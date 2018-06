Stane se Erdogan „sultánem“? Turci jdou k volbám, mohou mu dát absolutní moc

Turecko čeká volební dvojboj. V neděli vhodí své hlasy do uren ve volbách prezidentských i parlamentních. Favoritem je současný autoritativní prezident Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan se nyní netají tím, že by si chtěl prezidentský mandát prodloužit do roku 2023 a usadit se tak pevně v pozici silného lídra osmdesátimilionové země. A jak píše dnešní MF Dnes, již loni Erdogan prosadil referendum o změně ústavy, kdy dojde k posílení prezidentských pravomocí a ke změně poltiického systému v prezidentský. Erdogan se tak může stát novodobým „sultánem“.

V Turecku tak může dojít k několika scénářům. Prvním z nich je, že vše ovládne Erdogan. A to ve chvíli, kdy by získal dostatek hlasů už v prvním kole a zároveň by jeho strana dostala poslaneckou většinu. Jeho strana má aktuálně podporu 48 procent voličů, soupeřova – Muharrema Inceho – 31 procent.

Druhý scénář – méně pravděpodobný – je ten, že by zvítězila opozice. A opoziční politici poté, co poslední mitink Inceho navštívilo odhadem 2,5 milionu voličů, nic nevzdávají.

„Třetí možnost, známá z minulosti třeba z Francie, je kombinací obou předchozích. Erdogan zůstane v prezidentském křesle, bude ale muset spolupracovat s opozicí, která ovládne parlament. Přineslo by to období dlouhé ekonomické i politické nejistoty,“ uzavírá MF Dnes.

autor: vef