Memorandum s SK8 bude naplňováno formou pracovních skupin a konkrétních projektů, zejména v přeshraniční dopravě, cyklotrasách, kultuře a sdílení dat a know-how. Návrh usnesení k pedagogickým místům bude Asociace krajů ČR dále projednávat s dotčenými resorty a vládou.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • primátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Primátor Svoboda: S tratí vznikne i Drážní promenáda a lepší zajištění MHD
Primátor Svoboda: Praha bude poprvé v historii hostit olympiádu dětí a mládeže
Primátor Svoboda: Moderní energetiku lze v Praze dělat bezpečně a efektivně
Primátor Svoboda: Všem pražským prvňáčkům startovací balíčky zdarma

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Praha , primátor , Svoboda , školství , AK ČR , kraje Slovensko

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je spolupráce se slovenskými kraji v mnoha oblastech důležitá?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Vláda

Proč za každou cenu chcete být ve vládě? Proč první nezískat nějaké zkušenosti z politikou, což většina vašich poslanců nemá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Primátor Svoboda: České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi

23:08 Primátor Svoboda: České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi

Pražský primátor se zúčastnil zasedání Asociace krajů ČR. Řešila se spolupráce se slovenskými kraji …