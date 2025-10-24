Primátor Svoboda: České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda se zúčastnil zasedání Rady Asociace krajů ČR a následného Galavečera krajů pořádaného Zlínským krajem u příležitosti 25 let krajského uspořádání. K setkání se připojilo také sdružení Samosprávne kraje Slovenska (SK8). Česká a slovenská strana podepsaly Memorandum o spolupráci, které potvrzuje dosavadní partnerství a otevírá prostor pro další společné projekty v dopravě, přeshraniční spolupráci a kultuře.
Součástí večera byla prezentace všech krajů formou krátkých videí a neformální sdílení zkušeností mezi pražským primátorem, hejtmany, zástupci samospráv i odborníky. V rámci jednání Rady Asociace krajů ČR byl zároveň projednán a předběžně dohodnut návrh usnesení, které vyzývá vládu ČR, aby pro rok 2026 znovu nestanovovala závazný limit počtu míst pedagogických pracovníků v regionálním školství. Podle krajů by návrat k limitům ohrozil kvalitu vzdělávání, ztížil personální posílení škol tam, kde roste počet žáků, a oslabil podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
„České a slovenské regiony fungují nejlépe, když sdílejí praxi a řeší konkrétní věci společně – od dopravy po vzdělávání. Memorandum s SK8 vítám jako praktický rámec spolupráce. Stejně důležitá je i shoda na tom, aby se nevracely administrativní stropy na počty učitelů. Školy musí mít možnost rychle posílit pedagogické týmy tam, kde to demografie a potřeby dětí vyžadují, a to včetně podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Memorandum s SK8 bude naplňováno formou pracovních skupin a konkrétních projektů, zejména v přeshraniční dopravě, cyklotrasách, kultuře a sdílení dat a know-how. Návrh usnesení k pedagogickým místům bude Asociace krajů ČR dále projednávat s dotčenými resorty a vládou.
autor: PV